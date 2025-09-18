Las dudas de Pampita sobre un llamativo dato de la higiene masculina: “No quiero ni saber”

El debate sobre la higiene masculina en baños públicos generó controversia en Los 8 escalones (Video: Los 8 escalones, Eltrece)

La discusión sobre los hábitos de higiene masculina en baños públicos se convirtió en el centro de atención durante una reciente emisión de Los 8 escalones, el popular programa de Eltrece. Pampita, conductora del ciclo, cuestionó la afirmación de Martín Arévalo, periodista deportivo y miembro del jurado, quien sostuvo que la mayoría de los hombres mantiene buenos hábitos higiénicos en estos espacios. La intervención de Teté Coustarot, también jurado, sumó un matiz irónico al debate y respaldó la postura escéptica de la figura de la moda, generando un intercambio que captó la atención tanto del público como de los participantes.

El episodio se desarrolló a partir de una pregunta dirigida a Gustavo, uno de los concursantes, basada en un estudio presentado en 2016. Así, Pampita planteó: “Según un estudio del Simposio Europeo de Papel Tissue del año 2016, ¿qué porcentaje de varones se inclinó por las toallas de papel por sobre los secadores de chorro de aire en los baños públicos? ¿El 70%, el 80% o el 90%?”. La consulta abrió la puerta a una conversación sobre preferencias y costumbres en la higiene masculina.

Martín Arévalo, con tono confiado, intentó bromear sobre su conocimiento del tema y desvió la atención hacia la practicidad de los secadores de aire, al afirmar que estos permiten ahorrar tiempo. Pampita insistió en conocer la preferencia personal de los presentes entre el papel y el aire, mientras que Gustavo consideró que ambas opciones resultan similares.

Pampita cuestionó la afirmación de Martín Arévalo sobre los hábitos higiénicos de los hombres

La conversación tomó un giro cuando Teté intervino con una observación punzante: “Yo creí que iban a preguntar cuántos varones se lavan las manos antes de ir al baño”. La conductora, entre risas, admitió que prefería no conocer la respuesta a esa cuestión, evidenciando su escepticismo sobre los hábitos de higiene de los hombres. Fue entonces cuando Arévalo defendió la idea de que “todos, en general” mantienen la limpieza, pero Pampita lo contradijo de inmediato, señalando que no es tan común como él aseguraba. “Mejor ni preguntemos ese tema, no quiero ni saber”, expresó. Coustarot apoyó la postura de la conductora, reforzando la duda sobre la generalización de Arévalo.

En medio de este intercambio, la atención regresó a la pregunta original. Gustavo optó por la opción del 80% como respuesta al porcentaje de hombres que prefieren las toallas de papel en los baños públicos, según el estudio citado. Sin embargo, Pampita reveló que la cifra correcta era aún mayor.

El dato final sorprendió a los presentes: el 90% de los varones consultados en el estudio europeo manifestó su preferencia por las toallas de papel frente a los secadores de aire, un resultado que superó las expectativas del propio concursante y cerró el debate con una cifra contundente.

En una reciente emisión del programa, un nuevo dato llamó la atención de la conductora. Aquel día, una participante, acompañada en ese tramo por Marcelo Polino, escuchó la consigna de la modelo: “Según un informe de la Universidad de Londres de 2021, ¿qué porcentaje de mujeres declararon haber utilizado filtros o editar sus fotos para subirlas a las redes sociales?“. Las opciones aparecieron en la pantalla una tras otra: 70%, 80% o 90%.

Pampita confesó su uso frecuente de Photoshop y explicó sus preferencias sobre filtros digitales (Video: Los 8 Escalones, Eltrece)

Antes de que la concursante eligiera, Pampita –con esa voz entre confidencial y lúdica– sumó contexto. “Participaron 175 mujeres jóvenes y personas no binarias del Reino Unido”, detalló. Y completó, quizás para invitar a la reflexión: “¿Les digo algunos retoques que se hace la gente para que sepan? Por ejemplo, se ponen los dientes más blancos. O hacen que parezcan que pesan menos. También se cambian la nariz o algún otro cambio físico. Se sienten presionadas para verse atractivas las mujeres. Otros se sienten presionados para parecer que tienen una vida perfecta. O a veces dicen: ‘Nunca estaré a la altura de la imagen en la que me quiero ver’”.

Una confesión inesperada llegó entonces, sin preámbulos: “Yo uso un montón, eh. Mucho Photoshop”, admitió Pampita, la modelo de sonrisa imbatible y figura de marcas importantes a nivel mundial, ante el desconcierto y la sonrisa contenida de los presentes. Polino, rápido de reflejos, sumó su propia regla tácita digital: “Foto sin filtro no se sube”. Pampita aclaró lo suyo: “Filtro no me gusta porque te deja la piel naranja, se ve como borroso. No soy de filtro”.