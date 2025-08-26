El lujoso collar de diamantes que Nicki Nicole usó en su cumpleaños ¿regalo de Lamine Yamal?

Nicki Nicole celebró su cumpleaños 25 en Barcelona junto a Lamine Yamal y confirmó su romance (Video: Instagram)

El festejo del cumpleaños número 25 de Nicki Nicole marcó tanto el inicio de un nuevo año para una de las figuras más influyentes de la música urbana, como la confirmación pública de su relación con Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona. En una noche rodeada de símbolos de afecto y gestos ostentosos, una joya se llevó el centro de las miradas: un enorme collar de diamantes con un espectacular diseño que muchos atribuyen al joven futbolista.

La artista rosarina compartió en sus redes sociales una serie de imágenes y videos que retrataron su festejo y varios detalles del ostentoso regalo. La escena mostró a la cantante y a Yamal abrazados frente a una mesa decorada con pétalos de rosa, globos en forma de corazón y una torta de cumpleaños, en una postal que rápidamente se viralizó.

La cantante lució un lujoso collar de diamantes, presuntamente obsequiado por el futbolista del FC Barcelona

Entre todos los elementos que rodearon el cumpleaños de Nicki Nicole en Barcelona, el foco recayó en una pieza de joyería que llamó la atención por su tamaño, brillo y el simbolismo detrás de su diseño. Se trata de un collar de diamantes con un dije en forma de muñeca y la letra “N”, inicial de la intérprete, que lució durante la velada y en diversas fotos subidas a sus historias y publicaciones de Instagram.

La pieza, compuesta por oro y brillantes, habría sido un regalo del mediocampista, dado que él suele ostentar ese tipo de joyas y, además, ella la utilizó durante la cena romántica que compartieron juntos. La secuencia de fotos y videos compartidos la mostró a la cantante primero en la cena y luego dentro de una camioneta, abrazando globos y llevando la exclusiva joya en el cuello.

El festejo incluyó una cena romántica, decoración especial y collares a juego de Louis Vuitton

La extravagancia y el diseño de la cadena remiten al estilo de accesorios de alta gama usados por el propio futbolista. La pieza podría haber sido realizada por el joyero Víctor Rodríguez, conocido por crear varias piezas para estrellas del fútbol internacional y artista que previamente le obsequió collares de lujo a Yamal. Aunque ni la cantante ni el futbolista confirmaron el origen exacto del collar, sí se puede resaltar el carácter especial y costoso del regalo.

Un punto adicional también llamó la atención: la pareja lució collares a juego de la marca de lujo Louis Vuitton, como pudo observarse en diversas imágenes del festejo. Esta sincronía en los accesorios fue rápidamente interpretada por los seguidores como otra señal de la unión entre ambos.

El joyero Víctor Rodríguez podría ser el creador del exclusivo collar que lució la cantante

El cumpleaños 25 de Nicki expuso ostentación, aunque también algunos momentos de introspección frente a sus 22 millones de seguidores en Instagram. La cantante publicó un extenso mensaje en el que repasó el impacto emocional de su último año, marcados por desafíos personales y profesionales. La dedicatoria incluyó algunas frases textuales que reflejaron la madurez artística y vital de la artista rosarina.

“Dicen que del caos nacen las estrellas y que hay un arte en no encajar en el mundo y no temblar de soledad. Todo lo que fue rompiendo mi corazón aclaró mi visión, y sí, hay vida después del dolor”, escribió en su cuenta oficial. La cantante profundizó: “Fue un año de enseñanzas, de conectar con mi yo más creativo para crear con mis vivencias y carencias un concepto que transcienda todo tipo de tiempo, una gran pérdida fue el pilar que marcó mi camino de darle tiempo a las cosas”.

Nicki Nicole compartió un mensaje emotivo sobre su crecimiento personal y profesional en el último año

El texto, expuso las implicancias de un período atravesado por el fallecimiento de su padre, ocurrido en febrero pasado, circunstancia que marcó emocionalmente el comienzo de 2025 para la cantante. Durante ese episodio, la artista no pudo asistir al velatorio por encontrarse cumpliendo compromisos laborales en el exterior.

“Hoy es mi cumpleaños, 25 años tardé en darme cuenta que mi vida es mía y que mis tiempos son míos, 25 tardé en entender que cada persona tiene su camino y su lucha interna. Sigo aprendiendo, y a la par que aprendo, acompaño a la gente que amo, y disfruto mucho de las personas que me siguen y acompañan a través de mi música”, redactó la intérprete, que agradeció los mensajes de apoyo recibidos tanto de parte de sus seguidores como de su círculo más cercano.

Además de la celebración íntima y los regalos, la intérprete de “Wapo traketero” y “Ojos verdes” incluyó recuerdos de su infancia, su paso por escenarios y aeropuertos, y registros cotidianos junto a sus seres queridos. La artista concluyó su post con una promesa dirigida a su audiencia: “Me estoy tomando el tiempo suficiente para poder entregarles una obra que tiene de guía a mi corazón”. Un detalle que no pasó desapercibido, apareció en los comentarios de la publicación. Allí, Yamal escribió simplemente “Superestrella”, consolidando la primera presentación pública de la pareja.