La reacción de Zaira Nara a los rumores de romance entre Sabrina Rojas y Facundo Pieres

La modelo habló a fondo de su separación con el polista y se metió de lleno en las versiones de relación entre la conductora de América TV y su expareja

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Zaira Nara volvió a estar en el centro de la atención mediática. En una entrevista con el programa Puro Show (El Trece) se refirió a los rumores de romance de su expareja Facundo Pieres con Sabrina Rojas. Fiel a su estilo directo y, por momentos irónico, Zaira también despejó con honestidad las dudas sobre amores, amistades y la prioridad del acompañamiento familiar en un escenario de versiones cruzadas y exposiciones públicas constantes.

Ante la consulta sobre su vínculo con el polista fue terminante. “No, no estamos hace varios meses ya”, aseguró. Más adelante, profundizó sobre la posibilidad de mantener el contacto: “Puede que haya un diálogo por alguna que otra cosa. Hay mucho cariño, o sea, con la familia de él, él con mi familia. Terminamos superbién y la verdad que no, no es que no hay más diálogo y no sé qué. Tampoco es que estamos como para tomar unos mates porque es bastante reciente todo, pero yo le tengo mucho cariño y bueno está todo más que bien”.

En cuanto a los rumores que vinculan a Facundo con Sabrina Rojas, la modelo cambió el tono y recurrió a la ironía: “No, no somos amigas”. Esta frase fue en referencia indirecta a su amistad con Paula Chaves, quien había estado en pareja con Pieres 14 años antes de que ella inicie una relación con el polista, hecho que motivó la ruptura de la amistad entre ellas.

Cuando se trajo a colación el cruce de vínculos en el ambiente, respondió divertida: “¡Ay, es amiga de Paula (Chaves)!”, y sumó: “Es re amiga de Pau. Bueno, pero capaz que es mentira, chicos, no sé. Nunca se saben estas cosas”.

Acto seguido, respondió a la pregunta del cronista sobre la posibilidad de retomar la relación con Paula y Pedro Alfonso ahora que se encuentra separada de Pieres. “No es algo que me interese...”, dijo tajante.

Ese vínculo sí, yo la quiero un montón a ella y a Pedro, obviamente a los chicos, pero no es algo que diga: ‘Ay, bueno, ahora que estoy soltera voy a...’ No, o sea, me parece que me hicieron tomar una postura y no es que hoy voy a esperar algo... Qué sé yo, la vida dirá”, reflexionó. Al mostrarse incómoda ante el tema, finalizó: “Prefiero no hablar del tema. No quiero hablar de esto”, cerró entre risas.

La charla giró a los rumores de romance con Victorio D’Alessandro: “No, amo a Vico, pero es mi amigo. Nunca, nunca hubo nada”. Acerca de si era su tipo, explicó: “No sé, me pasa que cuando yo llevo un hombre, lo catalogo como amigo, le he contado cosas. De hecho, Vico llegó a mi cumple y me dijo: ‘Che, ¿está tu chico?’. O sea, Vico ni idea que yo me había separado. Imagínate que lo adoro, nos cruzamos un montón en trabajos, pero tampoco para que digan… Por eso te digo que quizás lo que están diciendo no es real. Pobre Facu y Sabri, si los están metiendo en algo que no, y si es así, que disfruten”.

El final de la entrevista estuvo centrado en su hermana Wanda y el círculo familiar. Consultada sobre ciertas vinculaciones de su hermana en el ambiente, fue terminante: “Imaginate que yo la veo a mi hermana y no le pregunto a ver la razón social, el CUIT y el CUIL de la persona con la que está. No tengo ni idea, ni me meto y no tiene nada que ver conmigo”. Sobre las relaciones en la familia y el rol de tía, resumió: “Todo bien, por suerte”. Finalmente, sobre la solidaridad familiar afirmó: “Acompañando un montón, siempre”.

