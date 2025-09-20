Teleshow

Cacho Deicas anunció su vuelta a los escenarios junto a sus nuevos músicos: “Esta es la banda que los va a divertir”

El cantante de cumbia santafesina publicó un video en sus redes sociales con la fecha de su regreso oficial, que será en un emblemático teatro porteño

Cacho Deicas anunció su vuelta a los escenarios como solista

El entusiasmo de los seguidores de Cacho Deicas se hizo sentir de inmediato tras el anuncio de su primer show como solista, programado para el 29 de noviembre en el Teatro Gran Rex. El propio Deicas compartió en su cuenta de Instagram un video en el que, acompañado por la banda que lo respaldará en esta nueva etapa y con la cumbia “La suavecita” de fondo, invitó a su público a sumarse a la cita: “Aquí estamos con toda la banda preparándonos para el día 29 de noviembre, donde vamos a estar en el Teatro Gran Rex. Los esperamos a todos, a toda la gente que gusta de la música tropical. Esta es la banda que los va a hacer divertir. Abrazo grande para todos”, expresó el cantante, mientras el grupo que lo acompaña remató con un enérgico “¡Los esperamos a todos!”.

Veinticuatro horas antes, el viernes 19 de septiembre, hubo un anticipo de este nuevo camino, cuando Deicas presentó el logo que identificará su carrera solista. En sus plataformas digitales, el artista compartió: “Amigos, les presento el logo que va a acompañar este nuevo camino que empezará muy pronto y donde espero poder contar con el apoyo de todos ustedes”. El diseño, que no deja de lado los símbolos de su historia, incluye una palmera verde, un sol naranja y su nombre en letras blancas sobre un fondo azul con luces de escenario.

Cacho Deicas mostró cómo será el logotipo con el que lanzará su carrera solista

La noticia del show y el lanzamiento del logo generaron una ola de reacciones entre los seguidores de Rubén Cacho Deicas, muchos de los cuales no dudaron en manifestar su preferencia por el cantante por encima de Los Palmeras, su antigua agrupación. Entre los comentarios más destacados, se leía: “Ya mismo dejo de escuchar a los palmeras para dedicarme a Cacho Deicas”, junto a otros mensajes como “Tengo dos entradas para ver a los palmeras 🌴.. Las regalo. Yo quiero ver a cacho”.

Las muestras de apoyo y afecto se multiplicaron, con frases como “Es por acaaaa Cachitooooo!! Vos sos vos! Bendiciones, éxitos”, “Creo que todos nos alegramos de tu vuelta ❤️🙌” o “Impresionante 👏 te lo mereces dios y la virgencita te protejan” Otros seguidores expresaron su decisión de dejar de seguir a la banda anterior: “Deje se seguir a la otra banda, Cachito sos único arriba viejito lindo besos y abrazos mucha gente te quiere”.

Otros mensajes destacaron la emoción por volver a verlo en el escenario: “Arriba ese ánimo arriba esa música hermosa que vos solamente sabes cantar con el corazón y el alma con sentimiento...”. La identificación de su voz con la historia de Los Palmeras también fue tema de conversación: “Podrán imitarte pero igualarte jamás, cuando uno dice los palmeras automáticamente se me viene la voz de cacho, sos el uno... a romperla toda cacho queridoooooo”.

El contexto de este regreso estuvo marcado por la incertidumbre y las especulaciones. Tras el accidente cerebrovascular que sufrió en enero de 2025, la información oficial fue escasa y los rumores sobre tensiones internas en Los Palmeras, especialmente con Marcos Camino, comenzaron a circular. La separación se confirmó el 25 de junio, cuando la banda anunció que Deicas no continuaría en el grupo. Aunque el cantante había retomado los ensayos, no logró acordar las condiciones para su regreso y optó por seguir un nuevo rumbo.

En un video publicado en redes sociales, Deicas aclaró que su salida no estuvo relacionada con su salud, sino con “cuestiones ajenas” a su voluntad. Agradeció a la banda el camino compartido y, sin entrar en detalles, aseguró que la música seguiría siendo parte de su vida, promesa que ahora cumple con el lanzamiento de su carrera solista.

La muestra que Cacho Deicas regresaría a los escenarios como solista se produjo el 25 de julio en Santa Fe, su ciudad natal, tras varios meses de silencio. En esa ocasión, fue invitado por Los Iracundos para presentarse en el Teatro Luz y Fuerza de la capital santafesina.

Durante esa noche, Deicas interpretó temas emblemáticos, entre ellos “Bombón Asesino”, el clásico que lo consagró junto a Los Palmeras, y “Por primera vez” de Los Iracundos, canción que selló el encuentro entre dos trayectorias musicales. El propio artista compartió luego un video en sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido, acompañado por el mensaje: “Otra noche inolvidable”.

