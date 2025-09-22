Teleshow

Famosos y colegas colmaron de mensajes de apoyo a Luciana Geuna: “Te extrañamos, no se puede sin vos”

El posteo de la periodista hace unos días desde el hospital despertó una avalancha de saludos y gestos de afecto de parte de sus compañeros y amigos más cercanos en los medios. Ya recuperada, agradeció el cariño recibido

Martina Cortés

La periodista fue agasajada con emotivos mensajes por parte de sus colegas en las redes (Instagram)

Hace unos días, la repentina ausencia de Luciana Geuna en la televisión sorprendió a sus seguidores y generó rápidamente un clima de incertidumbre en el medio. Sin previo aviso, la conductora dejó de aparecer en la pantalla, hasta que pudo aclarar la situación: había atravesado una internación de urgencia por motivos de salud. Si bien la explicación llevó alivio a muchos y Luciana ya comenzó a retomar su rutina, la noticia impactó tanto en el público como en figuras reconocidas y colegas, que de inmediato usaron las redes sociales para expresarle mensajes de cariño y apoyo incondicional.

La reacción del mundo del espectáculo y los medios fue inmediata y se reflejó en la sección de comentarios del posteo, donde colegas y amigos se volcaron a dejar mensajes de aliento y afecto. Fer Dente fue uno de los primeros en expresarse: “Escuchame, nunca más me hacés esto por favor. No se puede sin vos. Te extraño con todo mi corazón”. También Sergio Lapegüe se hizo presente con un claro: “Fuerzas Lu, lo que necesites estoy”.

No fueron los únicos. Diego Leuco se sumó al apoyo con un mensaje de un emoji de corazón, mientras que Verónica Lozano escribió: “Abrazo y pronta recuperación”. Desde el ambiente periodístico, Tania Wed no dudó en remarcar el vacío que deja Luciana en el estudio: “Te extrañamos La Geuna, hoy hasta te imitamos para sentirte en el estudio. No se puede estar en esa casa sin vos”. Por su parte, Juan Butvilofsky puso en palabras la cercanía de la relación: “Abrazo, Lu”. También sumaron su presencia Daniel Betular con emojis de corazones y Maru Duffard, quien expresó: “Toda la buena energía para vos Luchita”. Por otro lado, Nelson Castro reforzó la cadena de buenos deseos y acompañamiento de sus pares.

Figuras y colegas del ámbito le dejaron sus mejores deseos a la periodista

Cabe destacar que todos estos mensajes fueron expresados en el mismo posteo donde Geuna narró lo sucedido. En ese entonces, compartió que estaba “saliendo de un susto grande. De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida. Lo que todo cambia en un segundo”. Aunque evitó brindar detalles concretos sobre el diagnóstico, la periodista eligió utilizar su plataforma para agradecer la calidad humana y profesional del equipo médico que la asistió. “Mucha gratitud por el acompañamiento”, escribió, haciendo especial hincapié en el equipo médico. Según Luciana, la doctora y sus colaboradores formaron “una burbuja impecable de profesionales”, resaltando la calma, la claridad en las explicaciones y la certeza de estar en manos “extraordinarias que no solo saben mucho de medicina sino de humanidad”.

En sus agradecimientos, no dejó de mencionar el respaldo de sus equipos de Olga y TN, extendiendo su gratitud por los mensajes, el tiempo y la ayuda recibida durante estos días. “Hay tanto lindo para decir de todos”, reconoció la conductora, dejando entrever el valor personal y profesional de sentirse cuidada no solo por profesionales clínicos sino también por sus compañeros de ruta periodística.

Los emotivos mensajes por parte de colegas y amigos (Instagram)

Además, desde el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento, la conductora compartió tres imágenes que reflejan la intimidad de estos días difíciles: en ellas se la ve acompañada por su hija y su esposo, Martín Guglielmone, mostrando ese costado familiar y privado que suele resguardar. Las fotografías resumen la fortaleza del círculo más cercano y el momento de reconexión con lo esencial que sucede tras cualquier susto de salud.

En plena recuperación, y a la espera de su regreso a la pantalla, Luciana continúa recibiendo expresiones de cariño y gratitud. Estos días, su nombre confirma lo que construyó a lo largo de una carrera: el respeto, el afecto y la sororidad de colegas, amigos y seguidores. En ese panorama, la periodista recibió el calor de una comunidad lista para recordarle que nunca está sola ni al frente de la pantalla ni fuera de ella.

