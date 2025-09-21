Así fue el emotivo reencuentro de Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio: la foto que enterneció a todos

Luego del regreso de los pequeños de Turquía, Benjamín Vicuña mostró su salida al cine (Instagram)

El equilibrio entre la vida personal y los desafíos cotidianos se volvió una constante para la China Suárez desde que decidió mudarse a Turquía. El gran salto lo dio a mediados de julio, cuando eligió acompañar a Mauro Icardi en su carrera y construir una nueva rutina en Estambul junto a Rufina, la hija que tiene con Nicolás Cabré. Sin embargo, su realidad familiar quedó partida en dos por la tensa relación con su ex, Benjamín Vicuña, que impidió que los otros dos hijos, Magnolia y Amancio, pudieran instalarse de manera permanente con ella. Por esta razón, la actriz se acostumbró en los últimos meses a un itinerario de constantes viajes: cada veinte días cruza fronteras para que los pequeños puedan compartir tiempo con ambos padres, adaptándose a la dinámica de una familia dividida por el mapa y por el contexto. Aunque este hecho no estuvo exento de conflictos: según compartió la actriz en sus redes sociales había escolarizado a los pequeños, y de acuerdo a los dichos del chileno, él no estaba al tanto de esto.

En las últimas horas, y en medio del revuelo en redes por el regreso de los chicos a la Argentina, Vicuña celebró el esperado reencuentro y no dudó en compartirlo con sus seguidores. Desde su cuenta de Instagram, el actor publicó una postal íntima junto a Magnolia: ambos sentados dentro de una sala de cine, rodeados de penumbras, disfrutando el ritual de una salida padre e hija. La foto, iluminada apenas por el reflejo de la pantalla, capturó la cercanía y la complicidad que comparten.

En una segunda publicación, Vicuña fue por más y subió un video grabado durante la función. La película elegida no fue un detalle menor: se trató del último estreno del propio actor junto a Celeste Cid. “Tarde ideal para ir al cines. Papá x dos”, escribió, mostrando la pantalla antes de enfocar a sus hijos, Magnolia y Amancio, quienes no paraban de saltar y moverse frente a él. En el video se escucha la voz de la niña preguntando apenas comienza una canción. "¿Te la sabés?“, remarcando esa genuina relación de confianza y admiración que se da entre padre e hija.

Benjamín y Magnolia en medio de su salida al cine

El regreso de los pequeños junto a su madre, la China, especialmente después de semanas de rumores sobre su rutina, generó enteros hilos de especulación en redes sociales. En un primer momento, se especulaba que Magnolia y Amancio volverían acompañados por Marcela Rivero, la mamá de la actriz, quien los llevó a Turquía en el viaje anterior y que, según versiones previas, seguía instalada con ellos en Estambul. Sin embargo, el plan cambió y fue la propia exCasi Ángeles la que retornó al país con sus hijos, aunque eligió mantener absoluto silencio en sus redes respecto a su llegada.

Mientras tanto, la vida de Rufina, la hija que tuvo con Cabré, también daba señales de un giro definitivo. Las versiones indican que la niña ya está escolarizada en una institución internacional en Turquía, donde comenzó un ciclo lectivo que implica nuevos desafíos culturales y una adaptación total a la vida con su madre y Icardi. Sin embargo, no está claro aun si en este último regreso Rufina acompañó a su madre o si permanece en Estambul continuando con sus actividades educativas.

La China Suárez celebró que sus hijos comenzaron las clases (Instagram)

Tan solo dos días atrás, la artista compartió en Instagram un collage de momentos clave con sus hijos para dar cuenta del paso que dio con los pequeños con respecto a la escolaridad: en la primera aparece Rufina, Magnolia y Amancio abrazados con sus uniformes de colegio, una imagen que resume el espíritu de la familia. La segunda foto los muestra parados frente a una ventana, la tercera a Magnolia durmiendo la siesta después de las clases, y la cuarta, a los tres chicos sonriendo directamente a cámara y listos para el nuevo desafío educativo.

“Estoy orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos”, escribió la China en sus historias, poniendo en palabras el sentimiento que guía cada paso de esta reconstrucción familiar. “Los amo con toda mi alma”, agregó. La publicación tenía fecha del 27 de agosto, apenas unos días después de haber arribado al país. “Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices”, cerró la cantante, dejando constancia de que el verdadero hogar es aquel donde los lazos y los afectos no se sueltan nunca, sin importar el mapa.