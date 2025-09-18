Su hijo nació con síndrome de Jacobsen y la solidaridad premió su arte en el programa de Guido Kaczka

Gaby, una mujer cuyo hijo nació con síndrome de Jacobsen, dio a conocer sus habilidades artísticas y el público la premió (Buenas noches Familia – El Trece)

La televisión argentina sabe cómo conmover cuando la solidaridad se vuelve protagonista. Así ocurrió en una reciente edición de Buenas noches Familia (El Trece), donde el estudio que conduce Guido Kaczka fue el punto de encuentro de historias que reflejaron el esfuerzo, el arte y la lucha cotidiana. Entre sorpresas, música y testimonios, una noche especial emocionó a todos al mostrar el impacto genuino que puede tener una comunidad cuando se une por una causa concreta: una mujer cuyo hijo nació con síndrome de Jacobsen, un trastorno de origen genético poco frecuente.

Gaby llegó al estudio lista para desplegar su arte y contar su historia, la misma que viste cada jornada en la vía pública. Apenas tomó asiento, recibió elogios y aplausos calurosos tanto del público presente como del propio conductor. “¡Sos espectacular! Ella sale con él a cantar, a la gorra, en peatonal y Plaza San Martín. Hermoso, hermoso. Y lo hace varias veces por semana. Sos una cosa de locos”, la describió Guido, visiblemente conmovido. La ovación del estudio anticipó lo que vendría: un momento en el que la televisión hizo foco en la vida real y puso, por encima de los juegos y el show, el testimonio cotidiano de quienes luchan todos los días.

La cantante cordobesa se abrió sin rodeos al compartir la razón de su lucha diaria: “La gente que me conoce en Córdoba sabe por qué motivo yo estoy en el peatonal. Por eso. Es por los tratamientos de mi pequeño. Agus nació con síndrome Jacobsen. También me descubrieron lupus, y me quedé sin trabajo”. El relato de Gaby, sincero y sin victimizarse, reveló el detrás de cada noche de música y búsqueda en la calle: “Y bueno, de esta forma salimos adelante”, remató, emocionada y con la voz entrecortada.

La noche avanzó cargada de emociones. Guiada por los acordes de un tema emblemático, Gaby eligió interpretar “Así fue”, una de las grandes baladas de Isabel Pantoja, originalmente de Alberto Aguilera Valadez. Su performance, sentida y llena de entrega, conmovió a todos, incluyendo a Kaczka, quien reconoció el impacto que tuvo no solo en el estudio sino también en las donaciones del público. No iba a mostrarle todavía el resultado, pero el conductor ya se preparaba para una revelación que prometía alegría. “El premio para vos, amiga total… La gente, los argentinos, dieron más de 16.905.000”, anunció, con la mirada puesta en cómo el total llegaba a los 17 millones y agregando, entre lágrimas: “La gente tiene estas cosas… ¡seguro llega a los 18!”.

La historia de Gaby y su hijo emocionó y dejó huella, pero no fue la única que movilizó a la audiencia durante la emisión. La atención también se posó en el caso de Tomás Musso, un adolescente de 16 años diagnosticado con leucemia, cuya pelea contra la enfermedad sacudió y unió voluntades de todo el país. Tomy, como lo conocen todos, compartió su camino lleno de obstáculos, retrocesos y avances, en un video reproducido durante el programa: “Hice un mes de quimio el cual resultó bastante efectivo, redujo mucho las células cancerígenas que había en mi cuerpo. Ya para el segundo bloque de quimio no sirvió, no fue efectivo”.

Frente a la falta de resultados y buscando una esperanza, el adolescente explicó el siguiente paso: “Se optó por la única esperanza que tengo. Es un tratamiento fuera del país, que se llama CAR T. Este tratamiento consta de modificar mis propios linfocitos para atacar las células cancerosas, es un tratamiento de alto costo, 1 millón 200 mil dólares”. La producción del programa acompañó la colecta destinada a recaudar fondos para cubrir este objetivo, y el conductor contó al aire cómo la historia de Tomás llegó tan lejos que Bizarrap se sumó a la movida: el productor y DJ viralizó el video del joven ante sus casi 18 millones de seguidores en Instagram, dándole un impulso clave.

El escenario del ciclo fue refugio y tribuna para familias, profesores, amigos y toda la comunidad escolar de Tomás. Padres, maestros y su profesor de gimnasia se acercaron a dar testimonio y, en un momento especialmente emocionante, su propio hermano subió al escenario junto a su banda musical. El resultado: el público, compuesto por televidentes, presentes y fanáticos en redes, se sintió interpelado y la colecta superó los 170 millones de pesos solo durante el programa, un avance crucial en el sueño de acceso al tratamiento que le puede salvar la vida.

Al final de la jornada, el agradecimiento de Tomás resonó tan fuerte como las voces que lo apoyaron: “Todavía falta mucho camino por recorrer, pero cada aporte que nos llega nos acerca más al objetivo. ¡Gracias por todo el apoyo!”. Entre historias como la de Gaby y la de Tomás, Buenas noches Familia volvió a demostrar que la solidaridad no es solo un gesto: es una fuerza que, entre todos, puede transformar la realidad.