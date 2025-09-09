La avant premiere de Verano Trippin, la película Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna: todas las fotos

La noche del martes 8 de septiembre, el DOT Baires Shopping fue el escenario de la avant premiere de Verano Trippin, película dirigida y escrita por Morena Fernández Quinteros y protagonizada por Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna. El lanzamiento reunió a diferentes figuras del espectáculo en una jornada donde la moda y la diversidad de estilos quedaron plasmadas tanto en la pantalla como sobre la alfombra roja.
La película, ópera prima de Fernández Quinteros, explora la amistad adolescente en clave de coming of age y cuenta con la participación especial de Lali Espósito. Los asistentes compartieron el estreno, destacaron tendencias y también propuestas estilísticas originales, en parte gracias al trabajo de diseñadores como Gonzalo Andrade, responsable de los vestidos de las protagonistas bajo su firma Gone.
Entre los primeros en posar para las cámaras estuvieron Miranda de la Serna, Zoe Hochbaum, Morena Fernández Quinteros, Manu Fanego, Simón Saieg, Brian Sichel, Ariel Staltari y Valentín Wein, el elenco principal de la película. Las elecciones de moda marcaron una diversidad de tendencias: Miranda se inclinó por una combinación de transparencia azul con falda midi, fusionando elegancia con un aire actual. Zoe eligió un vestido marfil translúcido con acento de color en los zapatos, mientras que la directora Fernández Quinteros optó por una camisa blanca y falda negra asimétrica, manteniendo la sobriedad y el carácter autoral.
Manu prefirió un traje clásico en tonos oscuros, mientras que Saieg se destacó por un abrigo amarillo vibrante que aportó un toque disruptivo y urbano al conjunto. Valentín Wein eligió un look relajado y casual con gorra, Sichel combinó prendas claras y sumó una chaqueta para mayor formalidad, y Ariel Staltari apostó por la mezcla de camisa negra y pantalón camel, diferenciándose del resto por una propuesta más neutra dentro del grupo.
Luego, el músico y referente del trap, Dillom, que dio el permiso para que su música sea parte del film, acaparó los flashes, pese a no querer hablar con la prensa. De todas formas, aunque fue la última en arribar al evento, la presencia de Lali Espósito fue la más requerida. La artista asistió vistiendo un traje sastrero marrón oversized y top negro, un peinado recogido y una selección de accesorios dorados.
En el plano familiar Gabriel Hochbaum, cofundador de Orca Films y padre de Zoe, posó con su hija y con Miranda de la Serna en la alfombra roja.
Entre los testimonios familiares más fotografiados se destacaron la imagen de Miranda de la Serna junto a su madre, Erica Rivas, y junto a su padre, Rodrigo de la Serna. En ambos casos, el lazo familiar acompañó los estilos elegidos, que se inclinaron por la sobriedad y la elegancia clásica.
La noche no sólo convocó al equipo de la película. También contó con la asistencia de músicos, actores y referentes del periodismo. Malena Sánchez eligió un abrigo de cuero oversized, falda gris y borceguíes, mientras que Ángela Torres apareció totalmente vestida de negro, con tapado largo y gorra. También se hizo presente la exlegisladora Ofelia Fernández, además de amiga de varias de las actrices principales.
Los looks urbanos y casuales encontraron lugar en Candela Vetrano y Andrés Gil, mientras que Pedro Rosemblat optó por traje azul marino y remera blanca, sumando un perfil más formal a la variedad general. Vera Spinetta reafirmó el sello personal a través de básicos de diseño nacional.
El costado periodístico contó con representantes como Romina Manguel y Nicolás Fiorentino, ambos en negro, fieles a la tendencia minimalista elegida por gran parte de los invitados. También estuvo presente Peter Lanzani, que se sumó al evento con una apuesta cómoda y abrigada, eligiendo prendas en tonos neutros y texturas cálidas.
Crédito: RS Fotos