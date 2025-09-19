Karina Jelinek anunció su separación de Flor Parise: el contundente mensaje que después borró

Karina Jelinek y Flor Parise

Desde que en marzo de 2023 blanquearon su romance -a esa altura, un secreto a voces en el mundo de la farándula- la relación entre Karina Jelinek y Flor Parise atravesó por diferentes situaciones. Pasaron por rumores de separación, fuertes acusaciones mutuas y dejaron entrever una boda en el futuro que parecía encaminada. Sin embargo, una reciente actitud de Jelinek en sus redes volvió a poner todo en el terreno de las dudas.

En las primeras horas del viernes, la modelo subió una historia a su cuenta de Instagram donde informaba la separación con su pareja. “Para todas las personas que me preguntan, sí, estoy súper soltera”, escribió junto a un corazón blanco y sobre la melodía de “Espresso”, el tema de Sabrina Carpenter.

Lo que parecía una confirmación en estos tiempos de información 2.0, pronto se volvió a sumergir en el universo de la duda. Karina borró la historia y no hizo ninguna otra referencia al tema, tomando la postura de Parise, que tampoco se manifestó al respecto. Sin embargo, desde la cuenta de X de LAM, mostraron la captura de pantalla a modo de documento. “Convengamos que lo anticipamos”, apuntaron, colgándose la medalla de la primicia.

El posteo que Karina Jelinek escribió y después borró

Ninguna de las dos volvió a manifestarse, ni tampoco respondieron la consulta de este medio, adoptando la ambigüedad que caracterizó a su relación. Así como presentaron oficialmente su romance cuatro años después del inicio, nunca estuvo del todo confirmado su inminente casamiento.

A mediados de año, y consultada sobre la posibilidad de concretar la boda de la que se venía hablando, la modelo evitó dar certezas. “No sé, yo qué sé, capaz sí, capaz no”, deslizó. Al referirse al modo en que se dio la propuesta, aseguró que fue una decisión que se tomó “de forma natural”, sin una planificación estricta. En cuanto a la celebración, explicó: “No, no, todavía no nos probamos los vestidos. Hay una propuesta de hacer algo en Tulum. Un amigo tiene un hotel, es algo simbólico, divertido, maya”.

Por su parte, Parise sumó que, si bien habían considerado una fecha tentativa para junio, el plan se modificó. “Lo íbamos a hacer una fiesta simbólica en Tulum, pero las playas no están lindas”, comentó. Al ser consultada sobre si realizarían también un casamiento legal, lo negó: “No, la idea es hacer una fiesta”.

Mientras tanto, una tercera figura se sumó con declaraciones: Paz Cornú, íntima amiga de la pareja y testigo del inicio de la relación una noche en Tequila. La diseñadora de moda contó que incluso había sido convocada para confeccionar los vestidos del casamiento: “Me escribieron para hacerles el vestido de novia, pero después no me escribieron. Las esperé para la prueba, pero después no las vi más. No sé qué pasó. Tenían que venir a probarse”.

Karina Jelinek y Flor Parise el día que blanquearon su relación (RS Fotos)

Por si esto fuera poco misterio, por entonces, Karina le dio una entrevista a Rulo Schijman para Infobae y contó sus deseos de pasar por el altar luego de la experiencia frustrada con Leonardo Fariña. “¿Por qué no? Sí, me encantaría. Me casaría varias veces. La vida es tan linda y hay que disfrutarla".

Claro que no es la primera vez que Jelinek tiene un comportamiento de este tipo en las redes sociales. A mediados de junio, tuvo una jornada de furia con frases para nada indirectas sobre su novia: “Jamás habrá casamiento, es la persona más tóxica que conocí. Acaba de encerrar a mi perrito con el que duermo todos los días. Sigo dándole oportunidades pero no, ya no quiero más”.

A los pocos días, pidió las disculpas del caso por la misma vía. “Quiero aclarar todo: Florchu, no encerró a mi perrito, hubo una equivocación, por eso mi posteo. Gracias a todos por preocuparse, es como mi hijito y entré en desesperación, por eso después lo borré”, justificó.