Teleshow

Pepe Cibrián denunció a los herederos de Ángel Mahler por fraude y estafa: “Reclamo lo que es mío”

El reconocido director teatral inició las acciones legales por presuntas irregularidades en la distribución de ganancias tras el reestreno de El Jorobado de París, exigiendo la devolución de fondos

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Pepe Cibrián denuncia a la familia de Ángel Mahler por fraude y estafa en las ganancias de El Jorobado de París (Video: A La Tarde, América TV)

El conflicto entre Pepe Cibrián y la familia de Ángel Mahler sumó un nuevo capítulo judicial luego de que el reconocido director y dramaturgo confirmara la radicación de una denuncia por fraude y estafa vinculada a las ganancias del reestreno de El Jorobado de París. El expediente involucra allanamientos, secuestro de documentos y el pedido de inhibición de bienes en el exterior. En comunicación con A La Tarde (América TV), Cibrián se expresó públicamente sobre los motivos, el impacto personal y el entramado económico en disputa, reclamando ante la justicia lo que considera legítimamente propio.

La relación profesional y personal entre Pepe Cibrián y Ángel Mahler se remonta a más de 40 años, etapa en la que construyeron juntos una de las duplas creativas más exitosas del teatro musical argentino. La sociedad incluyó la producción de obras emblemáticas, aunque, según Cibrián, “fue como una pareja de matrimonio de 42 años. Eso la sabemos él y yo nada más”.

La disputa actual surgió tras el reestreno de El Jorobado de París en abril de 2024, con seis funciones en el Luna Park y una gira nacional, donde participaron también el empresario Daniel Macon como socio y Leonardo Cifelli, quien se desempeña como Secretario de Cultura de la Nación y también se dedica a la producción de teatro y espectáculos musicales. La distribución accionaria del negocio contemplaba un porcentaje para Mahler, otro para Cibrián y una porción menor para Macon. Finalizada la etapa comercial, aparecieron dudas en el análisis de los gastos y utilidades.

La disputa surge tras el
La disputa surge tras el reestreno de la obra y diferencias en la distribución de utilidades entre los socios

Cibrián explicó que nunca había solicitado información administrativa a Mahler por la confianza personal y la trayectoria compartida. La alarma se encendió cuando su marido recibió documentación de Macon y percibió inconsistencias: “Él ve en simplezas que era totalmente distinto el precio que se había pagado al que ahí decía que realmente habían gastado. Eso hace que a través de una contaduría se reclame, por lógica, ante un socio: ‘Por favor, mándame los recibos’”.

Ante la falta de respuesta y el rechazo explícito, en primer lugar por el propio Ángel, y ahora por la familia Mahler, sobre la existencia de la sociedad comercial, el conflicto escaló a la vía judicial. “Mi estupor es tanto como si dijeran que yo lo maté a Ángel Mahler. Por ese motivo, al negar él mi relación, que la tuve, porque por eso le puse Cibrián-Mahler, hice una denuncia donde se presentaron más de cientos de pruebas”, defendió Cibrián.

La denuncia formal derivó en allanamientos ordenados por la jueza María Alejandra Provitola. Según relató el periodista Luis Bremer, el operativo incluyó el secuestro de dispositivos electrónicos, facturación y documentos, con la participación tanto en los domicilios particulares como en oficinas y depósitos de Mahler y Macon. “Sé que hubo allanamientos, tanto a Ángel como a Daniel Macon, socio también en el momento. Sé que el juicio sigue adelante”, confirmó el director teatral.

Cibrián reclama ante la justicia
Cibrián reclama ante la justicia lo que considera legítimamente propio tras 42 años de sociedad creativa con Mahler

La causa también involucra el pedido de inhibición de venta de propiedades de Mahler en Estados Unidos, explicó Bremer. Al ser consultado por esa medida, Cibrián respondió: “Supongo que sí. Hay todo un estudio. Sequeira es el que se está encargando, junto a otros en Buenos Aires, de toda esta denuncia y demás”.

El análisis de planillas y documentación financiera disparó la investigación a partir de diferencias en números y supuestos aportes no declarados. La respuesta oficial de los socios fue que Cibrián no era integrante societario, sino solo el director contratado de la obra, lo que motivó la reacción del artista.

