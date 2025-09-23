El mal momento de un participante de La Voz Argentina y el gran gesto de su compañero

Lucas Barros olvidó la letra en La Voz Argentina y su compañero Federico Mestre lo ayudó a continuar la canción (Video: La Voz Argentina, Telefe)

Un momento de tensión se vivió en La Voz Argentina (Telefe) durante el tercer round de batallas del Team Luck Ra, cuando Lucas Barros enfrentó uno de los desafíos más temidos por cualquier artista: el olvido de la letra en pleno escenario. Mientras interpretaba “Decidiste dejarme” junto a su compañero Federico Mestre, Barros se quedó en blanco justo antes del estribillo, lo que generó incertidumbre entre los participantes, el público y el jurado. La reacción inmediata de Mestre, quien sostuvo la canción y acompañó a Barros en ese difícil trance, fue central en una noche cargada de emociones.

El incidente ocurrió en una de las etapas más exigentes del certamen musical. Barros, oriundo de Tucumán, confesó tras la presentación que el estrés casi le impidió salir a cantar. “No me había pasado hasta ahora esto de que se me ponga en blanco la cabeza. De repente se fue todo. Acá Fede fue un gran compañero”, expresó el participante. La explicación de Barros sobre cómo, tras ensayar intensamente la canción, la presión del momento le jugó una mala pasada, fue simple y clara: “La ensayé tanto, que se me fue todo al momento de cantar”.

El gesto de compañerismo de Mestre fue clave para que ambos completaran la performance pese al olvido de Barros

La respuesta de Federico fue fundamental para que la actuación continuara. Mientras Barros intentaba recomponerse, Mestre siguió con la interpretación, lo que permitió que ambos completaran la performance. El gesto de compañerismo fue destacado tanto por el público como por el jurado, que valoró la capacidad de ambos para mantenerse en el escenario pese a la adversidad. Además, por su parte, la tribuna aplaudió el esfuerzo y la solidaridad entre los concursantes.

Las reacciones del jurado no tardaron en llegar. Lali Espósito comentó con humor que “pasaron cosas”, mientras que Luck Ra puntualizó que, en realidad, lo que ocurrió fue la ausencia de la letra. Soledad Pastorutti felicitó a ambos participantes por su temple y reconoció que, aunque Lucas posee una gran voz, fue Federico quien sostuvo la canción en los momentos críticos. El conductor Nico Occhiato también intervino, señalando el nivel de estrés que atravesó Barros antes de subir al escenario.

En el espacio de devoluciones, Luck Ra ofreció un consejo a Barros que, aunque no aplicaba en el contexto de la competencia, podría resultarle útil en su carrera futura: “Cuando ya empieces a tener tus shows propios, cuando se te olvide algo de la letra, le decís al público ‘¿Cómo dice?’”, recomendó el coach. Pastorutti, por su parte, admitió que la situación la hizo sufrir por los participantes, reflejando la empatía del jurado ante la presión que enfrentan los concursantes.

Federico Mestre fue elegido ganador de la batalla y avanzó a la siguiente etapa del certamen musical

La resolución de la batalla llegó con la elección de Federico Mestre como ganador, decisión que lo llevó directamente a la siguiente etapa del programa. Lucas Barros, en tanto, recibió una segunda oportunidad para demostrar su talento y buscar la revancha.

En su segunda presentación, Barros eligió interpretar “Mi Princesa”, tema de David Bisbal que dedicó a su hija. Al finalizar, el participante se mostró visiblemente emocionado y agradecido por el respaldo recibido tanto de sus compañeros como de la producción, un apoyo que resultó clave para que pudiera recomponerse y volver a presentarse ante el jurado.

Afortunadamente, su segunda actuación bastó para poder avanzar a la próxima etapa y, quien quedó en el camino durante esta fase, fue la joven Emma Roach, que se jugó el mano a mano con el tucumano. Cabe recordar que en el tercer round de La Voz Argentina, cada equipo tiene 6 participantes y se forman 3 pares que se enfrentan cantando. El coach de cada equipo elige a un ganador de cada duelo, que pasa directo a la siguiente etapa y los 3 que pierden vuelven a cantar, pero esta vez solos, y los otros coaches (no el propio) les ponen puntaje. El participante con el puntaje más bajo es eliminado.