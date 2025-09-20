Teleshow

Se cumplió un año de la muerte de Daniel Fanego: el emotivo recuerdo de su hijo Manu

Con fotos y un sentido texto, el actor de 44 años homenajeó a su padre en el primer aniversario de su fallecimiento

Guardar
Una de las fotos que
Una de las fotos que eligió Manu Fanego para recordar a su papá (Instagram)

El 19 de septiembre de 2024, la muerte de Daniel Fanego golpeó al mundo del espectáculo. El prestigioso actor, reconocido por una larga trayectoria en cine, teatro y televisión, falleció a los 69 años y fue despedido con profunda tristeza por sus familiares, colegas y amigos. Se fue en su casa rodeado del amor de familiares y amistades. Absolutamente en paz, lo despidió en redes Manu Fanego, uno de sus hijos, junto a una imagen de su actuación conjunta en el marco del ciclo Teatro por la Identidad.

Pasó un año de aquella jornada triste y Manu recordó la fecha con un emotivo posteo en su cuenta de Instagram. Junto a cuatro fotografías bien representativas del vínculo con su padre, el actor de 44 años se manifestó en sus redes para mantener en alto el legado y el recuerdo de su padre.

“Hoy hace un año que Daniel Luis ya no está físicamente entre nosotrxs. Más que nunca está presente en las charlas, los saludos, las anécdotas, en los escenarios”, escribió al comienzo de la publicación, ilustrada por una tierna imagen de la infancia, en la que se lo ve sonriente junto a su padre y su hermana Camila.

El posteo de Manu Fanego
El posteo de Manu Fanego a un año de la muerte de Daniel

“Dejo estas fotitos a modo de recuerdo. Y para que quienes lean o vean, lo recuerden, evoquen o no hagan nada. Agradezco a la vida haber nacido donde nací”, concluyó. El resto del álbum muestra un primer plano de Daniel en sus últimos años de vida y dos fotos padre e hijo ya en la adultez, y con un abrazo y una sonrisa que rubrican cada una de las palabras.

En abril de este año, Daniel Fanego fue reconocido de manera póstuma con el Premio Platino a la mejor interpretación masculina de reparto por su actuación en El Jockey, dirigida por Luis Ortega. Y el encargado de recibir el premio fue Manu, quien subió al escenario del Palacio Municipal IFEMA de Madrid para agradecer el reconocimiento a la trayectoria de su padre y protagonizar uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

El abrazo de padre e
El abrazo de padre e hijo presente en el recordatorio

“Bueno, mi padre tampoco pudo venir hoy”, dijo en el comienzo de su discurso con una humorada. “Quiero agradecerle a Luis Ortega, que no fue solo su director, sino un gran amigo. A mi papá le hubiera encantado estar acá, beber, comer, pasear por Madrid. Y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias”, destacó, antes de recibir una gran ovación.

Con un largo recorrido en la escena under y en el varieté como integrante del grupo independiente Bla Bla, Manu asomó al mainstream como parte del elenco de El amor después del amor, la serie biográfica de Fito Páez producida por Netflix, interpretando el personaje de Andrés Gallo, manager del artista rosarino. Luego fue Guille, el amigo de Cris Miró en la biopic sobre la legendaria artista, y actualmente se lo puede ver en Verano Trippin, la ópera prima de Morena Fernández Quinteros.

Un retrato de Daniel Fanego
Un retrato de Daniel Fanego para recordarlo siempre

En una ocasión, Manu recordó lo que le provocó compartir escenario con su padre en 2012, en el marco del histórico ciclo Teatro por la Identidad, cuando ambos le pusieron el cuerpo a dos momentos de la vida de Pablo Podestá para la obra El vuelo del Cóndor.

“Con padre actuando para las Abuelas. Una sensación única. Recuerdo impreso en la cuerpamemoria de mi ser. A veces creo que fuimos hermanes en alguna otra vida. Mucho que agradecer, aparte de la posibilidad de entrar en este mundo asqueroso y divino!!! Feliz día a quienes aportaron para la entrada en esta obra que se llama vida (¿Está muy cursi?)”, escribió Manu en ocasión del Día del Padre del año 2020, junto con una foto en la que se los veía a los dos en escena.

