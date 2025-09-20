Se cumplió un año de la muerte de Daniel Fanego: el emotivo recuerdo de su hijo Manu

Una de las fotos que eligió Manu Fanego para recordar a su papá (Instagram)

El 19 de septiembre de 2024, la muerte de Daniel Fanego golpeó al mundo del espectáculo. El prestigioso actor, reconocido por una larga trayectoria en cine, teatro y televisión, falleció a los 69 años y fue despedido con profunda tristeza por sus familiares, colegas y amigos. “Se fue en su casa rodeado del amor de familiares y amistades. Absolutamente en paz”, lo despidió en redes Manu Fanego, uno de sus hijos, junto a una imagen de su actuación conjunta en el marco del ciclo Teatro por la Identidad.

Pasó un año de aquella jornada triste y Manu recordó la fecha con un emotivo posteo en su cuenta de Instagram. Junto a cuatro fotografías bien representativas del vínculo con su padre, el actor de 44 años se manifestó en sus redes para mantener en alto el legado y el recuerdo de su padre.

“Hoy hace un año que Daniel Luis ya no está físicamente entre nosotrxs. Más que nunca está presente en las charlas, los saludos, las anécdotas, en los escenarios”, escribió al comienzo de la publicación, ilustrada por una tierna imagen de la infancia, en la que se lo ve sonriente junto a su padre y su hermana Camila.

El posteo de Manu Fanego a un año de la muerte de Daniel

“Dejo estas fotitos a modo de recuerdo. Y para que quienes lean o vean, lo recuerden, evoquen o no hagan nada. Agradezco a la vida haber nacido donde nací”, concluyó. El resto del álbum muestra un primer plano de Daniel en sus últimos años de vida y dos fotos padre e hijo ya en la adultez, y con un abrazo y una sonrisa que rubrican cada una de las palabras.

En abril de este año, Daniel Fanego fue reconocido de manera póstuma con el Premio Platino a la mejor interpretación masculina de reparto por su actuación en El Jockey, dirigida por Luis Ortega. Y el encargado de recibir el premio fue Manu, quien subió al escenario del Palacio Municipal IFEMA de Madrid para agradecer el reconocimiento a la trayectoria de su padre y protagonizar uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

El abrazo de padre e hijo presente en el recordatorio

“Bueno, mi padre tampoco pudo venir hoy”, dijo en el comienzo de su discurso con una humorada. “Quiero agradecerle a Luis Ortega, que no fue solo su director, sino un gran amigo. A mi papá le hubiera encantado estar acá, beber, comer, pasear por Madrid. Y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias”, destacó, antes de recibir una gran ovación.

Con un largo recorrido en la escena under y en el varieté como integrante del grupo independiente Bla Bla, Manu asomó al mainstream como parte del elenco de El amor después del amor, la serie biográfica de Fito Páez producida por Netflix, interpretando el personaje de Andrés Gallo, manager del artista rosarino. Luego fue Guille, el amigo de Cris Miró en la biopic sobre la legendaria artista, y actualmente se lo puede ver en Verano Trippin, la ópera prima de Morena Fernández Quinteros.

Un retrato de Daniel Fanego para recordarlo siempre

En una ocasión, Manu recordó lo que le provocó compartir escenario con su padre en 2012, en el marco del histórico ciclo Teatro por la Identidad, cuando ambos le pusieron el cuerpo a dos momentos de la vida de Pablo Podestá para la obra El vuelo del Cóndor.

“Con padre actuando para las Abuelas. Una sensación única. Recuerdo impreso en la cuerpamemoria de mi ser. A veces creo que fuimos hermanes en alguna otra vida. Mucho que agradecer, aparte de la posibilidad de entrar en este mundo asqueroso y divino!!! Feliz día a quienes aportaron para la entrada en esta obra que se llama vida (¿Está muy cursi?)”, escribió Manu en ocasión del Día del Padre del año 2020, junto con una foto en la que se los veía a los dos en escena.

Manu y Daniel compartiendo escenario en El vuelo del Cóndor