Flavio Mendoza lleva al extremo la exigencia física y revela su costado más íntimo en su nuevo show: “Las tormentas son parte de la vida”

Flavio Mendoza no solo destaca por su gran talento artístico, sino también por los despliegues tecnológicos y creativos de sus espectáculos. Desde muy joven encontró en el ámbito artístico un espacio natural, y desde entonces lo transita con pasión y compromiso. Hoy, ese recorrido se expresa en su última apuesta: Abre tus alas, un nuevo show de su compañía Circo del Ánima que aterrizó en Puerto Madero con una propuesta visual que promete emocionar, sacudir y hacer volar a quien se atreva a entrar. .

En medio de una de las tantas funciones en las que participa con entrega total y a gran altura, Mendoza comparte con Teleshow el detrás de escena de este espectáculo, que no es un show de circo tradicional: Abre tus alas despliega efectos sensoriales que combinan agua, humo, nieve, burbujas y escenografías hidráulicas, en una travesía sensorial y emotiva pensada para todo el público. Durante la entrevista, el coreógrafo y director artístico habló sobre la historia detrás de la obra, su preparación física, su pasión por el arte circense, el accidente que preocupó a sus seguidores y su vínculo con Dionisio, su hijo y motor en cada proyecto.

—¿Qué significa para vos Abre tus alas y el éxito que está teniendo a nivel nacional?

—Es una apuesta nueva y el proceso de volver a hacer otro espectáculo. Si bien Circo del Ánima y todos mis espectáculos de teatro, la mayoría gracias a Dios fueron exitosos, cuando hacés una idea nueva a algo que ya había gustado mucho, como el anterior show que era Mahatma, dentro del Circo del Ánima, tenía unos nervios extra. Pero la verdad es que superamos ampliamente el otro show. Y yo a veces no me doy cuenta. Se dan cuenta más que nada mis amigos, o mis colegas, o gente de otros espectáculos de afuera, que vienen y me dicen: “Lo superaste, lo superaste”. O por ahí cuando voy a lugares, por ejemplo Córdoba, que es un lugar que solía trabajar mucho y que año a año te venís superando. Eso me pone en un lugar que me levanta el ego muchísimo, pero también me genera mucha responsabilidad de superarme show a show.

—¿Y cómo fue el proceso creativo para armar todo este despliegue?

—Fue muy difícil porque es el espectáculo en el que tengo mucha más tecnología. Si bien todos los espectáculos que estuve haciendo en otros años fueron de la misma manera y este espectáculo tiene mucho más. Así que mi accidente de la semana pasada fue realmente por la tecnología, no porque falló la tecnología, sino por un error humano. Tenemos hoy 32 técnicos detrás del show, somos como 40 en el show, ¡es una locura! Muchos escenarios hidráulicos, muchos motores, muchos efectos. Entonces eso hace que haya sido muy difícil. Más que nada era unir toda la parte creativa artística con toda la parte de tecnología. Y que los técnicos tenían que aprender también a que todo funcione en el tiempo musical que quería. Tenemos banda en vivo. Era mucha logística, más para un show itinerante que se arma y se desarma.

—¿Sentís que hubo un gran cambio desde tus primeros shows en comparación con los últimos?

—Sí, hubo un cambio. Y también tiene que ver con probar con otros artistas o creadores. Yo soy muy fiel a trabajar con colegas que están conmigo desde hace muchos años: pantallas, luces, sonido… y siempre incorporo a alguien nuevo, porque me parece que eso te da frescura. Soy una persona que viaja mucho, que trata de estar actualizado. Y logré en estos años un equipo con el que puedo producir este tipo de espectáculos.

—La historia de esta obra gira en torno a tres cazadores de tormentas. ¿Vos ideaste toda la trama? ¿Tiene algo de tu historia personal?

—Todo lo que yo hago tiene que ver con algo de mi vida. No sé por qué, lo tengo que tratar en terapia. Pero siempre vuelco algo que me pasó, que me cambió. En este espectáculo, son tres cazadores de tormentas, porque ¿quién no ha atravesado “tormentas” en su vida? Tiene un lindo mensaje el espectáculo, con un final muy emotivo. Me da mucho placer poder llevar al público por distintos estados de ánimo: sorpresa, miedo, asombro, risa... tanto los niños como los grandes. Y después de pasar por esta parte más de reflexión, uno a veces tiene que detenerse y ver que estamos vivos, que estamos bien. Las tormentas son parte de la vida.

