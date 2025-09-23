Fernando Burlando contó detalles desconocidos de la escena del robo a la casa de Pampita

La tranquilidad de la mañana del lunes se transformó en pura angustia para Carolina Pampita Ardohain al descubrir que su casa de Barrio Parque había sido blanco de un delito. La entrada forzada, la caja fuerte desaparecida y la certeza brutal de que lo que más le preocupaba no era el valor económico, sino los viejos celulares guardados allí. En esos dispositivos la modelo contenía los recuerdos de su hija Blanca, quien falleció a sus 6 años en 2012. La conmoción creció con las horas, hasta que un giro inesperado le devolvió a Pampita las imágenes y videos más atesorados. El hecho quedó atravesado no solo por el operativo policial sino también por la intervención de su abogado y vecino, Fernando Burlando, quien este martes en diálogo con el equipo de Lape Club Social (América) brindó detalles íntimos del caso.

Mientras se encuentra en España por compromisos laborales, Pampita sufrió un robo en su casa del barrio porteño de Barrio Parque (RSFotos)

“Hay novedades del caso porque avanza. En el día de ayer ocurrió lo más importante para Carolina, que fue encontrar cuatro teléfonos que tenían lo más valioso. Estamos más tranquilos con esa noticia, aunque sin perjuicio de exigirle a las autoridades que pongan lo mejor de sí mismos para esclarecer este hecho inusual donde hay muchas personas y vehículos involucrados, tampoco la policía federal se hizo presente para que esto no ocurra. Espero que la justicia esté a la altura de las condiciones para esclarecer esto. Evidentemente, lo que pasa en la Argentina es muy raro porque los particulares van más rápido que la justicia”, relató Burlando, haciendo eco de la mezcla de alivio y malestar que vivió la familia Ardohain.

El relato del abogado arroja luz sobre la forma en que se produjo el hallazgo: “El sábado apareció al frente de una fábrica, en Lanús, y una persona que iba a su lugar de trabajo vio una caja de semejantes características. Obviamente estaba reventada…”. El hallazgo fue fortuito: no bien vio el bulto extraño, el trabajador se acercó y encontró en su interior, entre documentos y papeles despedazados, un sobre con los teléfonos que Pampita había creído perdidos para siempre. “El sábado nadie sabía de la noticia porque ni Carolina estaba enterada, sino que no bien llega a su casa llama al 911 y toma intervención la policía. La información de que ella ofrecía una recompensa por esos teléfonos, ya sea que los recuperaba o intentaba vender, iba a ser notificada y ese fue el puntapié para obtenerlos de vuelta. Aclaro que las personas que lo encontraron no aceptaron la recompensa”, contó el letrado.

Pampita atravesó un duro momento previo a encontrar la caja fuerte (RS Fotos)

En la caja también había documentación valiosa, parte de la cual fue recuperada, aunque otros bienes de valor personal y económico aun permanecen desaparecidos. Burlando fue el encargado de mediar y comunicarse con las personas que encontraron los teléfonos: “En lo que me tocó mi intervención fue entablar relación con estos muchachos, a quienes vamos a estar eternamente agradecidos, que tenían temor de que su imagen saliera en los medios de comunicación y prefirieron mantener algo de reserva. Lo importante acá es que cuando la solución viene de gente buena debemos ceder en ciertas cosas”.

Sobre el asalto, Burlando sumó definiciones que preocupan a los vecinos: “Entran por un lugar que es jurisdicción de la policía federal. En un barrio tan particular como este, donde va desde el turismo a gente a caminar, sin avisar todo el personal que controlaba la zona hace varios meses”.

Acto seguido, agregó detalles sobre cómo suelen operar los delincuentes: “Todas las casas que dan a la vía tienen piscina de natación en el jardín, por lo que (los ladrones) cuando hay reposeras las usan de escalera y se intentan meter por una ventana en lugar de la planta baja que tiene la alarma en las entradas. En este caso, no pudieron y destrozaron la puerta, que tenía doble vidrio, y fue realmente tétrico ver el panorama para Carolina cuando abrió la puerta de su casa”.

La modelo recibió la noticia de que habían recuperado los celulares con las fotos y videos de su hija fallecida (Instagram)

Burlando también explicó cómo y cuándo se produjo el hallazgo de la caja fuerte: “El sábado, cuando el hombre se acerca a la caja, ve un sobre con los teléfonos y se lo lleva. Y el domingo nadie sabía nada todavía”. Al regresar al lugar, Pampita pudo constatar junto a su abogado la recuperación de parte de lo robado: “Se fue al lugar, donde habían varias cosas que le sustrajeron a Carolina pero ya no estaba”.