Manu y Daniel compartiendo escenario
Manu y Daniel compartiendo escenario en El vuelo del Cóndor

Temas Relacionados

Manu FanegoDaniel Fanego

Últimas Noticias

Juana Viale enfrenta el máximo desafío deportivo de su vida: mañana compite en el IronMan de San Pablo

La conductora de Almorzando con Juana deberá nadar dos kilómetros, pedalear 90 y correr 21 para completar la exigente prueba. Las fotos con que anticipó el reto

Juana Viale enfrenta el máximo

Daniela Celis y el padre de Thiago Medina dieron una nota juntos en medio de los rumores de una interna familiar

Luego de la operación del joven y a una semana del accidente, la influencer y Julio Medina hablaron con la prensa en una entrevista de la que también participó Nacho Castañares

Daniela Celis y el padre

Valentino Rossi y el sueño cumplido en La Voz Argentina: “El escenario siempre me hizo sentir valioso”

El joven cantante del equipo de Lali Espósito cuenta cómo vivió el reconocimiento instantáneo del jurado, su vocación desde la infancia, el rol de la familia y el poder de la música como refugio y motor de su vida

Valentino Rossi y el sueño

Connie Isla y su experiencia en TikTok: “Me casé y pensaron que era un videoclip”

Alguna vez fue simplemente conocida como “la chica del ukelele”. A los seis años inició su formación en canto, teatro y baile. Su impacto en la escena musical argentina se consolidó en 2023, cuando presentó Isla Mater en el Planetario de Buenos Aires. Así repasa su historia para Nacidos en Redes

Connie Isla y su experiencia

Roque Narvaja, un creador de hits: “No creo en la transpiración, creo en la inspiración más profunda”

El músico argentino relata cómo el verdadero ángel de una canción surge de un lugar íntimo e inexplicable, y no solo del oficio y la práctica. Sus comienzos. El éxito con La Joven Guardia. Su etapa política y el exilio en España. El suceso como autor, la vuelta a la Argentina y una pasión insospechada: volar aviones

Roque Narvaja, un creador de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sangriento ataque en Mar del

Sangriento ataque en Mar del Plata: baleó y cortó con una faca a un vecino y lo detuvieron

Elecciones 2025, en vivo: Pettovello llamó a votar por LLA y terminar “con este loop infinito”

Alerta por tormentas en Buenos Aires y 9 provincias: los impactantes videos de la caída de granizo en distintas ciudades

DakhaBrakha, el fenómeno ucraniano que conquista el mundo, se presenta por primera vez en Argentina

Maratón de Buenos Aires 2025: mañana la Ciudad recibirá a más de 15.000 corredores de todo el mundo

INFOBAE AMÉRICA
Siria reabrió su embajada en

Siria reabrió su embajada en Estados Unidos tras más de una década

Macron ordenó endurecer la lucha contra el antisemitismo en Francia: “Frente al odio, el Estado tendrá la última palabra”

El régimen de Irán amenazó con romper el reciente acuerdo nuclear con el OIEA si hay una reimposición de sanciones de la ONU

Ortega y Murillo intensifican la purga en el sandinismo: ex guerrilleros aliados ahora son perseguidos por el régimen nicaragüense

Un trabajador murió al caerle encima el BMW M1 Art Car de Andy Warhol durante su descarga en Washington D.C.

TELESHOW
Juana Viale enfrenta el máximo

Juana Viale enfrenta el máximo desafío deportivo de su vida: mañana compite en el IronMan de San Pablo

Daniela Celis y el padre de Thiago Medina dieron una nota juntos en medio de los rumores de una interna familiar

Valentino Rossi y el sueño cumplido en La Voz Argentina: “El escenario siempre me hizo sentir valioso”

Connie Isla y su experiencia en TikTok: “Me casé y pensaron que era un videoclip”

Roque Narvaja, un creador de hits: “No creo en la transpiración, creo en la inspiración más profunda”