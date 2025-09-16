Teleshow

Los sensuales looks de Celeste Cid para las presentaciones de su nuevo film: transparencias, encajes y sofisticación

La actriz se lució con los conjuntos que eligió para el estreno de Papá x dos en dos versiones diferentes que encendieron las redes

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Celeste Cid estrenó Papa x
Celeste Cid estrenó Papa x dos con un despliegue fashion (Foto: Instagram)

Celeste Cid volvió a acaparar todas las miradas durante la presentación de Papá x dos, su nueva película junto a Benjamín Vicuña, gracias a dos apuestas de moda que trazaron una narrativa de sofisticación y vanguardia en los distintos eventos. Con una elección cuidada de estilismos y detalles de belleza, la intérprete consolidó su estatus de referente estilístico, aportando frescura y personalidad tanto en la rueda de prensa como en la avant premiere del largometraje. Cada aparición reforzó el magnetismo y el carácter versátil que la distinguen dentro y fuera de la pantalla.

En la primera aparición correspondiente a la presentación de prensa, optó por un vestido midi de encaje marfil que capturó la atención por la delicadeza y laboriosidad de sus detalles. El diseño de corte ajustado, largo a media pierna y tirantes finos, estaba realizado en un tejido semitransparente con motivos florales sobre fondo nude, lo que generó un juego de sutilezas entre el cuerpo y la confección artesanal.

El escote recto permitió lucir el dibujo del encaje a lo largo de toda la estructura del vestido, sumando modernidad al aire etéreo del conjunto. Un lazo de encaje en el cuello, en idéntico tono y textura, se ciñó de manera relajada sobre su piel y cayó suavemente sobre el escote, potenciando la impronta romántica y aportando un toque vaporoso al estilismo general.

Para la presentación de prensa
Para la presentación de prensa eligió un vestido midi de encaje

Para complementar este primer look, la protagonista de la película eligió sandalias nude de tacón medio y pulsera, confeccionadas en acabado liso y con tiras finas que prolongaron la línea de la pierna sin restar protagonismo al vestido. El peinado acompañó con una propuesta pulida y contemporánea: melena ultra lisa, raya lateral definida y mechones suavemente acomodados detrás de una oreja, permitiendo que el rostro quedara completamente despejado.

El maquillaje profundizó la idea de un acabado luminoso y fresco, con piel radiante, cejas peinadas siguiendo una tendencia orgánica, delineado negro, pestañas bien definidas y labios en un matiz nude rosado. Un detalle distintivo fueron los tatuajes en los antebrazos, visibles a través de la transparencia del vestido y el movimiento de la bufanda, guiño claro a la personalidad y a la fusión entre elegancia y actitud contemporánea.

Para la avent premiere fue
Para la avent premiere fue un mono de color azul con hombreras y brillos (Foto: RS Fotos)

El segundo look, elegido para la avant premiere, supuso un cambio rotundo respecto al día de prensa. Para desfilar por la alfombra roja, la actriz de Las Estrellas apostó por un conjunto de pantalón y blusa en tono azul profundo con aplicación de microbrillos. El pantalón de piernas amplias y cintura alta se combinó con una blusa de manga larga, hombros marcados y transparencias, lo que generó una silueta poderosa, acorde a la atmósfera de una gala.

El diseño superior, con transparencias estratégicas, aportó un matiz sensual sin abandonar la sofisticación. El brillo discreto del tejido bajo los flashes de la alfombra roja imprimió dinamismo y modernidad al resultado final. Cid completó el look con un clutch negro de gran tamaño y textura brillante, que sumó un contraste elegante al azul predominante.

