La China Suárez celebró que sus hijos comenzaron las clases en Turquía: “Estoy orgullosa de ustedes”

La China Suárez anotó a sus hijos en un colegio en Turquía y lo festejó en las redes sociales (Foto: Instagram)

La China Suárez y Mauro Icardi siguen escribiendo su historia de amor en la ciudad de Estambul, acompañados por los tres hijos de la actriz, Rufina Cabré, Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña. Este nuevo comienzo en el exterior se vio marcado por la pelea con Benjamín Vicuña, que ahora sumó un nuevo capítulo.

Los tres pequeños llegaron a finales del mes de agosto y se espera que vuelvan alrededor del 20 de septiembre. En este tiempo que pasaron en el nuevo hogar de su mamá, comenzaron las clases en un colegio internacional, con el objetivo de no atrasarse cuando regresen al país y retomen su vida, hasta que tengan que volver a partir rumbo a Turquía.

En sus redes sociales, Suárez celebró este paso que dieron los niños en su nueva vida. La actriz de Linda compartió un collage de momentos: en la primera foto se puede ver a los tres hermanos abrazados con el uniforme del colegio, en la segunda están parados frente a una ventana, en la tercera Magnolia duerme la siesta luego de las clases y la cuarta y última foto están los tres de frente a la cámara sonriendo por este nuevo desafío.

“Estoy orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos”, comenzó el mensaje que escribió Eugenia en la historia. Y agregó: “Los amo con toda mi alma”.

La China celebró las dos semanas de escolarización de sus tres hijos (Foto: Instagram)

La foto tiene fecha y es del 27 de agosto, tan solo unos días después de que llegaron al país. “Dos semanas en un nuevo colegio, apartadísimos, felices”, cerró la historia la cantante de “Corazón de cartón”. Esto generó sorpresa puesto que la única que se va a quedar de manera permanente con la madre es Rufina, ya que los otros dos niños no tienen el permiso del padre para vivir en el exterior y cada permiso de viaje tiene una fecha límite.

Esta decisión de escolarizar a los hijos que tiene con el actor chileno pueden llegar a generarle un nuevo problema a la actriz de Casi Ángeles, que comenzó a principios del mes de septiembre, cuando este rumor de la escolarización comenzó. La pareja llegó a un acuerdo para que los niños viajen cada una determinada cantidad de días, repartiendo su vida entre Estambul y Buenos Aires, sin embargo, la actriz de El Hilo Rojo habría tomado una decisión que da inicio a una nueva batalla con su expareja.

“Según se supo, la actriz habría anotado a sus hijos en una escuela en Turquía y dicen del lado de Benjamín Vicuña que esto no puede ser real porque si fuese real estaría faltando al acuerdo que tiene”, había adelantado Mariana Fabbiani en su programa para luego darle el pie a Guido Záffora para que desarrolle el tema.

La China Suárez habría escolarizado a sus hijos con Benjamín Vicuña en Turquía (Video: América TV-DDM)

“Entre ellos no hay diálogo y lo que intentan los abogados por estas horas es generar un diálogo, aunque sea escueto, aunque sea un sí o un no“, comenzó diciendo el panelista dando un panorama de la situación actual de la dupla, cuya tensión arrancó con el posteo de Suárez titulado ”El papá del año". Ya entrando en el tema de la escolarización de los dos más pequeños, dijo: “Lo que me dicen es que no hay tal escolarización, pero hubo averiguaciones. Eso es lo que se empezó a entrar Vicuña, quien llamó a su abogado”.

Fue allí cuando Martín Candalaft tomó la palabra y siguió sumando información: “Es para no perder el inglés. Ella los anotó por 20 días en el colegio de allá, es un apoyo escolar, ella dice que le pareció un tema menor, que era una actividad más y que no hacía falta avisar“. Al parecer, Suárez no charló con Benjamín esta decisión y el chileno se enteró por medio de sus hijos en un llamado telefónico. ”Vicuña se entera por sus hijos de este apoyo escolar, que no es una escolarización, pero al enterarse de esta apoyo por sus hijos, de una manera muy inocente", contó Záffora.

Esta decisión, del lado de Benjamín, no habría sido tomada de la menor manera y Candalaft agregó: “Estaban bastante inquietos con esta información, sobre todo el abogado de Benjamín Vicuña. Ellos decían ‘En caso de que los haya escolarizado y que estén inscriptos en un colegio, están faltando al acuerdo que nosotros teníamos’. Del otro lado dicen ‘Fue una clase de apoyo nada más, por 20 días’”.