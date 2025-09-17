Agustín Franzoni, ex de Flor Jazmín Peña, aseguró que guarda fotos íntimas de sus exparejas y fue repudiado

Agustín Franzoni se justificó tras confesar que guarda imágenes íntimas de sus exparejas: “Medio fuera de contexto" (Video: La Casa Streaming)

Agustín Franzoni protagonizó una de las polémicas de las últimas horas luego de la emisión al aire de lo que él definió como “un chiste” sobre una presunta posesión de videos íntimos de exparejas. La repercusión pública forzó un extenso descargo del influencer en La Casa Streaming, el canal donde se iniciaron sus dichos, en el que buscó explicar el origen y el sentido de sus palabras. Además, Nico Occhiato, actual pareja de Flor Jazmín Peña, exnovia del propio Franzoni, también habló sobre el tema y la controversia continuó.

En una reciente emisión de Circuito Cerrado, el programa en el que participa, durante un segmento de consignas en el que los panelistas debían responder sobre la posibilidad de guardar imágenes privadas de exparejas, disparó el conflicto. Mientras la mayoría del staff se manifestó en contra, Franzoni sorprendió al compartir frente a cámaras: “Tengo un par de videitos que no voy a borrar. ¿Cómo se van a borrar? No los borro ni en pe… En un par de años capaz que salen fortuna. Están bien guardados en una memoria”. La palabra del joven fue acompañada de la visible incomodidad entre sus compañeros, quienes optaron por avanzar con el juego sin confrontar directamente.

La viralización del fragmento provocó una ola de críticas contra el influencer, en particular por el antecedente de su conocida relación con la integrante de Luzu TV. Por su parte, los usuarios en las redes sociales expresaron rechazo a la banalización y naturalización del delito que implica la posesión, amenaza de difusión o difusión de material íntimo sin el aval de los involucrados.

Nicolás Occhiato, pareja de Flor Jazmín Peña, expresó su incomodidad y rechazo ante la polémica (Video: Instagram)

Al día siguiente, Occhiato se refirió públicamente al episodio. “Me siento muy incómodo. Habló de algo íntimo de mi pareja, me parece gravísimo, una falta de respeto”, afirmó a SQP (América). El conductor también explicó que conversó el tema con su novia y que ambos estaban afectados por la situación: “Ella también se siente muy incómoda”. Si bien no confirmó si iniciarán acciones legales, dejó en claro su postura: “No creo que me toque a mí hablar de eso, es un tema de ella. Yo te digo como pareja, me pone reincómodo y me da mucha bronca”.

Cuestionado sobre una posible intención de Franzoni de obtener visibilidad a costa del escándalo, Occhiato evitó alimentar la controversia: “No voy a entrar en esa polémica, de verdad me parece súper desagradable el tema. No puedo creer tener que responder sobre algo íntimo de mi pareja y que se esté exponiendo de esta manera”.

Frente a la presión y el impacto mediático, Franzoni eligió abrir la siguiente emisión del programa con una defensa pública. En sus palabras, argumentó: “Respecto a lo que sucedió ayer, subieron un clip medio fuera de contexto. Quería aclarar que obviamente fue un chiste. Nada de lo que se dijo es cierto, no tengo ningún flash drive con videos de mis ex ni nada. Fue en un contexto de juego de parejas donde todos estábamos boludeando y lo tiré como un chiste”.

Franzoni pidió disculpas y reconoció que no avala bromas sobre la posesión de imágenes íntimas (Video: La Casa Streaming)

El instagramer reforzó que quienes lo conocen y siguen el ciclo entienden su humor: “La gente que me conoce, que mira el programa, sabe cómo soy. Creo que de hecho nadie comentó nada y pasó porque se entendió que fue en chiste, pero entiendo que las redes son así”. En ese contexto, remarcó que no avala la realización de este tipo de bromas e incorporó un mea culpa sobre lo inapropiado del tópico: “Obviamente no avalo para nada ese tipo de chiste. Sé que no es un tema para hacer chistes justo y no estoy de acuerdo”.

Para fundamentar el accionar del resto del equipo que recibió cuestionamientos por no frenarlo al aire, el bailarín sostuvo: “Creo que también ellos me conocen y saben que soy incapaz de hacer algo así y por eso fue como que siguió la dinámica”.

Después de la defensa del joven, Yanina Latorre decidió subirse a la polémica y opinar del caso. En una caja de preguntas publicada en su cuenta de Instagram, un usuario anónimo le preguntó qué pensaba de los hechos ocurridos en relación al influencer. Su respuesta fue corta y concisa: “Que es un bolu... sin solución”, lanzó.