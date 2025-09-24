La historia de amor que conmovió a Pampita en Los 8 Escalones: “Ustedes son de los míos”

Pampita sorprendida por una historia de amor

Llegó el turno de la participante Sandra en Los 8 escalones y con una sonrisa ancha y un tono tranquilo, bastó una sola frase suya para que la noche tomara un giro inesperado: “Es tercera gestión, estoy como vos”. La referencia, lanzada con naturalidad y un guiño, descolocó a Pampita, quien no pudo evitar verse reflejada al instante.

La conductora la recibió con su cordialidad habitual. “Hola Sandra, ¿viniste acompañada?”, preguntó, sin sospechar que la historia de la participante traía más de un espejo. Ella no titubeó: “Vine con Víctor, mi esposo. Nos casamos el 13 de diciembre del año pasado. Este año van a ser cinco años que estamos juntos”, recapituló.

La sala entera se prestó a escuchar. “Nos conocimos a través de Facebook”, reveló Sandra, lo que provocó esa complicidad espontánea que muchas veces se siente con quien comparte fragmentos únicos de su recorrido vital. Pampita asintió: “Me encanta que la gente encuentre el amor en las redes sociales”. ¿Acaso no hay cientos, miles, de historias como la suya flotando anónimas?

Víctor, el esposo de la participante Sandra, otro de los protagonistas de la noche

Sandra prosiguió con detalles que, de tan cotidianos, resultaban cercanos. “Tengo una amiga que es prima de él y, en pandemia, le pidió mi teléfono. Me llamó, me llamó, me llamó”, comenzó a rememorar ante la atenta escucha de todos los presentes, quienes comenzaron a compenetrarse en la historia, siendo parte de cada uno de esos momentos.

“Tuve que dejar muchos trabajos en pandemia y estaba cuidando a una persona mayor. La única noche que dormía en mi casa era un sábado, porque el domingo volvía a entrar con esa persona. Así que apagué el teléfono y dije ‘se terminó acá’”. Voz serena, mirada fija. Pero el destino quiso otra cosa: “Al otro día abro el celular, eran dos millones de mensajes, y ahí empezamos a hablar”.

La pandemia había barajado cartas nuevas para todos. Sandra era encargada de edificio, trabajadora esencial, y eso le permitió moverse en tiempos de encierro. Decidió viajar y conocer a Víctor. “Me dije ‘cuando vuelvo a Buenos Aires, se termina todo’. Pero a la semana, el señor se vino con el auto y no se fue más”, soltó con humor. ¿Quién no soñó con un impulso así, con la valentía de dejarse llevar? Pampita la interrumpió entre risas: “Ay, me encanta, son de los míos, yo soy así, hay que arriesgarlo todo”.

Pampita brilla como conductora en Los 8 Escalones (Prensa El Trece)

Sandra fue más allá. Miró a la conductora y afirmó: “Él es formoseño, pero vivía en Resistencia, y ahora vivimos en Benavidez. Igual es tercera gestión, estoy como vos”, ya aprovechándose de la confianza que le dieron los minutos de charla juntas.

La sala captó el guiño: ambas mujeres compartían un historial amoroso en el que la insistencia y la fe no eran palabras sueltas, sino acciones tenaces. Pampita no dudó entonces en celebrar ese comentario recibido: “Bueno, no nos rendimos nunca nosotras, el amor no nos va a ganar”, respondió con una carcajada y haciéndose cargo.

¿Qué hay detrás de un encuentro casual en televisión? Una mujer que no teme hablar de su vida, otra que encuentra en esa historia una suerte de espejo. Cinco años, una mudanza de Resistencia a Benavidez, el amor gestado en pandemia y el recuerdo de que, para algunas, la tercera gestión no es olvido ni resignación, sino apuesta. ¿Quién decide cuándo terminar? ¿Quién puede juzgar las vueltas del amor?

Pampita y Sandra, cada una a su modo, celebraron lo mismo frente a cámaras y frente a todos: que el amor, antes que una certeza, es una tarea diaria; una aventura que se elige tantas veces como haga falta.