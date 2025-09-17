Teleshow

La sorprendente declaración de Evangelina Anderson durante su viaje por Europa: “Ya tengo novio”

Camino a Milán para participar de la Semana de la Moda, y luego de su separación de Martín Demichelis, la jurado de Los 8 Escalones hizo una llamativa revelación sobre qué le gusta de los hombres

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Evangelina Anderson, en medio de
Evangelina Anderson, en medio de un nuevo viaje laboral

Evangelina Anderson, envuelta en un aire de expectativa y renovación, irrumpió en sus redes con una declaración que disparó sonrisas y especulaciones por igual: “Siempre me gustaron los intelectuales. Ya tengo novio”. Después de su reciente separación de Martín Demichelis, la modelo eligió el humor y una pizca de irreverencia para relatar el pulso de sus días de soltería y sus nuevas aventuras fuera del país.

El reflector se posa sobre la modelo e influencer en un momento de transición. Esta semana, el calendario del glamour la cita en esa catedral de la moda que es la Fashion Week en Milán (Italia), una pasarela de tendencias y miradas sobre la que ella volverá a desfilar, ahora con la madurez de una vida marcada por la exposición y el cambio. No viaja sola, sino acompañada por su hermana y maquilladora, Celeste Paternó; la panelista Majo Martino y la hermana menor de esta última, que curiosamente también lleva por nombre Celeste.

Evangelina Anderson y la irónica
Evangelina Anderson y la irónica revelación sobre su estado civil

La travesía comenzó en Buenos Aires, donde el grupo abordó el avión rumbo a Frankfurt, última escala antes de aterrizar en la elegante Milán. Apenas bajó en tierras alemanas, el azar o el destino parecen haberle tejido a Evangelina una escena perfecta para el humor: en el Aeropuerto de Frankfurt la esperaba no solo la sala de conexiones, sino una escultura del célebre Albert Einstein, sentado en un banco de aeropuerto, papeles en las manos, la mente en otro horizonte.

Junto al científico de bronce, Anderson posó divertida y dejó plasmado un mensaje tan ingenioso como directo: “Siempre me gustaron los intelectuales”. Pero no se detuvo ahí. Con una sonrisa, apostó por la ironía y se permitió un guiño a sus seguidores y al mundo: “Ya tengo novio”. ¿A quién se refería? Bastó la instantánea junto a Einstein para que la respuesta se visibilizara sin explicaciones adicionales.

Evangelina Anderson junto con su
Evangelina Anderson junto con su hermana, además de Majo Martino y su hermana, quienes también son parte de la travesía

El viaje no es solo moda ni espectáculo: la Fashion Week de Milán inicia el próximo martes 23 de septiembre y culmina el lunes 29. Evangelina compartió con sus casi dos millones de seguidores los detalles de la previa al evento, esa espera en la zona de embarque, entre charlas, risas y complicidades femeninas.

La foto junto a Einstein, la revelación sobre su atracción por los intelectuales y el chiste de “nuevo novio” tejieron una postal de soltería vital, sin dramatismos, salpicada de humor. ¿Será que el viaje a Italia marcará una nueva etapa en la historia de Evangelina Anderson? ¿O es solo el preludio de otras confesiones, entre los flashes y las pasarelas?

Con la llegada a Milán y la inminencia de la Fashion Week, todo parece indicar que, al menos por ahora, las respuestas seguirán estando en esas imágenes espontáneas, los guiños en las redes y las escenas insólitas, como la de Evangelina junto al hombre más sabio del aeropuerto de Frankfurt, allí donde la física y la moda parecen tocarse por un segundo fugaz.

Evangelina Anderson salió al cruce
Evangelina Anderson salió al cruce de especulaciones sobre su vida sentimental

Cabe recordar que en las últimas horas, la modelo salió al cruce de especulaciones sobre su reciente viaje a México y las imágenes que la mostraban cerca de un hombre.

Ante la consulta de Karina Iavícoli sobre si se trataba de una nueva pareja, respondió: “No van a poder creer, porque dicen cosas sin saber. Es el hijo de Lorena, mi mejor amiga que vive en México. Me da vergüenza ajena. Ese chico que va en la escalera tiene la edad de Bastián, mi hijo”. La modelo expresó su incomodidad ante la situación: “Para los que creen que me fui de viaje por todo esto que se está diciendo, mi mamá tuvo un ACV, estuvo muy mal de salud y cuando se recuperó, decidimos todos hacer un viaje familiar. La verdad, estamos todos muy mal”.

