Nicki Nicole mostró el romántico regalo que le dio Lamine Yamal por el Día de la Primavera

La artista compartió en sus historias el tierno obsequio de Lamine en medio del cambio de estación (Instagram)

La relación entre Nicki Nicole y el futbolista español Lamine Yamal no deja de crecer. Cada nueva muestra de afecto entre ellos conquista a los fans y vuelve a desatar comentarios en las redes. Desde que la pareja blanqueó su romance, multiplicaron los guiños y detalles de intimidad pública: ya no temen mostrarse juntos, compartir gestos románticos ni celebrar sus aniversarios bajo la mirada de millones de seguidores. Con la llegada de la primavera, la artista argentina compartió el nuevo gesto que tuvo su novio, fortaleciendo aún más ese lazo que ya conquistó a dos continentes.

A través de sus historias, Nicki sorprendió con una imagen cargada de simbolismo. En la foto se pudo ver el regalo que Lamine le hizo llegar para recibir la nueva estación del año: un ramo de flores amarillas y blancas, colores vivos y cargados de energía. El gesto de Yamal enterneció a los seguidores de la intérprete de “Ojos Verdes”, especialmente porque el 21 de septiembre se ha popularizado en Argentina la costumbre de regalar flores amarillas en esta fecha. Para resaltar el detalle, la cantante añadió a la publicación un emoji de carita emocionada junto a una estrella y un corazón, ambos amarillos, invitando a sus fans a derretirse con la postal.

El obsequio de Lamine despertó la atención entre quienes siguen cada paso de la pareja. En especial debido a la importancia de las flores amarillas en la primavera argentina: una tendencia que se viralizó en los últimos años en TikTok, pero cuya verdadera historia tiene más de quince años de vigencia. La tradición se originó a partir de la telenovela juvenil Floricienta, creada por Cris Morena y emitida entre 2004 y 2005. La serie incluía la célebre canción “Flores Amarillas”, que marcó a una generación y transformó el simple ramo en un símbolo de amor y esperanza. En la ficción, el sueño de la protagonista era recibir flores amarillas de su gran amor y, años más tarde, ese deseo se multiplicó en la realidad y cada 21 de septiembre miles de personas esperan el gesto soñado.

El ramo de flores amarillas y blancas que Lamine Yamal regaló a Nicki Nicole por la llegada de la primavera

No es la primera vez que Lamine sorprende a Nicki con un detalle especial. Pocas semanas atrás, para el cumpleaños número 25 de la artista rosarina, el futbolista volvió a demostrar que sabe cómo agasajarla y celebrar en grande. Rodeados de gestos románticos y una puesta en escena impecable, la pareja festejó la fecha en Barcelona y compartió con sus seguidores cada instante del evento. Entre pétalos, globos de corazones y una torta de cumpleaños especialmente decorada, un regalo se robó todas las miradas: un collar de diamantes con un dije en forma de muñeca y la letra “N”, inicial de su nombre.

La joya, de oro y brillantes, fue rápidamente vinculada a Lamine tanto por el gusto que el jugador muestra por esas piezas como por el gesto de la cantante de lucirla durante la cena privada. Las fotos de aquella noche la mostraron abrazada a su pareja, primero en el restaurante y luego en la camioneta, rodeada de globos y con la exclusiva joya en su cuello, mientras las imágenes quedaban inmortalizadas en historias y publicaciones de Instagram.

El lujoso collar que recibió la cantante rosarina por su cumpleaños número 25 (Instagram)

En ese entonces, los seguidores de la rosarina pusieron su atención en el detalle tan especial y celebraron el crecimiento personal y profesional de la cantante, que hoy se encuentra entre giras y estudios, aunque reservando un capítulo especial para lo sentimental. La relación con Yamal, lejos de diluirse en el movimiento mediático, parece afianzarse en los pequeños gestos: un ramo de flores, la elección de una canción o el brillo de un collar con significado.

Así, entre flores amarillas, canciones que se vuelven tendencia y joyas únicas, Nicki y Lamine hacen del romance un acontecimiento digno de primavera. Mientras, sus seguidores no dejan de preguntarse cuál será el próximo gesto romántico que compartan, en una historia que, por ahora, no deja de sumar detalles y emociones.