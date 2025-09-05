¿Un nuevo frente de conflicto? La China Suárez habría escolarizado en Turquía a sus hijos con Benjamín Vicuña

La China Suárez habría escolarizado a sus hijos con Benjamín Vicuña en Turquía

La relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña sufrió un quiebre meses atrás a causa de la relación de la actriz con Mauro Icardi. A razón de este vínculo, Eugenia se fue instaló en Turquía para comenzar un nuevo capítulo en su vida amorosa y su idea era llevar a sus tres hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, pero las cosas no salieron como esperaba y Vicuña rescindió el permiso de viaje por lo que los pequeños no se pueden instalar allí.

La pareja llegó a un acuerdo para que los niños viajen cada una determinada cantidad de días, repartiendo su vida entre Estambul y Buenos Aires, sin embargo, la actriz de El Hilo Rojo habría tomado una decisión que da inicio a una nueva batalla con su expareja. “Según se supo, la actriz habría anotado a sus hijos en una escuela en Turquía y dicen del lado de Benjamín Vicuña que esto no puede ser real porque si fuese real estaría faltando al acuerdo que tiene”, adelantó Mariana Fabbiani para luego darle el pie a Guido Záffora para que desarrolle el tema.

“Entre ellos no hay diálogo y lo que intentan los abogados por estas horas es generar un diálogo, aunque sea escueto, aunque sea un sí o un no“, comenzó diciendo el panelista dando un panorama de la situación actual de la dupla, cuya tensión arrancó con el posteo de Suárez titulado ”El papá del año". Ya entrando en el tema de la escolarización de los dos más pequeños, dijo: “Lo que me dicen es que no hay tal escolarización, pero hubo averiguaciones. Eso es lo que se empezó a entrar Vicuña, quien llamó a su abogado”.

Esta guerra entre Vicuña y Suárez comenzó por un permiso de viaje y se agravó por un posteo en redes sociales

Y siguió: “Hubo averiguaciones para anotar a los pibes en una escuela o por lo menos para que tengan un sistema o un apoyo escolar”. Ante esto, Tatiana Schapiro intervino y dio más datos: “El dato que tengo es que vuelven el 19 de septiembre, pero que ellos estuvieron yendo a un colegio, pero que es mientras están allá y para aprovechar el tiempo. No que sea una escolarización”.

Fue allí cuando Martín Candalaft tomó la palabra y siguió sumando información: “Es para no perder el inglés. Ella los anotó por 20 días en el colegio de allá, es un apoyo escolar, ella dice que le pareció un tema menor, que era una actividad más y que no hacía falta avisar“. Al parecer, Suárez no charló con Benjamín esta decisión y el chileno se enteró por medio de sus hijos en un llamado telefónico. ”Vicuña se entera por sus hijos de este apoyo escolar, que no es una escolarización, pero al enterarse de esta apoyo por sus hijos, de una manera muy inocente", contó Záffora.

Esta decisión, del lado de Benjamín, no habría sido tomada de la menor manera y Candalaft agregó: “Estaban bastante inquietos con esta información, sobre todo el abogado de Benjamín Vicuña. Ellos decían ‘En caso de que los haya escolarizado y que estén inscriptos en un colegio, están faltando al acuerdo que nosotros teníamos’. Del otro lado dicen ‘Fue una clase de apoyo nada más, por 20 días’”.

Mientras lleva adelante la batalla con Vicuña, Eugenia disfruta de sus días en Estambul con sus tres hijos (Foto: Instagram)

Guido volvió a tomar la palabra y volvió a repetir que la relación entre los actores es completamente nula: “La situación está muy ríspida, Vicuña está furioso, trata de bajar las aguas, pero está furioso“. Si bien el actor de El silencio de Marcos Tremmer trata de no hablar acerca del tema, en una reciente entrevista con una revista chilena confesó que lo que está atravesando es “lamentable” y que siempre habían tenido un acuerdo a pesar de la separación.