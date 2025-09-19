Valeria Mazza, Pampita y María Becerra deslumbraron en el desfile de Carolina Herrera en Madrid: las mejores fotos

Valeria Mazza En El Desfile De Carolina Herrera

El calendario marcó jueves 18 de septiembre y Madrid se transformó en el escenario central de la moda internacional. La Plaza Mayor se vistió de gala para recibir la colección Primavera-Verano 2026 de Carolina Herrera, en el marco de la 40ª edición de la Madrid Fashion Week.

El aire de la capital española se impregnó con la promesa de una noche única: más de ochocientos invitados de distintas partes del mundo descifraban cada detalle, atentos al gesto de Wes Gordon, el director creativo de la firma. ¿Qué sucede cuando una ciudad se convierte en epicentro de cultura y creatividad? El brillo responde en cada esquina, en cada mirada.

Por primera vez en sus cuarenta y cuatro años de historia, la icónica casa quiso mostrar una colección principal fuera de Nueva York. No era solo una novedad, era un acontecimiento. Era la tercera vez que Carolina Herrera salía del circuito habitual para reclamar su lugar en el corazón de Europa. La propuesta, inspirada en un diálogo entre el Siglo de Oro madrileño y el espíritu irreverente de la Movida de los ochenta, tejía un puente entre el pasado y el presente, en una apuesta por la feminidad del futuro.

Pampita En El Desfile De Carolina Herrera

Antes de que las luces tomasen la plaza, la intimidad del Palacio de Liria propuso un momento aparte. Wes Gordon junto a Carolina Adriana Herrera encabezaron una cena exclusiva. De susurros y copas levantadas, emergió una atmósfera que anticipaba el gran desfile. Solo unos pocos podían cruzar esa puerta: nombres de peso, miradas entrenadas, complicidad sin testigos.

El desfile fue también el territorio de las presencias argentinas. Entre la multitud, Valeria Mazza, Pampita y María Becerra brillaron a su manera, abrazando el vértigo de la moda internacional.

Valeria Mazza desplegó presencia y sofisticación. Un diseño exclusivo de Carolina Herrera, en rosa intenso, se transformó en un guiño de frescura y audacia. Corte fit and flare, el vestido abrazaba el torso y se abría en la falda, estilizando su silueta y entregándole movimiento. El escote moderno aportaba una sensualidad medida.

Una cartera verde decorada con detalle floral y toques dorados jugaba con los colores, mientras los tacos brillantes regalaban destellos en cada paso. El cabello suelto, en ondas suaves, sellaba la naturalidad del look. El maquillaje se mantuvo luminoso y discreto: protagonista absoluto para el rosa eléctrico. Con esa elección, la modelo reafirmó su estatus internacional, equilibrando sofisticación, color y movimiento con cada gesto.

Pampita Con Sebastián Yatra Y Luis Fonsi En El Desfile De Carolina Herrera

El sol de la tarde aún acariciaba una terraza con vistas y Pampita irrumpió como aparición veraniega. El blanco absoluto de su vestido, bordeado por botones dorados, impuso la pauta y la frescura desde el primer instante. Sentada, con un cocktail en la mano y la arquitectura clásica de la ciudad como telón de fondo, elevó la sencillez a un plano casi irreal. Gafas oscuras, joyas discretas, oro en los detalles: todo en armonía con la belleza mediterránea y el desenfado que solo la elegancia auténtica puede permitirse.

La noche, escenario infalible de los grandes sucesos, la invitó a transformarse para la cena en el Palacio de Liria. Así lo hizo. El blanco dejó paso a un estallido de color en el vestido de un solo hombro, decorado con flores rojas, violetas, amarillas y verdes. Cada paso marcaba el ritmo de una celebración visual, mientras una cartera dorada y aros largos ensalzaban los movimientos. El cabello suelto y ondulado sumaba un efecto de delicadeza ingrávida. ¿Y el giro? La asimetría trasera del vestido, espalda descubierta, pliegues superpuestos y una abertura en la falda que destilaba sensualidad sencilla.

Como si cada aparición pudiera superar la anterior, para el desfile Pampita ocupó un lugar en el front row con un vestido strapless de diseño irregular, corset suelto y falda recta por encima de las rodillas. El llamativo color apenas compitió con el detalle inesperado: una cola larga, estilo capa, que la mimetizaba con la alfombra donde desfilaban las celebridades. Fue allí incluso, donde no dudó en tomar su celular y filmarse junto con Sebastián Yatra y Luis Fonsi.

El magnetismo tuvo un guiño argentino adicional: María Becerra. Nadie duda de su capacidad para imponerse, dentro y fuera del escenario. En este desfile, “La Nena de Argentina” se adueñó de las miradas con un mini vestido strapless blanco, salpicado de cuadrados negros. Corte recto, ajuste impecable, la silueta chic contemporánea. Todo potenciado por la boina negra, ladeada sobre la melena suelta y ondulada: glamour francés instantáneo.

Los detalles fueron más allá: una mini cartera roja con detalles florales rompió la monocromía, inyectando color y personalidad. Stilettos blancos de taco alto alargaron la figura, mientras los tatuajes —lejos de ocultarse— reafirmaron su sello de artista moderna. Un maquillaje suave, ojos delineados y la actitud confiada sellaron la imagen: de la pasarela improvisada, María Becerra irradiaba juventud, elegancia e identidad nueva generación.

La noche madrileña no fue solo tendencia: fue confirmación de talentos, cruce de culturas y gestión de emociones a flor de piel. Ochocientos asistentes, tres embajadoras argentinas y una ciudad, Madrid, proyectada al mundo bajo el sello de la moda internacional.

Las mejores fotos de Valeria Mazza, Pampita y María Becerra en Madrid

