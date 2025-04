Rolando Barbano recordó el incómodo episodio con Marina Calabró en los Martín Fierro: “No quería”

Rolando Barbano habló sobre su incómodo cruce con Marina Calabró en los Martín Fierro (Video: Vuelta Y Media, Urbana Play)

Rolando Barbano rompió el silencio sobre uno de los momentos más comentados de la última entrega de los Martín Fierro. Invitado al programa Vuelta y Media, que conduce Sebastián Wainraich en Urbana Play, se refirió por primera vez al tenso cruce con Marina Calabró, su pareja con la que en ese entonces se encontraba separado. “Desearía que no hubiera pasado”, expresó con una mezcla de honestidad y alivio al contar que actualmente están reconciliados.

La escena, que tuvo lugar en el Salón Ocre de La Rural, fue seguida en vivo por el público y comentada con intensidad en redes sociales y programas de espectáculos. Lo que inicialmente parecía una noche de celebración para ambos, derivó en una situación cargada de silencios, dedicatorias inesperadas y emociones cruzadas.

Rolando Barbano recibe su premio

Barbano y Calabró asistieron a la ceremonia en calidad de nominados y compañeros de trabajo en “Lanata sin filtro”, ciclo donde él se encarga de la columna de policiales y ella de la de espectáculos. Aunque compartieron mesa, el periodista dejó en claro que habían decidido ingresar por separado al salón para evitar malentendidos: “Para que no parezca que estamos juntos porque no estamos juntos”, recordó.

Al momento de su discurso, Marina Calabró sorprendió a todos al dedicarle su premio con una frase contundente: “Se lo quiero compartir a mi amor. Sí, a vos, Rolando. Gracias”. El gesto fue captado en primer plano por las cámaras, justo cuando él se encontraba con su hijo, con quien había asistido a la gala. “Me freezeé, y la verdad, estábamos peleados. En ese momento habíamos cortado la relación”, explicó Barbano durante la entrevista con Wainraich.

Su reacción, o más precisamente, su ausencia de respuesta pública, fue motivo de especulación. Al subir al escenario para recibir su propio galardón como mejor columnista de policiales/judiciales, eligió no mencionar a Marina en su discurso.

“Desearía que no hubiera pasado”, confesó Barbano sobre la tensión con Calabró durante la gala en La Rural

El periodista confesó que se sintió atrapado: “No terminé de encontrar cuál hubiera sido la respuesta correcta para cómo me sentía yo en ese momento. Si decía ‘gracias, Marina’, me iban a destrozar igual. Y si le decía algo más emotivo, no lo sentía. No quería dedicárselo”. La frase revela el nivel de incomodidad emocional con el que enfrentó esa noche.

A pesar de la tensión vivida, Barbano afirmó que el malentendido ya quedó atrás. “Por suerte me reconcilié con Marina. Estamos juntos. Estamos re contra enamorados”, aseguró con naturalidad, y reveló que después del episodio hablaron largo y tendido sobre lo ocurrido. Según relató, ambos se pidieron disculpas. Él por dejarla expuesta ante el público, y ella, aunque no hacía falta según Barbano, por la situación generada.

Barbano eligió no mencionar a Marina Calabró al recibir su premio como mejor columnista de policiales

La cronología del escándalo

Durante la entrega de premios, Marina Calabró fue la primera en subir al escenario tras ser anunciada ganadora de su terna. En su discurso, destacó a sus compañeras nominadas, agradeció a Jorge Lanata y a su familia, y luego dejó el momento más comentado para el cierre: “Se lo quiero compartir a mi amor. Sí, a vos, Rolando. Gracias”. Instantes antes, lo había besado en la nuca al levantarse.

Más tarde, cuando Barbano fue anunciado como ganador, abrazó a su hijo Rocco, le dio un beso en la frente a Marina y subió con su hijo al escenario. En su discurso agradeció a Lanata, a sus hijos, padres, hermana, amigos y colegas, pero no pronunció el nombre de Calabró.

El periodista explicó que tanto él como Marina estaban separados durante la polémica noche de los Martín Fierro

En la reconstrucción del hecho, ambos coinciden en que la noche fue emocionalmente compleja. Según Barbano, Calabró estaba convencida de que no iba a ganar, y eso influyó en que no midiera el efecto de sus palabras. “Le salió del corazón”, dijo el periodista en Urbana Play. A su vez, reconoció: “Yo estaba re contra enamorado de Marina. Ella también de mí. Nos peleamos fuerte, al punto de separarnos. Y en ese contexto ocurre esto”.

A modo de cierre en la entrevista radial, Wainraich propuso una especie de revancha ficcional y lo instó a ensayar un nuevo discurso en caso de ganar otro premio. Barbano aceptó el juego con humor y soltó: “Quiero dedicarle este Martín Fierro a mi amor, a la mujer más maravillosa que conozco, que es Marina Calabró”. Luego agregó: “Este premio va para ella. Dedicado para ella”.