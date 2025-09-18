Teleshow

La China Suárez celebró que sus hijos comenzaron las clases en Turquía: “Estoy orgullosa de ustedes”

La actriz tomó la decisión de escolarizar a sus hijos en Estambul y por primera vez mostró esta nueva etapa en la vida de los pequeños

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
La China Suárez anotó a
La China Suárez anotó a sus hijos en un colegio en Turquía y lo festejó en las redes sociales (Foto: Instagram)

La China Suárez y Mauro Icardi siguen escribiendo su historia de amor en la ciudad de Estambul, acompañados por los tres hijos de la actriz, Rufina Cabré, Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña. Este nuevo comienzo en el exterior se vio marcado por la pelea con Benjamín Vicuña, que ahora sumó un nuevo capítulo.

Los tres pequeños llegaron a finales del mes de agosto y se espera que vuelvan alrededor del 20 de septiembre. En este tiempo que pasaron en el nuevo hogar de su mamá, comenzaron las clases en un colegio internacional, con el objetivo de no atrasarse cuando regresen al país y retomen su vida, hasta que tengan que volver a partir rumbo a Turquía.

En sus redes sociales, Suárez celebró este paso que dieron los niños en su nueva vida. La actriz de Linda compartió un collage de momentos: en la primera foto se puede ver a los tres hermanos abrazados con el uniforme del colegio, en la segunda están parados frente a una ventana, en la tercera Magnolia duerme la siesta luego de las clases y la cuarta y última foto están los tres de frente a la cámara sonriendo por este nuevo desafío.

Estoy orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos”, comenzó el mensaje que escribió Eugenia en la historia. Y agregó: “Los amo con toda mi alma”.

La China celebró las dos
La China celebró las dos semanas de escolarización de sus tres hijos (Foto: Instagram)

La foto tiene fecha y es del 27 de agosto, tan solo unos días después de que llegaron al país. “Dos semanas en un nuevo colegio, apartadísimos, felices”, cerró la historia la cantante de “Corazón de cartón”. Esto generó sorpresa puesto que la única que se va a quedar de manera permanente con la madre es Rufina, ya que los otros dos niños no tienen el permiso del padre para vivir en el exterior y cada permiso de viaje tiene una fecha límite.

Esta decisión de escolarizar a los hijos que tiene con el actor chileno pueden llegar a generarle un nuevo problema a la actriz de Casi Ángeles, que comenzó a principios del mes de septiembre, cuando este rumor de la escolarización comenzó. La pareja llegó a un acuerdo para que los niños viajen cada una determinada cantidad de días, repartiendo su vida entre Estambul y Buenos Aires, sin embargo, la actriz de El Hilo Rojo habría tomado una decisión que da inicio a una nueva batalla con su expareja.

Según se supo, la actriz habría anotado a sus hijos en una escuela en Turquía y dicen del lado de Benjamín Vicuña que esto no puede ser real porque si fuese real estaría faltando al acuerdo que tiene”, había adelantado Mariana Fabbiani en su programa para luego darle el pie a Guido Záffora para que desarrolle el tema.

La China Suárez habría escolarizado a sus hijos con Benjamín Vicuña en Turquía (Video: América TV-DDM)

Entre ellos no hay diálogo y lo que intentan los abogados por estas horas es generar un diálogo, aunque sea escueto, aunque sea un sí o un no“, comenzó diciendo el panelista dando un panorama de la situación actual de la dupla, cuya tensión arrancó con el posteo de Suárez titulado ”El papá del año". Ya entrando en el tema de la escolarización de los dos más pequeños, dijo: “Lo que me dicen es que no hay tal escolarización, pero hubo averiguaciones. Eso es lo que se empezó a entrar Vicuña, quien llamó a su abogado”.

Fue allí cuando Martín Candalaft tomó la palabra y siguió sumando información: “Es para no perder el inglés. Ella los anotó por 20 días en el colegio de allá, es un apoyo escolar, ella dice que le pareció un tema menor, que era una actividad más y que no hacía falta avisar“. Al parecer, Suárez no charló con Benjamín esta decisión y el chileno se enteró por medio de sus hijos en un llamado telefónico. ”Vicuña se entera por sus hijos de este apoyo escolar, que no es una escolarización, pero al enterarse de esta apoyo por sus hijos, de una manera muy inocente", contó Záffora.

