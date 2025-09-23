Rocío Marengo prepara a lo grande una fiesta de revelación de sexo de su bebé: “Fuegos artificiales y shows sorpresa”

Rocío Marengo contó detalles de la fiesta de revelación de sexo de su bebé: "Estoy recebada"

Desde que Rocío Marengo compartió que estaba embarazada, fruto de su relación con Eduardo Fort y luego de varios años de intentos para cumplir su sueño de ser madre, vive con una felicidad plena cada momento que le toca atravesar. Este fin de semana dará una fiesta de revelación de género, una tendencia que creció en los últimos años para anunciar la dulce espera de un varón o una mujer.

A través de un video, la influencer contó las sensaciones que está atravesando por el festejo que tendrá su bebé. “Martes y no puedo más de la ansiedad porque este sábado tenemos la fiesta de revelación de sexo de Bebite. Estoy chequeando mis invitados. Estoy refeliz. Yo estoy cebada, con la máquina encendida, pero la gente también me ceba más”, aseguró, verborrágica frente a una computadora en la que sigue cada detalle de la celebración.

“Preguntan ‘qué se pone’ y ‘a qué hora llegan’, porque hay gente que llega de viaje. Adelantaron vuelos amigas de Bahía Blanca y amigas de Chile. Así que acá chequeando”, aseguró, dirigiéndose a la cámara. “¡Ay, qué nervios! Les voy a ir contando hoy porque voy a estar dedicada a esto. Así que le voy a pasar en un ratito más info de cómo viene mi evento. Nuestro evento”, enfatizó, marcando el acompañamiento que vive de la gente durante su embarazo, que tiene como fecha estimativa entre el 13 y el 15 de enero para la llegada de su bebé.

“El tema del look va a ser entre boliche y fiesta. Looks bien arriba", contó Rocío Marengo sobre la fiesta de revelación de género de su bebé (Instagram)

“Bebito patea. O sea, cuando alguien me confirma, y yo me pongo alegre por ese motivo, Bebito patea. O sea, Bebito tiene unas ganas de fiesta que se muere”, acotó, con humor mientras enumeraba todo lo que va a haber en la fiesta y le daba el “Ok” a la confirmación de cada segmento como la ambientación, el catering, bolsitas, la torta, la mesa dulce y el salón. Hay tanta producción que Marengo adelantó que en la fiesta de revelación de género habrá chocolates, dos shows sorpresa y fuegos artificiales.

Dispuesta para que todo el evento sea en grande, Rocío indicó que el código de vestimenta estará a tono. “El tema del look va a ser entre boliche y fiesta. Looks bien arriba porque imagínense que estamos dándole la bienvenida a un nuevo integrante, ‘integranta’. Así que vamos de fiesta y a darlo todo. ¿O no, amor?“, concluyó, divertida.

A comienzos de este mes, en declaraciones a Teleshow, Rocío Marengo relató que la última etapa del proceso la llevó a concentrar toda su energía exclusivamente en la búsqueda del embarazo, especialmente durante los tres años recientes. Confesó que, antes de su último análisis de sangre, la incertidumbre y el temor resultaron abrumadores. “Tenía mucho miedo. No me bancaba una piña más, te juro”, expresó. Reconoció que, en ese período, sintió que no podría resistir nuevos tropiezos y por primera vez contempló abandonar el tratamiento: “Sí, en ese momento era como demasiado. Y pensaba que si esto no se daba, yo no sabía si iba a poder seguir probando con diferentes tratamientos”.

Rocío Marengo tiene fecha de parto para la segunda semana de enero del año que viene (La Noche de Mirtha, Eltrece)

Durante cinco años transitó un recorrido que empezó con intentos naturales, siguió con procedimientos de baja complejidad —donde, según su relato, debía recibir medicación y el proceso se volvía especialmente exigente para la pareja— y culminó con la fertilización in vitro. Marengo detalló que en la etapa inicial ni su entorno ni las expectativas externas influyeron en su decisión de buscar un embarazo.

“Yo tenía claro que quería ser mamá y eso es fundamental como primera medida”, sostuvo, dejando en claro que la maternidad representó un deseo propio, al margen de cualquier mandato social. Incluso afirmó que, si bien nunca tuvo reparos en ser madre sin compañía, su mayor felicidad estuvo en la familia que logró formar: “Si tengo que elegir, claramente, quiero esto que tengo ahora: una familia. Pareja, la familia, los dos pensar en estar con el bebito, pensar el nombre y pensar juntos en el futuro”, afirmó.