Con boina y mini vestido: María Becerra se robó las miradas en el desfile de Carolina Herrera en Madrid

María Becerra deslumbró con un look chic en el desfile de Carolina Herrera en Madrid (X)

No solo lidera rankings y agota estadios con su música: María Becerra también se consolida como referente de estilo y moda cada vez que sale al escenario o pisa una alfombra. Esta vez, la cantante cruzó fronteras y dejó su sello inconfundible lejos de Argentina: se trasladó a Madrid para asistir al espectacular desfile de Carolina Herrera, realizado en la emblemática Plaza Mayor en el marco de la Fashion Week Madrid 2026. La Nena de Argentina fue una de las grandes protagonistas del evento y demostró que su magnetismo no tiene límites.

Para su paso por la alfombra rosa del esperado evento, María optó por un look que combinó elegancia parisina y audacia moderna. Bajo la atenta mirada de las cámaras, deslumbró en un mini vestido strapless blanco, decorado con pequeños cuadrados negros, de corte recto y ceñido, que resaltó su figura con un aire chic y contemporáneo. El toque sofisticado llegó con una boina negra ladeada, que completaba su melena suelta y ondulada, evocando instantáneamente el glamour francés.

La apuesta al detalle siguió con su elección de accesorios: una mini cartera roja con detalles florales rompió la monocromía del conjunto y ayudó a que el outfit explotara en las fotos, agregando un destello de color vibrante y personalidad. Los stilletos blancos de taco alto terminaron de estilizar su silueta, atrayendo las miradas hacia sus piernas y confirmando que el vestuario estaba pensado al milímetro para impactar sin perder frescura.

La Nena de Argentina tirando un beso hacia las cámaras presentes (Captura de video)

El look se completó con un maquillaje suave, delineado definido y varios tatuajes lucidos que, lejos de ocultarse, reafirmaron el sello de artista moderna y atrevida. En cada pose, María mostró una mezcla exacta de elegancia, juventud y actitud, consolidando su lugar como referente de las nuevas generaciones. A cada paso por la pasarela improvisada, transmitió la confianza de quienes saben que el estilo se lleva de adentro hacia afuera.

La elección de María Becerra no fue fortuita. El desfile al que fue invitada forma parte de uno de los eventos más exclusivos del calendario internacional: la presentación de la colección primavera-verano 2026 de Carolina Herrera. Para la marca fue un hito histórico, ya que, por primera vez, el desfile salió a las calles de Madrid, transformando la Plaza Mayor en una gran pasarela donde el arte y la moda se fundieron frente a los ojos del mundo. El ambiente, vibrante y sofisticado, fue punto de encuentro de celebridades y nombres fuertes de la industria.

Entre los asistentes, además de María, destacaron otras figuras internacionales y grandes amigos de la firma: Pampita Ardohain, Tamara Falcó, Olivia Palermo, Alexa Chung, Eugenia Silva y Blanca Padilla, por nombrar solo algunos, disfrutaron de la exclusiva convocatoria y se deleitaron con las nuevas creaciones de Herrera en primera fila. Las cámaras capturaron saludos, aplausos y guiños de aprobación, reflejando el clima festivo y cosmopolita que solo un evento de esta magnitud puede lograr.

Pampita, nueva imagen de la marca

Al posar para los fotógrafos y recorrer la alfombra, la quilmense fue el centro de todos los flashes. Su elección de vestuario y su porte dejaron en claro que la argentina no solo conquista escenarios con su voz—también impone tendencia y marca territorio en el universo de la alta costura. Cada gesto suyo fue reproducido en redes sociales, donde rápidamente el look fue comentado, replicado y aplaudido hasta volverse viral.

Así, María volvió a demostrar que el talento y la personalidad no conocen fronteras ni disciplinas. Capaz de emocionar a miles en un show y de conquistar al público más exigente en un evento de moda, la artista suma otro hito a su carrera y ratifica que está en la cima no solo del pop latino sino también de la cultura fashion internacional. En Madrid, entre celebridades y flashes, la Nena de Argentina brilló más que nunca y selló su lugar como auténtico ícono global.