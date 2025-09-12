Evangelina Anderson salió al cruce de los rumores que la vinculaban con dos conocidos futbolistas: “Vergüenza ajena”

La aparición de Evangelina Anderson en un centro comercial de México junto a un joven desató una ola de rumores sobre un supuesto romance con un futbolista mexicano, que sería Juanjo Purata, en medio de su reciente separación de Martín Demichelis. Sin embargo, la propia modelo decidió desmentir categóricamente estas versiones, recurriendo a mensajes directos con Karina Iavícoli del programa Intrusos, emitido por América.

Durante la transmisión, Karina Iavícoli relató que intentó comunicarse telefónicamente con Evangelina Anderson, pero la modelo le explicó: “Cada vez que me estreso, se me suele ir la voz. No salgo al aire porque no puedo hablar, eh, no porque no quiera”, según los mensajes que compartió en vivo. La periodista detalló que la modelo atraviesa un momento difícil y que su familia también se encuentra afectada por la situación.

La especulación sobre un vínculo sentimental con el futbolista Leandro Paredes fue rechazada de manera enfática por Evangelina Anderson. En palabras enviadas a Karina Iavícoli, la modelo aseguró: “Karina, te juro por mi vida que jamás lo vi a Paredes, no lo conozco, no tengo nada que ver con él”. Además, subrayó su postura respecto a los rumores de infidelidad: “Jamás saldría con un hombre casado. Eso no está en mí, no es algo que me interese hacer para mi vida”.

En otro episodio, las imágenes que circularon en redes sociales y programas de espectáculos, donde se la veía acompañada por un joven en una escalera mecánica, también fueron aclaradas por la protagonista. La duda surgió porque Pepe Ochoa, en LAM, al mostrar el video señaló: “Que raro que a Evangelina no la encuentra nadie nunca en ningún lado, siempre está escondida, justo va a un shopping y se muestra jocosa, amorosa, con esta persona. Dimos con quién es él. Es un jugador conocido. No es argentino”

Ante la consulta de Karina Iavícoli sobre si se trataba de una nueva pareja, Evangelina Anderson respondió: “No van a poder creer, porque dicen cosas sin saber. Es el hijo de Lorena, mi mejor amiga que vive en México. Me da vergüenza ajena. Ese chico que va en la escalera tiene la edad de Bastián, mi hijo”. La modelo expresó su incomodidad ante la situación: “Para los que creen que me fui de viaje por todo esto que se está diciendo, mi mamá tuvo un ACV, estuvo muy mal de salud y cuando se recuperó, decidimos todos hacer un viaje familiar. La verdad, estamos todos muy mal”.

Evangelina Anderson en México

En el programa, Paula Varela aportó un dato relevante al señalar que el joven que aparece en las imágenes no tiene tatuajes en los brazos, a diferencia del futbolista con el que se la vinculaba. Rodrigo Lussich identificó al jugador mencionado en los rumores como Juanjo Purata, integrante del club Tigres de México, aunque el panel coincidió en que no existía evidencia que relacionara a la modelo con el deportista.

La insistencia de los panelistas en esclarecer la identidad del joven acompañante llevó a Karina Iavícoli a reiterar la versión de Evangelina Anderson: “Ella lo que me dice es que está sola”. La modelo enfatizó que su viaje a México tuvo motivos estrictamente familiares, relacionados con la recuperación de su madre tras un accidente cerebrovascular.

En otro tramo del intercambio, Evangelina Anderson profundizó sobre el impacto emocional de los rumores: “No la paso nada bien, Carina, cuando mienten con estas cosas, me da mucha impotencia y por eso me quedo así sin voz. Mi familia también está muy mal. Estoy acá con mis padres, con mi hermana”.

La modelo también se refirió a la posibilidad de iniciar acciones legales por la difusión de información falsa, aunque manifestó sus dudas sobre la utilidad de esa medida y expresó su deseo de tomarse un tiempo para evaluar la situación. La propia Evangelina reiteró que se encuentra sola y que su prioridad en este momento es el bienestar de su familia.