—Tu hijo Dionisio te acompaña mucho en los shows. ¿Te gustaría que siga tus pasos o se incorpore más en tus espectáculos?

—Él me superó. Todo lo que hace le sale fácil. A mí me encantaría, pero es un nene de siete años. Si bien hace cosas conmigo y es la imagen del circo, yo quería que también las nuevas generaciones y familias vean que el circo sigue siendo algo familiar. Pero también le gusta mucho el fútbol, y yo lo acompaño en todos sus procesos. No quiero que sea artista si no lo desea, sino que quiero que sea feliz. Yo siempre digo: “Le enseño el camino, no se lo hago”. Trato de darle herramientas que por ahí yo no tuve.

—A futuro, ¿ves la posibilidad agrandar la familia?

—Él pide un hermano o una hermana, en serio. Pero es una gran responsabilidad. Tengo tantos proyectos, tanto trabajo. Estoy en vacaciones de invierno y Dionisio está acá conmigo en el camarín, no paseando. Tener un bebé implica dedicarle el 100%. Por otro lado, Dionisio ya se puede quedar con mi hermana, ir a la casa de un compañerito. Pero siendo bebé lo tenés que tener vos. Por momentos me viene la decisión de sí, y por otros me invade la responsabilidad. No es fácil ser papá, y serlo solo es otro plus. Pero me encantaría, tendría diez hijos si pudiera.

—Hace diez días tuviste un accidente durante la función. ¿Cómo lo viviste? ¿Dionisio se enteró?

—No se lo conté porque no quería asustarlo. Esa noche quedé hospitalizado en observación por 24 horas, aunque no las cumplí. Tenía cuatro funciones el sábado y domingo, el circo agotado, y mi responsabilidad con el público pudo más. Hice las funciones, estaba durísimo, pero lo hice. Me hace sentir bien eso. Mi familia me pidió que pare, pero yo pensé que si no lo hago ahora, ya no lo hago más. Es mi profesión, corro riesgo y tengo que tomar recaudos. No fue un error mío, fue técnico. Pero me dio miedo. Me asusté mucho. Perdí la conciencia. Cuando la recuperé en la ambulancia, lo primero que pregunté fue por Dionisio. Me dio miedo porque él depende de mí. Capaz esto me está avisando cosas. Lo tomo así, estoy agradecido de estar acá.

—¿Pensaste en dejar la acrobacia tras el accidente?

—Mi familia me dice que no tengo necesidad de arriesgarme tanto. “La gente ya te quiere, no tenés que demostrar nada”. Pero es más fuerte que yo, siempre pienso que le tengo que dar todo al público. Más allá de ser una quinta generación de artistas de circo, yo soy un trabajador. Siempre digo que soy como un obrero del espectáculo. Si bien tengo un camarín hermoso y me doy mis gustos, soy un trabajador incansable, te hago todas las funciones, no saco nada, no quiero hacerme el solista, y todo eso también la gente lo ve y lo sabe.

Sé que en algún momento voy a pasar a otra etapa: ser solo director artístico, hacer comedia, espectáculos menos físicos. Eso va a venir, es inevitable. El paso del tiempo es inevitable. Pero, por ahora, quiero aprovechar lo que más pueda hacer.

—Estás en un gran momento laboral, ¿cuáles son tus próximos proyectos?

—Estoy en el proyecto de un nuevo espectáculo que quiero hacer, si Dios quiere, para el invierno del año que viene en Buenos Aires, en calle Corrientes. Todavía estoy definiendo el teatro. Va a tener mi estilo, pero algo diferente. Es una apuesta muy grande, con aparatos que nunca se vieron en teatro. Por otro lado, Circo del Ánima sigue igual. En octubre viene Halloween, después Navidad. En este mismo show estoy haciendo Abre tus alas, que se va a hacer en Rosario. Va a haber otro espectáculo de Navidad en Buenos Aires también. Estoy con muchos proyectos, mucho trabajo por delante, pero muy feliz.

Con la emoción a flor de piel y la adrenalina que implica subirse al escenario noche tras noche, Flavio continúa apostando por el arte como vehículo para conmover, sorprender y transformar. Abre tus alas no es solo una muestra de su destreza técnica y creativa, sino también un reflejo de su historia de vida, de sus dolores, sueños y convicciones. Y mientras el circo despliega su magia en Puerto Madero, él no se detiene: ya piensa en sus próximos proyectos, sus desafíos y su mayor motor, su hijo Dionisio. Porque para él, el espectáculo siempre continúa.