Esta decisión, del lado de Benjamín, no habría sido tomada de la menor manera y Candalaft agregó: “Estaban bastante inquietos con esta información, sobre todo el abogado de Benjamín Vicuña. Ellos decían ‘En caso de que los haya escolarizado y que estén inscriptos en un colegio, están faltando al acuerdo que nosotros teníamos’. Del otro lado dicen ‘Fue una clase de apoyo nada más, por 20 días’”.

Temas Relacionados

China SuárezBenjamín VicuñaNicolás CabréMauro IcardiRufina CabréMagnolia VicuñaAmancio Vicuña

Últimas Noticias

El conmovedor relato de los hermanos de Thiago Medina en plena vigilia por su salud: “Es un orgullo para la familia”

En un móvil con Puro Show, Sergio y Lucas hablaron del acompañamiento, la fe y los pasos concretos en el hospital de Moreno para cuidar al joven de 22 años

El conmovedor relato de los

Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca celebraron el cumpleaños de Miel: fotos, recuerdos y un amor que no cambia

La bailarina y el productor usaron sus redes sociales para marcar los dos años de vida en la perrita que comparten

Laurita Fernández y Claudio “Peluca”

Maxi López y Daniela Christiansson le pusieron fin al misterio y revelaron el sexo del bebé que esperan

La modelo sueca anunció en sus redes sociales con un tierno posteo que su segundo hijo será un varón

Maxi López y Daniela Christiansson

Nacha Guevara contó que tiene escrita su biografía para una serie sobre su vida, pero criticó el formato: “Está manoseado”

La consagrada actriz y cantante contó, sin embargo, que no mira series. Y fue tajante sobre las producciones actuales: “En el mundo hoy no hay un periodo creativo”

Nacha Guevara contó que tiene

Martín Salwe fue agredido mientras cubría un hecho de inseguridad en Laferrere: las imágenes

El cronista de Lape Club Social y su equipo fueron atacados mientras entrevistaban vecinos que denunciaban robos en la zona

Martín Salwe fue agredido mientras
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron al “Gordo Jony”, el

Detuvieron al “Gordo Jony”, el cabecilla de una banda narco vinculada a Esteban Alvarado

La muerte de Silvina Luna: la pericia que pone contra las cuerdas a Aníbal Lotocki

Sabag Montiel pidió la absolución: su defensa dijo que fue “esclavo de su delirio” y señaló al fiscal Luciani

Casación confirmó procesamientos por fraude en aseguradoras y un perjuicio millonario a la ANSES

El Senado sancionó la denominada ley “Nicolás” sobre atención sanitaria

INFOBAE AMÉRICA
Se registró un sismo de

Se registró un sismo de magnitud 7,8 frente a las costas de la península rusa de Kamchatka: hay alerta de tsunami

La Biblioteca Nacional de Francia busca salvar manuscritos inéditos de Marcel Proust antes de una subasta

La defensa de Jeanine Áñez pedirá la absolución tras el rechazo del Supremo a su primera apelación

Turquía prolongó la prisión preventiva de nueve opositores acusados de “terrorismo”

Polonia apuesta por la experiencia ucraniana tras la incursión de drones rusos en su territorio

TELESHOW
El conmovedor relato de los

El conmovedor relato de los hermanos de Thiago Medina en plena vigilia por su salud: “Es un orgullo para la familia”

Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca celebraron el cumpleaños de Miel: fotos, recuerdos y un amor que no cambia

Maxi López y Daniela Christiansson le pusieron fin al misterio y revelaron el sexo del bebé que esperan

Nacha Guevara contó que tiene escrita su biografía para una serie sobre su vida, pero criticó el formato: “Está manoseado”

Martín Salwe fue agredido mientras cubría un hecho de inseguridad en Laferrere: las imágenes