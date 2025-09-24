Alexis Mac Allister y Ailén Cova presentaron a su hija recién nacida: las teorías sobre el origen de su nombre

El nombre de la recién nacida generó intriga y los usuarios compartieron sus teorías en las redes (Instagram)

Las redes sociales estallaron de ternura y polémica por partes iguales: Alexis Mac Allister y Ailén Cova celebraron la llegada de su primera hija, Alaia, y compartieron con el mundo las imágenes más esperadas. La pequeña nació el martes 22 de septiembre y, desde el primer instante, la pareja quiso hacer partícipes a sus seguidores del momento más especial y transformador de sus vidas. La elección del nombre encendió las redes, llenando de comentarios, teorías y halagos el perfil de la familia.

Mientras algunos se limitaban a celebrar la llegada y elogiar la originalidad del nombre, varios usuarios comenzaron a especular públicamente sobre su origen. “Alexis + Ailén + a (inicial de ambos) = Alaia. No tengo pruebas pero tampoco dudas”, dejó asentado uno de los primeros mensajes virales. El posteo fue replicado por miles, y no tardaron en sumarse otros aportes que reforzaban la idea de que el nombre era una fusión simbólica de ambos padres.

Las hipótesis siguieron multiplicándose: “Las dos primeras letras del nombre de ambos y una A al final, ¿no?”; “¿Cómo van a usar sus iniciales para el bebé?”; “Banco, se llaman Alexis y Ailén, el nombre es como una conjunción de sus nombres”; “Alexis, Ailen, Alaia. Es un trabalenguas o un mensaje oculto”. Incluso, algunos usuarios no pudieron evitar un desvío pop y asociaron el nombre con una icónica escena de una película: “Nació Alaia la hija de Alexis Mac Allister y Ailen Cova y yo solo puedo pensar en la escena del saco en Clueless”.

uno de los posteos que comenzó el debate en redes (X)

Pero el fervor de los comentarios también abrió espacio a otros datos sobre el significado de Alaia, aportados por usuarios que buscaban descontextualizar la “teoría de las iniciales”. Varios apuntaron que el nombre proviene del idioma hawaiano y que significa “alegría” o “felicidad”, sumando así una interpretación más espiritual y poética al bautismo de la primera hija de la pareja. Mientras tanto, Ailén y Alexis permanecen al margen de la polémica, enfocando toda su atención en la flamante paternidad, y evitando comentarios públicos sobre las especulaciones.

Las primeras imágenes circularon como pólvora. En una de las instantáneas, Alaia dormía protegida por los brazos de sus padres, bajo la atenta mirada del perro familiar, un integrante especial en la escena inaugural de esta nueva etapa. Todo se condensó en ese instante: los ojos de ambos fijos en la bebé, la emoción aun fresca, la felicidad palpable que trasciende la pantalla. En una postal en blanco y negro, las manos de los papás cubrieron el cuerpo minúsculo de la niña, a quien siempre se la vio de espaldas, cubierta con un gorrito blanco.

La pareja había compartido su llegada en las redes sociales (Instagram)

Junto con la bienvenida al mundo, llegó la confesión más honesta. “Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas”, escribió el mediocampista del Liverpool, sin reservar detalles sobre la espera y la intensidad de ese primer encuentro. El orgullo por la fortaleza de su pareja también tuvo su reconocimiento digital: “Párrafo aparte para vos, amor. Re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. TE AMO”. La publicación rebalsó de comentarios positivos, felicitaciones y mensajes de apoyo para la nueva familia.

Mientras en Internet continúan las discusiones sobre el nombre y su origen, la familia sigue en su burbuja de felicidad. Apenas días después de su nacimiento, Alaia Mac Allister ya es tendencia y protagonista de los posteos más dulces y debatidos de la semana. La bienvenida digital a una vida que, desde su primer llanto, ya dejó huella en miles de personas.