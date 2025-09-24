Teleshow

Alexis Mac Allister y Ailén Cova presentaron a su hija recién nacida: las teorías sobre el origen de su nombre

La elección generó debates insólitos sobre el verdadero motivo mientras la llegada de la beba invadió de emoción a la familia del futbolista

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
El nombre de la recién
El nombre de la recién nacida generó intriga y los usuarios compartieron sus teorías en las redes (Instagram)

Las redes sociales estallaron de ternura y polémica por partes iguales: Alexis Mac Allister y Ailén Cova celebraron la llegada de su primera hija, Alaia, y compartieron con el mundo las imágenes más esperadas. La pequeña nació el martes 22 de septiembre y, desde el primer instante, la pareja quiso hacer partícipes a sus seguidores del momento más especial y transformador de sus vidas. La elección del nombre encendió las redes, llenando de comentarios, teorías y halagos el perfil de la familia.

Mientras algunos se limitaban a celebrar la llegada y elogiar la originalidad del nombre, varios usuarios comenzaron a especular públicamente sobre su origen. “Alexis + Ailén + a (inicial de ambos) = Alaia. No tengo pruebas pero tampoco dudas”, dejó asentado uno de los primeros mensajes virales. El posteo fue replicado por miles, y no tardaron en sumarse otros aportes que reforzaban la idea de que el nombre era una fusión simbólica de ambos padres.

Las hipótesis siguieron multiplicándose: “Las dos primeras letras del nombre de ambos y una A al final, ¿no?”; “¿Cómo van a usar sus iniciales para el bebé?”; “Banco, se llaman Alexis y Ailén, el nombre es como una conjunción de sus nombres”; “Alexis, Ailen, Alaia. Es un trabalenguas o un mensaje oculto”. Incluso, algunos usuarios no pudieron evitar un desvío pop y asociaron el nombre con una icónica escena de una película: “Nació Alaia la hija de Alexis Mac Allister y Ailen Cova y yo solo puedo pensar en la escena del saco en Clueless.

uno de los posteos que
uno de los posteos que comenzó el debate en redes (X)

Pero el fervor de los comentarios también abrió espacio a otros datos sobre el significado de Alaia, aportados por usuarios que buscaban descontextualizar la “teoría de las iniciales”. Varios apuntaron que el nombre proviene del idioma hawaiano y que significa “alegría” o “felicidad”, sumando así una interpretación más espiritual y poética al bautismo de la primera hija de la pareja. Mientras tanto, Ailén y Alexis permanecen al margen de la polémica, enfocando toda su atención en la flamante paternidad, y evitando comentarios públicos sobre las especulaciones.

Las primeras imágenes circularon como pólvora. En una de las instantáneas, Alaia dormía protegida por los brazos de sus padres, bajo la atenta mirada del perro familiar, un integrante especial en la escena inaugural de esta nueva etapa. Todo se condensó en ese instante: los ojos de ambos fijos en la bebé, la emoción aun fresca, la felicidad palpable que trasciende la pantalla. En una postal en blanco y negro, las manos de los papás cubrieron el cuerpo minúsculo de la niña, a quien siempre se la vio de espaldas, cubierta con un gorrito blanco.

La pareja había compartido su
La pareja había compartido su llegada en las redes sociales (Instagram)

Junto con la bienvenida al mundo, llegó la confesión más honesta. “Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas”, escribió el mediocampista del Liverpool, sin reservar detalles sobre la espera y la intensidad de ese primer encuentro. El orgullo por la fortaleza de su pareja también tuvo su reconocimiento digital: “Párrafo aparte para vos, amor. Re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. TE AMO”. La publicación rebalsó de comentarios positivos, felicitaciones y mensajes de apoyo para la nueva familia.

Mientras en Internet continúan las discusiones sobre el nombre y su origen, la familia sigue en su burbuja de felicidad. Apenas días después de su nacimiento, Alaia Mac Allister ya es tendencia y protagonista de los posteos más dulces y debatidos de la semana. La bienvenida digital a una vida que, desde su primer llanto, ya dejó huella en miles de personas.

Temas Relacionados

Alexis Mac AllisterAilén CovaAlaiaNombreBebaNacimiento

Últimas Noticias

El increíble relato que hizo quebrar en llanto a Yuyito González: “Esto es insólito”

La conductora lloró al escuchar la situación que vivió Facundo Ventura junto a su madre, Estelita

El increíble relato que hizo

La abogada de Mauro Icardi desmintió que vendrá a la Argentina: “No estuvo nunca en análisis”

Elba Marcovecchio negó que el delantero del Galatasaray venga al país en octubre, durante la fecha FIFA, para ver a sus hijas

La abogada de Mauro Icardi

Karina Jelinek compartió la imagen de su custodio personal, el mismo que la acompañó en su tumultuoso divorcio hace 12 años

Carlos Borel tuvo notoriedad en 2013, luego de un caótico careo entre la modelo y Leonardo Fariña en Tribunales. Luego del episodio, contó cómo la conoció en una entrevista con AM, el programa que conducían Vero Lozano y Leo Montero

Karina Jelinek compartió la imagen

Marcela Tauro recordó su experiencia en un accidente similar al de Thiago Medina: “Los milagros existen”

La periodista compartió cómo la espiritualidad y el apoyo colectivo resultaron claves durante la recuperación de su expareja tras un grave accidente, destacando la importancia de la unión y las creencias en situaciones difíciles

Marcela Tauro recordó su experiencia

El cantante de Ke Personajes y su novia española compartieron una apasionada imagen

Emanuel Noir continúa su romance con la actriz e influencer Gemma Collado. Ahora, ella publicó una fotografía desde el acueducto de Segovia, en España

El cantante de Ke Personajes
ÚLTIMAS NOTICIAS
Efecto Trump: el dólar cayó

Efecto Trump: el dólar cayó por tercer día y acciones y bonos recuperaron todo lo perdido desde la elección bonaerense

Verano 2026: Aerolíneas Argentinas expande su operación en Uruguay con vuelos desde Brasil

La ciencia detras de la voz de Taylor Swift: por qué su manera de hablar se transformó con su carrera

Un camionero bloqueó una ruta en Salta y el resultado de su alcoholemia rompió el récord nacional

Detuvieron a dos camioneros tucumanos que atacaron a un policía que les hizo una multa en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
Tensión en Dinamarca: el aeropuerto

Tensión en Dinamarca: el aeropuerto de Aalborg se vio obligado a cerrar tras el avistamiento de drones

Netanyahu prometió derrotar a Hamas y lamentó la “rendición” de algunos líderes internacionales ante el terrorismo

El Senado de Brasil archivó el polémico proyecto que buscaba garantizar impunidad a legisladores

El oxígeno terrestre genera ‘cicatrices’ en la Luna y crea manchas de óxido, según un estudio

Revelaron la causa de los más de 28.000 terremotos que sacudieron a la isla griega de Santorini

TELESHOW
El increíble relato que hizo

El increíble relato que hizo quebrar en llanto a Yuyito González: “Esto es insólito”

La abogada de Mauro Icardi desmintió que vendrá a la Argentina: “No estuvo nunca en análisis”

Karina Jelinek compartió la imagen de su custodio personal, el mismo que la acompañó en su tumultuoso divorcio hace 12 años

Marcela Tauro recordó su experiencia en un accidente similar al de Thiago Medina: “Los milagros existen”

El cantante de Ke Personajes y su novia española compartieron una apasionada imagen