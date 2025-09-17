El adolescente de 16 años con leucemia que recibió el apoyo de Bizarrap en el programa de Guido Kaczka (Video: Buenas noches, familia/ Eltrece)

La noche en la que la solidaridad de una comunidad cobró protagonismo se vivió durante la reciente emisión del programa Buenas noches Familia (Eltrece), bajo la conducción de Guido Kaczka. En esta ocasión, la atención estuvo puesta en Tomás Musso, un adolescente de 16 años que enfrenta un diagnóstico de leucemia y cuya historia movilizó una contundente respuesta del público e incluso de Bizarrap.

El recorrido de Tomy con la enfermedad viene marcado por avances y retrocesos. El propio joven explicó a través de un video difundido en redes sociales: “Hice un mes de quimio el cual resultó bastante efectivo, redujo mucho las células cancerígenas que había en mi cuerpo. Ya para el segundo bloque de quimio no sirvió, no fue efectivo”.

Ante la falta de resultados con los tratamientos convencionales, la única alternativa viable surgió en el extranjero, como él mismo describió: “Se optó por la única esperanza que tengo. Es un tratamiento fuera del país, que se llama CAR T. Este tratamiento consta de modificar mis propios linfocitos para atacar las células cancerosas, es un tratamiento de alto costo, 1 millón 200 mil dólares”.

Tomás Musso necesita un costoso tratamiento en el exterior y recibió el apoyo de Bizarrap

El programa televisivo estuvo destinado a recaudar fondos para costear ese tratamiento y el conductor contó cómo el famoso productor y DJ se hizo eco del pedido del adolescente. A través de sus historias, Bizarrap replicó el video de Tomás y consiguió que su pedido llegue a sus casi 18 millones de seguidores solo en Instagram.

Sobre el escenario del programa de Eltrece pasaron diversas personas vinculadas al entorno de Tomy: su profesor de primaria, un grupo de padres del colegio al que asiste, su profesor de gimnasia y hasta su propio hermano, quien se presentó acompañado de su banda musical. El público se sintió tocado por la colecta y solo durante el programa logró superar los 170 millones de pesos, cifra que representa un avance significativo en el objetivo económico planteado.

Agradecido por la repercusión de la campaña y el acompañamiento recibido, Tomás compartió un mensaje en su cuenta de Instagram que sintetizó el espíritu de la jornada: “Todavía falta mucho camino por recorrer, pero cada aporte que nos llega, nos acerca más al objetivo. ¡Gracias por todo el apoyo!”.

En el programa de Guido Kaczka pudo Tomás Musso recaudar 170 millones de pesos para su tratamiento (Buenas noches, familia, Eltrece)

En la emisión anterior de Buenas noches, familia, la presencia de Miranda, una chica de 13 años, impactó tanto al público como a los participantes. Ella asistió al estudio junto a su padre, Orlando, para compartir parte de su historia y su vínculo con la música como herramienta para superación y acompañamiento familiar.

El padre de Miranda comentó que ella nació después de una pérdida de embarazo y que convive con agenesia, la ausencia de un miembro al nacer. A pesar de esa condición, desde muy pequeña mostró interés por cantar y optó por aprender a tocar el violín a los seis años. Su madre explicó las dificultades adicionales que afrontó por su discapacidad, y cómo la ayuda de una organización local permitió que recibiera una prótesis que la asiste para tocar el instrumento.

Durante la transmisión, Guido Kaczka reflexionó sobre los desafíos personales y el valor de intentarlo a pesar de las dificultades, tomando como ejemplo la decisión de Miranda de ser violinista. También mencionó el rol de la familia como base de contención y estímulo, enfatizado en una frase de la madre de la adolescente: “Siempre se puede. No importa lo que tengas o no tengas, siempre se va a poder”.

El programa cerró con un mensaje acerca de la importancia de confiar en uno mismo y no autoimponerse límites, celebrando la actitud y empeño de Miranda como una muestra de inspiración para quienes enfrentan obstáculos.