La familia Mahler niega la
La familia Mahler niega la existencia de la sociedad comercial y sostiene que Cibrián solo era director contratado

El dramaturgo volvió sobre el aspecto humano y el costo emocional del proceso: “Ellos dijeron que se había muerto por mi culpa. Imaginate, ¿cómo se va a morir por mi culpa?. Cuando falleció Mahler, yo me enteré el día anterior que estaba en una clínica”, contó.

Sobre la causa judicial, precisó: “Frente a la cantidad de pruebas que se aportaron, la jueza consideró que se haga un allanamiento a Mahler y Macon. El juzgado sigue investigando, solicitaron que cada parte presente su perito contable y sigue todo judicialmente contra los herederos”.

Al ser consultado acerca del monto reclamado, Cibrián aludió a la extensión de la sociedad. “Fue toda una vida, toda una vida”, resumió. “A mis 77 años reclamo lo que es mío, no es que me tienen que pagar, me tienen que devolver. Punto y ya, eso es todo”.

Temas Relacionados

Pepe CibriánÁngel Mahler

Últimas Noticias

Jimena Barón mostró cómo cambió su cuerpo dos meses después de haber sido mamá: “Es una locura, che”

La artista eligió un centro de estética para retratar el antes y el después de su embarazo, mostrando cómo la maternidad influyó en su percepción corporal

Jimena Barón mostró cómo cambió

Fede Bal reveló si estaría con alguna de las hijas de Marcelo Tinelli: “Tal vez un mensaje a Cande le mandé”

El actor negó cualquier relación sentimental con las hijas de su jefe, aunque admitió haber intentado acercarse a una de ellas

Fede Bal reveló si estaría

La angustia de Daniela Celis por el estado de Thiago Medina: “Presentó nuevos registros febriles”

Pestañela compartió su preocupación por la salud del padre de sus hijas. Su palabra

La angustia de Daniela Celis

La tajante respuesta de Cami Homs ante las opiniones que recibe sobre su embarazo: “No me importa tu consejo”

La influencer abrió la puerta a su intimidad y se refirió a los mensajes que recibe en redes sobre esta nueva etapa de su vida

La tajante respuesta de Cami

Internaron a la periodista Luciana Geuna: “Saliendo de un susto grande”

En el posteo que publicó, indica que el motivo de su internación —que no detalló— le hizo “acordar lo intempestiva que puede ser la vida”

Internaron a la periodista Luciana
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una mujer está internada con

Una mujer está internada con el 60% del cuerpo quemado y detuvieron a su novio como sospechoso del ataque

“Humanidad y sentido común”: los argumentos para no acusar ni cobrarles a presos que dañan las cárceles

Detuvieron a un sospechoso por el crimen del turista argentino en Río de Janeiro

Pastel de papa: cuatro recetas ideales para reinterpretar un clásico de la gastronomía argentina

Al gran teatro argentino, salud: los Premios María Guerrero reconocieron la producción 2024

INFOBAE AMÉRICA
Contrabando de diésel drenó más

Contrabando de diésel drenó más de 120 millones de dólares del Estado ecuatoriano

Qué mecanismos cerebrales se activan en personas con formación musical, según un estudio

El hallazgo de restos humanos en un museo universitario de Tasmania despierta la polémica por su uso no autorizado

Europa advirtió a Irán que no ha cumplido las condiciones para evitar el regreso de las sanciones de la ONU por su programa nuclear

Noboa defendió eliminación del subsidio al diésel y aseguró que “los recursos se están redistribuyendo de forma justa”

TELESHOW
Jimena Barón mostró cómo cambió

Jimena Barón mostró cómo cambió su cuerpo dos meses después de haber sido mamá: “Es una locura, che”

Fede Bal reveló si estaría con alguna de las hijas de Marcelo Tinelli: “Tal vez un mensaje a Cande le mandé”

La angustia de Daniela Celis por el estado de Thiago Medina: “Presentó nuevos registros febriles”

La tajante respuesta de Cami Homs ante las opiniones que recibe sobre su embarazo: “No me importa tu consejo”

Internaron a la periodista Luciana Geuna: “Saliendo de un susto grande”