Flavio Mendoza contó cuál es la parte del cuerpo femenino que más le gusta

Flavio Mendoza y la parte más linda de la mujer

El magnetismo de Flavio Mendoza volvió a quedar en evidencia durante su reciente participación en el programa Otro día perdido, donde el productor y coreógrafo protagonizó un intercambio cargado de humor y espontaneidad con Mario Pergolini. En medio de la conversación, el artista no dudó en revelar cuál considera la parte más atractiva del cuerpo femenino, una confesión que generó risas y complicidad en el estudio.

Desde su llegada al set, Flavio Mendoza captó la atención de los presentes, no solo por su carisma, sino también por el aroma de su perfume, que recibió elogios tanto de Mario Pergolini como de Rada. El propio Mendoza explicó su particular método para lograr esa fragancia distintiva: “Hay una trampa, tengo dos que mezclo. Primero me pongo uno y después me pongo el otro, un árabe que es con aceite”, detalló el productor durante la entrevista en el programa de El Trece.

El diálogo avanzó entre bromas y comentarios sobre el físico de Flavio Mendoza, quien no esquivó las alusiones a su cuerpo. “Me tengo que poner corpiño ya a esta edad. Vos sabés que yo me veo más chiquitito de lo que dicen que soy, porque en realidad entreno bastante, pero ya estoy teniendo un problema como que se me cae la teta, ¿viste?”, señaló Mendoza con su característico sentido del humor.

La conversación tomó un giro luego de que los conductores destacaran ambos aspectos de Flavio Mendoza. Ante la observación de que tenía “el mejor perfume de los que vinieron” y “las mejores tetas”, el productor respondió sin titubear sobre sus preferencias estéticas: “De la mujer, lo que más me gusta son las tetas. Me parece la parte de la piel más linda. Por algo los bebés toman de ahí. Vos notaste que la teta de la mujer tiene otra piel, me parece la parte más linda del cuerpo humano”, afirmó el creador de Stravaganza.

De esta manera, la presencia de Flavio Mendoza en el programa se destacó por la naturalidad con la que abordó temas personales y por la sinceridad de sus respuestas, que generaron un ambiente distendido y divertido en el estudio.

Un padre, un hijo y un sueño cumplido

La emoción de un niño ante su ídolo se transformó en un momento inolvidable cuando Flavio Mendoza llevó a su hijo Dionisio al predio de la AFA en Ezeiza para conocer a Lionel Messi. El encuentro, registrado en video y compartido en redes sociales, mostró la profunda admiración y alegría de Dionisio al encontrarse con el capitán de la selección argentina.

El bailarín documentó el momento y expresó su gratitud en redes sociales: “Hoy Dionisio cumplió un sueño conocer al mejor deportista del mundo Lionel Messi, no solo como deportista, sino como persona, su humildad y cariño son únicos, gracias por tanto”, escribió Mendoza.

Las imágenes difundidas mostraban a Messi, Dionisio y Flavio compartiendo un ambiente distendido en el gimnasio del predio. El niño no solo saludó a su ídolo, sino que también conversó y sonrió junto a él, mientras su padre celebraba la humildad y el trato afectuoso del capitán albiceleste. El gesto trascendió el ámbito familiar y conectó con quienes ven en Messi una figura inspiradora dentro y fuera de la cancha. Horas después de la publicación inicial, se difundió el video del encuentro, en el que se observa a Dionisio emocionado hasta las lágrimas mientras Messi lo consuela y lo abraza.

En la descripción del video, Mendoza expresó: “Y un día el Dionisio conoció al hombre más increíble del mundo, Lionel Messi gracias por tu humildad tu don de gente”. El mensaje continuó con palabras de agradecimiento hacia la familia del futbolista y destacó el impacto de Messi en los niños: “Tu madre es un amor y toda tu familia es maravillosa, sos un ejemplo de ser humano para todos gracias y hoy vamos a estar todos con vos, a seguir dando magia, lo que logras en los niños, sos el Superman de esta generación y no solo los niños, todos te amamos. Gracias”.