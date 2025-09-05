Teleshow

¿Un nuevo frente de conflicto? La China Suárez habría escolarizado en Turquía a sus hijos con Benjamín Vicuña

La actriz y el chileno dieron inicio a una nueva batalla por el futuro de Magnolia y Amancio

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
La China Suárez habría escolarizado a sus hijos con Benjamín Vicuña en Turquía

La relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña sufrió un quiebre meses atrás a causa de la relación de la actriz con Mauro Icardi. A razón de este vínculo, Eugenia se fue instaló en Turquía para comenzar un nuevo capítulo en su vida amorosa y su idea era llevar a sus tres hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, pero las cosas no salieron como esperaba y Vicuña rescindió el permiso de viaje por lo que los pequeños no se pueden instalar allí.

La pareja llegó a un acuerdo para que los niños viajen cada una determinada cantidad de días, repartiendo su vida entre Estambul y Buenos Aires, sin embargo, la actriz de El Hilo Rojo habría tomado una decisión que da inicio a una nueva batalla con su expareja. “Según se supo, la actriz habría anotado a sus hijos en una escuela en Turquía y dicen del lado de Benjamín Vicuña que esto no puede ser real porque si fuese real estaría faltando al acuerdo que tiene”, adelantó Mariana Fabbiani para luego darle el pie a Guido Záffora para que desarrolle el tema.

Entre ellos no hay diálogo y lo que intentan los abogados por estas horas es generar un diálogo, aunque sea escueto, aunque sea un sí o un no“, comenzó diciendo el panelista dando un panorama de la situación actual de la dupla, cuya tensión arrancó con el posteo de Suárez titulado ”El papá del año". Ya entrando en el tema de la escolarización de los dos más pequeños, dijo: “Lo que me dicen es que no hay tal escolarización, pero hubo averiguaciones. Eso es lo que se empezó a entrar Vicuña, quien llamó a su abogado”.

Esta guerra entre Vicuña y
Esta guerra entre Vicuña y Suárez comenzó por un permiso de viaje y se agravó por un posteo en redes sociales

Y siguió: “Hubo averiguaciones para anotar a los pibes en una escuela o por lo menos para que tengan un sistema o un apoyo escolar”. Ante esto, Tatiana Schapiro intervino y dio más datos: “El dato que tengo es que vuelven el 19 de septiembre, pero que ellos estuvieron yendo a un colegio, pero que es mientras están allá y para aprovechar el tiempo. No que sea una escolarización”.

Fue allí cuando Martín Candalaft tomó la palabra y siguió sumando información: “Es para no perder el inglés. Ella los anotó por 20 días en el colegio de allá, es un apoyo escolar, ella dice que le pareció un tema menor, que era una actividad más y que no hacía falta avisar“. Al parecer, Suárez no charló con Benjamín esta decisión y el chileno se enteró por medio de sus hijos en un llamado telefónico. ”Vicuña se entera por sus hijos de este apoyo escolar, que no es una escolarización, pero al enterarse de esta apoyo por sus hijos, de una manera muy inocente", contó Záffora.

Esta decisión, del lado de Benjamín, no habría sido tomada de la menor manera y Candalaft agregó: “Estaban bastante inquietos con esta información, sobre todo el abogado de Benjamín Vicuña. Ellos decían ‘En caso de que los haya escolarizado y que estén inscriptos en un colegio, están faltando al acuerdo que nosotros teníamos’. Del otro lado dicen ‘Fue una clase de apoyo nada más, por 20 días’”.

Mientras lleva adelante la batalla
Mientras lleva adelante la batalla con Vicuña, Eugenia disfruta de sus días en Estambul con sus tres hijos (Foto: Instagram)

Guido volvió a tomar la palabra y volvió a repetir que la relación entre los actores es completamente nula: “La situación está muy ríspida, Vicuña está furioso, trata de bajar las aguas, pero está furioso“. Si bien el actor de El silencio de Marcos Tremmer trata de no hablar acerca del tema, en una reciente entrevista con una revista chilena confesó que lo que está atravesando es “lamentable” y que siempre habían tenido un acuerdo a pesar de la separación.

Temas Relacionados

China SuárezBenjamín VicuñaMauro Icardi

Últimas Noticias

El sugestivo comentario de Flor Vigna contra Griselda Siciliani: “Ya tendrá algo para contar”

La bailarina reavivó la polémica con la actriz luego de sus dichos contra Luciano Castro y la posterior respuesta de la pareja

El sugestivo comentario de Flor

Euge Quevedo enfrentó las críticas tras cantar el himno en la despedida de Lionel Messi: “Es fácil desde tu casa”

Orgullosa por lo vivido en la cancha de River, la cordobesa se refirió a los temores previos y reflejó su emoción por una interpretación que cosechó opiniones diversas

Euge Quevedo enfrentó las críticas

La travesía mediterránea de Floppy Tesouro: “El verano mejor se vive en bikini y con sol”

Relajada frente al mar Egeo, la empresaria narró sus días junto a su pareja, Salvador, en Mykonos, entre escenarios de postal y momentos de intimidad

La travesía mediterránea de Floppy

Los homenajes familiares a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 51 años: “Te amamos siempre, mamita”

Sus padres Cris Morena y Gustavo Yankelevich y dos de sus hijos, Franco y Valentín, compartieron sus recuerdos para la inolvidable actriz, fallecida en 2010

Los homenajes familiares a Romina

Marcela Tauro contó la insólita propuesta que le hizo un exnovio: “Hacía 30 años que no lo veía”

La periodista compartió una experiencia personal que dejó boquiabiertos a sus compañeros de El club del Moro, al relatar un ofrecimiento fuera de lo común

Marcela Tauro contó la insólita
ÚLTIMAS NOTICIAS
Descubren cómo se produjo la

Descubren cómo se produjo la violenta muerte de dos pterosaurios bebés hace 150 millones de años

Violento choque en Parque Avellaneda: uno de los autos volcó y trasladaron a tres heridos a un hospital

Procesaron con prisión preventiva a “El Yiyi”, jefe de una célula del Tren de Aragua en Argentina

El resultado de las elecciones bonaerenses determinará con qué velocidad se debatirá la nueva ley de DNU en Diputados

Nacional vs importado: qué eligen hoy los argentinos cuando compran ropa, según una encuesta del sector textil

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia: cinco ex funcionarios enfrentan

Bolivia: cinco ex funcionarios enfrentan un juicio por favorecer a Sebastián Marset

Estados Unidos les pidió a más de 250.000 venezolanos “prepararse” para salir del país en noviembre

El Festival de Toronto comenzó con un emotivo retrato de John Candy, ícono canadiense de la comedia

Estados Unidos recortará la asistencia militar a aliados de Europa del Este cercanos a Rusia

La Unión Europea tomará “todas las medidas necesarias” frente a los aranceles chinos al porcino

TELESHOW
Hilda Lizarazu y Lito Vitale

Hilda Lizarazu y Lito Vitale cumplieron 15 años de amor y contaron su primera cita: “Beso en casa y en cada semáforo”

El sugestivo comentario de Flor Vigna contra Griselda Siciliani: “Ya tendrá algo para contar”

Euge Quevedo enfrentó las críticas tras cantar el himno en la despedida de Lionel Messi: “Es fácil desde tu casa”

La travesía mediterránea de Floppy Tesouro: “El verano mejor se vive en bikini y con sol”

Los homenajes familiares a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 51 años: “Te amamos siempre, mamita”