Los sensuales looks de Celeste Cid para las presentaciones de su nuevo film: transparencias, encajes y sofisticación

Celeste Cid volvió a acaparar todas las miradas durante la presentación de Papá x dos, su nueva película junto a Benjamín Vicuña, gracias a dos apuestas de moda que trazaron una narrativa de sofisticación y vanguardia en los distintos eventos. Con una elección cuidada de estilismos y detalles de belleza, la intérprete consolidó su estatus de referente estilístico, aportando frescura y personalidad tanto en la rueda de prensa como en la avant premiere del largometraje. Cada aparición reforzó el magnetismo y el carácter versátil que la distinguen dentro y fuera de la pantalla.

En la primera aparición correspondiente a la presentación de prensa, optó por un vestido midi de encaje marfil que capturó la atención por la delicadeza y laboriosidad de sus detalles. El diseño de corte ajustado, largo a media pierna y tirantes finos, estaba realizado en un tejido semitransparente con motivos florales sobre fondo nude, lo que generó un juego de sutilezas entre el cuerpo y la confección artesanal.

El escote recto permitió lucir el dibujo del encaje a lo largo de toda la estructura del vestido, sumando modernidad al aire etéreo del conjunto. Un lazo de encaje en el cuello, en idéntico tono y textura, se ciñó de manera relajada sobre su piel y cayó suavemente sobre el escote, potenciando la impronta romántica y aportando un toque vaporoso al estilismo general.

Para complementar este primer look, la protagonista de la película eligió sandalias nude de tacón medio y pulsera, confeccionadas en acabado liso y con tiras finas que prolongaron la línea de la pierna sin restar protagonismo al vestido. El peinado acompañó con una propuesta pulida y contemporánea: melena ultra lisa, raya lateral definida y mechones suavemente acomodados detrás de una oreja, permitiendo que el rostro quedara completamente despejado.

El maquillaje profundizó la idea de un acabado luminoso y fresco, con piel radiante, cejas peinadas siguiendo una tendencia orgánica, delineado negro, pestañas bien definidas y labios en un matiz nude rosado. Un detalle distintivo fueron los tatuajes en los antebrazos, visibles a través de la transparencia del vestido y el movimiento de la bufanda, guiño claro a la personalidad y a la fusión entre elegancia y actitud contemporánea.

El segundo look, elegido para la avant premiere, supuso un cambio rotundo respecto al día de prensa. Para desfilar por la alfombra roja, la actriz de Las Estrellas apostó por un conjunto de pantalón y blusa en tono azul profundo con aplicación de microbrillos. El pantalón de piernas amplias y cintura alta se combinó con una blusa de manga larga, hombros marcados y transparencias, lo que generó una silueta poderosa, acorde a la atmósfera de una gala.

El diseño superior, con transparencias estratégicas, aportó un matiz sensual sin abandonar la sofisticación. El brillo discreto del tejido bajo los flashes de la alfombra roja imprimió dinamismo y modernidad al resultado final. Cid completó el look con un clutch negro de gran tamaño y textura brillante, que sumó un contraste elegante al azul predominante.

El peinado recogido, con estilo retro y algunos mechones sueltos que enmarcaron el rostro reforzó la atmósfera glamorosa de la noche. El maquillaje siguió la coherencia del conjunto, con piel luminosa, ojos bien delineados y boca en tono neutro, asegurando que el acento siguiera puesto en la expresividad y el porte general.

Ambas elecciones de vestuario destacaron la capacidad de la protagonista para transitar registros distintos manteniéndose fiel a su impronta. Conjugó romanticismo, aire relajado y sofisticación con guiños de vanguardia y detalles personales —como el uso visible de tatuajes— en una semana clave para su recorrido profesional. Los looks elegidos no solo acompañaron las celebraciones del estreno de Papá x dos, sino que reafirmaron la vigencia de la intérprete como referente de estilo y actitud en las principales alfombras rojas argentinas.