El peinado recogido, con estilo retro y algunos mechones sueltos que enmarcaron el rostro reforzó la atmósfera glamorosa de la noche. El maquillaje siguió la coherencia del conjunto, con piel luminosa, ojos bien delineados y boca en tono neutro, asegurando que el acento siguiera puesto en la expresividad y el porte general.

eleste junto a Benjamín Vicuña,
eleste junto a Benjamín Vicuña, el coprotagonista de la película (Foto: RS Fotos)

Ambas elecciones de vestuario destacaron la capacidad de la protagonista para transitar registros distintos manteniéndose fiel a su impronta. Conjugó romanticismo, aire relajado y sofisticación con guiños de vanguardia y detalles personales —como el uso visible de tatuajes— en una semana clave para su recorrido profesional. Los looks elegidos no solo acompañaron las celebraciones del estreno de Papá x dos, sino que reafirmaron la vigencia de la intérprete como referente de estilo y actitud en las principales alfombras rojas argentinas.

Temas Relacionados

Celeste CidBenjamín VicuñaPapá x dosLooksSofisticaciónTransparenciasEncajeModa

Últimas Noticias

María Valenzuela habló de la denuncia de violencia contra Rodolfo Ranni: “Estoy frágil y necesito que me cuiden”

La actriz hizo referencia al proceso legal que está llevando adelante contra su excompañero de trabajo

María Valenzuela habló de la

Tini Stoessel compartió la intimidad de su preparación para Futtura

La cantante sigue con el aura de misterio que rodea el festival que comenzará a finales del mes de octubre

Tini Stoessel compartió la intimidad

Marta Fort se sinceró acerca de las amistades que se acercaron por interés: “No llevaban ni la billetera”

La hija de Ricardo Fort habló sobre las personas que se juntaban con ella por el apellido familiar y la fortuna

Marta Fort se sinceró acerca

La advertencia que lanzó Nico Occhiato en La Voz Argentina: “No es broma, no lo estoy diciendo en chiste”

El conductor televisivo argentino vivió un momento tenso antes de ingresar al set

La advertencia que lanzó Nico

Buenas noches Familia: una joven sin un brazo demostró su talento y emocionó a Guido Kaczka con su historia de vida

En pleno programa, la participante conmovió al público y al propio conductor con su experiencia y el apoyo incondicional de sus padres, inspirando a quienes atraviesan barreras todos los días

Buenas noches Familia: una joven
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cuándo empieza la primavera 2025

¿Cuándo empieza la primavera 2025 en Argentina, según la ciencia?

“Dame tu mano”: intentó robar una joyería con un destornillador y fue reducido a golpes por los empleados

Kicillof convocó a una reunión para mostrar unidad y les pide a los intendentes compromiso en la campaña

La devaluación de los últimos meses no alcanzó para abaratar los precios en dólares de los productos argentinos

Alerta por un puma suelto en las cercanías de un country de Pilar: así lo captaron las cámaras de seguridad

INFOBAE AMÉRICA
El Mercosur y el bloque

El Mercosur y el bloque europeo EFTA firmaron un acuerdo de libre comercio

Más de 800 profesionales asistirán al encuentro de marketing de Latinoamérica en Bogotá

Chery Super Hybrid: nueva SUV completó con S/217 los 1.200 km de la ruta Lima–Arequipa–Cusco–Lima

Jair Bolsonaro fue trasladado de urgencia al hospital por un malestar abdominal

Sigue la tensión entre el Gobierno, transportistas y movimientos sociales por fin del subsidio al diésel en Ecuador

TELESHOW
María Valenzuela habló de la

María Valenzuela habló de la denuncia de violencia contra Rodolfo Ranni: “Estoy frágil y necesito que me cuiden”

Tini Stoessel compartió la intimidad de su preparación para Futtura

Marta Fort se sinceró acerca de las amistades que se acercaron por interés: “No llevaban ni la billetera”

La advertencia que lanzó Nico Occhiato en La Voz Argentina: “No es broma, no lo estoy diciendo en chiste”

Buenas noches Familia: una joven sin un brazo demostró su talento y emocionó a Guido Kaczka con su historia de vida