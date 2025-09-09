La avant premiere de Verano Trippin, la película Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna: todas las fotos

El estreno de la ópera prima de Morena Fernández Quinteros junto a Manu Fanego, Miranda de la Serna, Zoe Hochbaum, Simón Saieg, Brian Sichel y Valentín Wein (RS Fotos)

La noche del martes 8 de septiembre, el DOT Baires Shopping fue el escenario de la avant premiere de Verano Trippin, película dirigida y escrita por Morena Fernández Quinteros y protagonizada por Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna. El lanzamiento reunió a diferentes figuras del espectáculo en una jornada donde la moda y la diversidad de estilos quedaron plasmadas tanto en la pantalla como sobre la alfombra roja.

La película, ópera prima de Fernández Quinteros, explora la amistad adolescente en clave de coming of age y cuenta con la participación especial de Lali Espósito. Los asistentes compartieron el estreno, destacaron tendencias y también propuestas estilísticas originales, en parte gracias al trabajo de diseñadores como Gonzalo Andrade, responsable de los vestidos de las protagonistas bajo su firma Gone.

La alfombra roja de 'Verano Trippin' reunió a figuras del cine argentino y la moda en el DOT Baires Shopping (Crédito: RS Fotos)

La moda fue protagonista con propuestas originales de Gonzalo Andrade y elecciones personales de los invitados

Entre los primeros en posar para las cámaras estuvieron Miranda de la Serna, Zoe Hochbaum, Morena Fernández Quinteros, Manu Fanego, Simón Saieg, Brian Sichel, Ariel Staltari y Valentín Wein, el elenco principal de la película. Las elecciones de moda marcaron una diversidad de tendencias: Miranda se inclinó por una combinación de transparencia azul con falda midi, fusionando elegancia con un aire actual. Zoe eligió un vestido marfil translúcido con acento de color en los zapatos, mientras que la directora Fernández Quinteros optó por una camisa blanca y falda negra asimétrica, manteniendo la sobriedad y el carácter autoral.

Miranda de la Serna, Zoe Hochbaum y la directora Morena Fernández Quinteros fueron el trío más fotografiado de la noche: las protagonistas y la autora de Verano Trippin celebraron la ópera prima

Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna fueron las grandes protagonistas del estreno de Verano Trippin, que reunió a figuras del cine, la música y la televisión en el DOT Baires Shopping

La directora Morena Fernández Quinteros acompañó a sus actrices principales en la alfombra roja y celebró el debut de su ópera prima

Manu prefirió un traje clásico en tonos oscuros, mientras que Saieg se destacó por un abrigo amarillo vibrante que aportó un toque disruptivo y urbano al conjunto. Valentín Wein eligió un look relajado y casual con gorra, Sichel combinó prendas claras y sumó una chaqueta para mayor formalidad, y Ariel Staltari apostó por la mezcla de camisa negra y pantalón camel, diferenciándose del resto por una propuesta más neutra dentro del grupo.

Manu Fanego optó por un traje oscuro y sobrio, acompañando la elegancia de la gala

Simón Saieg marcó un estilo disruptivo al llegar con un abrigo amarillo vibrante y un conjunto deportivo que rompió con la formalidad

Brian Sichel combinó prendas claras y una chaqueta que le dio un toque de formalidad a su look

Ariel Staltari se diferenció con una camisa negra y pantalón camel, una apuesta clásica y neutra

Valentín Wein eligió un conjunto relajado y casual con gorra, mostrando el costado descontracturado del elenco, y posó junto con su amigo Juan Eriji

Luego, el músico y referente del trap, Dillom, que dio el permiso para que su música sea parte del film, acaparó los flashes, pese a no querer hablar con la prensa. De todas formas, aunque fue la última en arribar al evento, la presencia de Lali Espósito fue la más requerida. La artista asistió vistiendo un traje sastrero marrón oversized y top negro, un peinado recogido y una selección de accesorios dorados.

Lali Espósito fue la más esperada de la noche: deslumbró con un traje marrón oversized, top negro y accesorios dorados

Dillom se llevó los flashes en su paso por la premiere, pese a no dar entrevistas, como referente musical del filme

En el plano familiar Gabriel Hochbaum, cofundador de Orca Films y padre de Zoe, posó con su hija y con Miranda de la Serna en la alfombra roja.

Entre los testimonios familiares más fotografiados se destacaron la imagen de Miranda de la Serna junto a su madre, Erica Rivas, y junto a su padre, Rodrigo de la Serna. En ambos casos, el lazo familiar acompañó los estilos elegidos, que se inclinaron por la sobriedad y la elegancia clásica.

Gabriel Hochbaum, productor y padre de Zoe, posó con ella y Miranda de la Serna en la alfombra roja

Gabriel Hochbaum, cofundador de Orca Films y productor de Verano Trippin, también posó en solitario en la alfombra roja

La noche no sólo convocó al equipo de la película. También contó con la asistencia de músicos, actores y referentes del periodismo. Malena Sánchez eligió un abrigo de cuero oversized, falda gris y borceguíes, mientras que Ángela Torres apareció totalmente vestida de negro, con tapado largo y gorra. También se hizo presente la exlegisladora Ofelia Fernández, además de amiga de varias de las actrices principales.

Malena Sánchez desfiló con abrigo de cuero oversized, falda gris y borceguíes, en clave rocker

Ángela Torres eligió un look total black con tapado largo y gorra

Ofelia Fernández asistió al estreno como invitada y amiga de las protagonistas de la película

Miranda de la Serna y su madre, Érica Rivas, de la mano en la alfombra roja del estreno de Verano Trippin

La complicidad entre Érica Rivas y su hija Miranda de la Serna quedó plasmada en una de las postales más tiernas de la noche

Orgulloso, Rodrigo de la Serna acompañó a su hija Miranda en la presentación de la ópera prima de Morena Fernández Quinteros

Miranda de la Serna posó junto a su padre, Rodrigo de la Serna

Los looks urbanos y casuales encontraron lugar en Candela Vetrano y Andrés Gil, mientras que Pedro Rosemblat optó por traje azul marino y remera blanca, sumando un perfil más formal a la variedad general. Vera Spinetta reafirmó el sello personal a través de básicos de diseño nacional.

El costado periodístico contó con representantes como Romina Manguel y Nicolás Fiorentino, ambos en negro, fieles a la tendencia minimalista elegida por gran parte de los invitados. También estuvo presente Peter Lanzani, que se sumó al evento con una apuesta cómoda y abrigada, eligiendo prendas en tonos neutros y texturas cálidas.

Peter Lanzani se mostró con un look cómodo y abrigado, en tonos neutros y texturas cálidas

Tras los rumores de infidelidad, Andrés Gil apareció junto a Candela Vetrano con un look casual y descontracturado

Pedro Rosemblat se destacó con un traje azul marino y remera blanca, logrando un equilibrio entre lo formal y lo fresco

Vera Spinetta reafirmó su sello personal al vestir básicos de diseño nacional

Romina Manguel apostó por el minimalismo en negro, mientras que Nicolás Fiorentino la acompañó con perfil bajo

Crédito: RS Fotos