Rolando Barbano celebró su cumpleaños junto a sus amores: la reunión íntima con sus hijos y Marina Calabró

Rolando Barbano celebró su cumpleaños rodeado por sus dos hijos y su novia (Foto: Instagram)

El periodista Rolando Barbano festejó su cumpleaños el miércoles 5 de marzo, rodeado de su familia y su pareja, Marina Calabró. A través de sus redes sociales, compartió imágenes del momento en el que sopló las velitas junto a sus hijos, Nina y Rocco, fruto de su relación con Micaela Mandelevich.

“Feliz feliz”, escribió el periodista en la publicación que hizo con sus dos hijos en la celebración de su nuevo año de vida. En el tierno video que compartió en este posteo se lo puede ver junto a sus dos hijos luego de soplar las velitas y le dio un beso en la cabeza a cada uno. En la siguiente postal que forma parte del posteo es una selfie con su hija menor, en la que él tiene una gran sonrisa y la pequeña está comiendo una frutilla.

Para cerrar la noche, Barbano publicó una foto junto a Calabró con la frase: “La chica del pastel”. La periodista respondió con una emotiva declaración en la sección de comentarios, cosa que es usual entre la dupla: “Amor de mi vida, todo lo que deseo es que seas feliz, feliz, feliz”. Además, expresó su cariño con un contundente “Te amo tanto”.

El romántico mensaje que le dedicó Marina Calabró a Barbano en su cumpleaños

La relación entre Marina y Barbano es una de las más da que hablar en las redes sociales a causa de los fogosos mensajes que le deja el periodista de policiales a la conductora de LN+ en las redes sociales. Con algunas idas y vueltas finalmente apostaron por el amor y hace varios meses que se encuentran disfrutando de su vínculo.

Mientras Marina se encontraba a cargo de la conducción de DDM (América TV) tuvo en el ciclo a su pareja para hablar acerca del inicio de la relación. Rolando ingresó al estudio envuelto en un aplauso, caminó directamente hacia su novia y tuvieron un acalorado beso. “Hola mi vida, que lindo que estés acá, qué nervios me da”, fueron las palabras de recibimiento de la politóloga, que antes de dar comienzo a la charla sobre su relación habló un poco de actualidad. Mientras hablaban con total soltura, Rolando confesó: “El corazón se lo tengo bien choreado, estamos enamoradísimos y se nota. Todo el mundo en redes dice que no nos creen“.

Franco Torchia quiso saber cómo fue el comienzo de esta historia de amor y Barbano detalló todo: "La verdad es que se dio como muy orgánico, fuimos compañeros de mucho tiempo, así que teníamos una buena onda natural que surgió al aire, después se extendió“. Y agregó: ”De golpe fue una cosa de charlar demasiado, cruzar demasiados audios, de quedarnos hablando mucho tiempo cuando terminábamos de laburar".

Marina Calabró y Rolando Barbano hablaron a fondo de su relación (Video: América TV)

Picante, Tatiana Schapiro quiso saber cuál de los dos fue el que dio el primer paso, lo que generó la risa de la pareja y Marina no tuvo reparos en responder: “Yo me hago cargo. Lo veía muy serio, muy enfocado, con anteojeras y dije ‘Si no avanzo yo, él no avanza nunca’”. Si bien la relación hoy va de la mejor manera, hubo una época oscura que fue en los Premios Martín Fierro de Radio, ceremonia en la que la conductora le dedicó el galardón y él no tuvo el mismo gesto.

“Fue un momento traumático para los dos, estábamos pelados y separados. Pasó algo que ni ella controló y que ni yo controlé, la parimos, fue un sufrimiento. Después de eso por suerte nos reconciliamos, yo le pedí perdón, ella me pidió perdón por lo que tuviera que pedirme perdón y la remontamos”, fue toda la aclaración que hizo el experiodista de Telenoche sobre lo sucedido en la premiación.