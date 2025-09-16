Benjamín Vicuña, Celeste Cid, Juli Poggio y Santiago Korovsky en la avant premiere de Papá x Dos: las fotos

El elenco de Papá x Dos celebró el estreno en la alfombra roja (Crédito: RS Fotos)

Este jueves por la noche, el DOT Baires Shopping sirvió como marco de la gran avant premiere de Papá x Dos, la nueva comedia argentina protagonizada por Benjamín Vicuña y Celeste Cid. Con una gran alfombra roja, flashes y un clima donde se vio, principalmente, alegría, el estreno reunió a figuras del espectáculo, colegas, familiares y amigos que se acercaron a celebrar el lanzamiento del film dirigido por Hernán Guerschuny.

La película, que llegará a las salas el próximo 18 de septiembre, cuenta la historia de Santiago (Vicuña), un hombre que sueña con formar una familia junto a Ana (Cid). Todo parece ir sobre ruedas hasta que ella le anuncia que está embarazada… pero el padre es su ex. A partir de allí, la convivencia con Pancho (Lucas Akoskin) desencadena una disparatada guerra por conquistar a Ana, en medio de enredos y situaciones tan absurdas como divertidas. El elenco se completa con María Gracia Omegna, Tati Fernández, Sergio Freire, Julieta Poggio, Homero Pettinato, Eugenia Guerty y Pablo Fábregas, entre otros.

La noche comenzó con la llegada de los protagonistas. Celeste Cid deslumbró con un vestido azul eléctrico de corte recto, con brillo y escote profundo, que acompañó con sandalias plateadas y un peinado suelto, sencillo pero elegante. Su compañero en la ficción, Benjamín Vicuña, optó por un traje azul marino clásico, combinado con una camisa blanca y sin corbata, logrando un estilo relajado pero sofisticado. A su lado estuvo su pareja, Anita Espasandín, quien eligió un mono azul oscuro de mangas largas, de inspiración minimalista.

Entre los looks más comentados de la velada se destacó el de Juli Poggio, quien apostó a un total white con transparencias y un diseño vanguardista que se robó varias miradas. Mili Roque Pitt, productora e ideóloga del proyecto, lució un conjunto completamente negro, elegante y moderno, fiel a su estilo. Por su parte, Gabriel Schultz y Pablo Fábregas optaron por outfits más descontracturados, con blazers combinados con zapatillas, marcando el tono casual de la noche.

Uno de los momentos más celebrados se dio cuando Fernán Mirás, con una remera estampada de Taxi Driver y jeans oscuros, posó para los fotógrafos con su característico aire relajado. También se lo vio a Santiago Korovsky, con un look urbano de zapatillas blancas, jeans y gafas redondas, quien posó sonriente junto a Celeste, con quien está en pareja desde el año pasado.

La buena onda entre todos los integrantes del filme fue la nota dominante de la velada. El director Hernán Guerschuny y los productores Fernando Blanco, Alejandro Cacetta y Lucas Akoskin se mostraron orgullosos del proyecto, destacando la oportunidad de apostar a una comedia fresca y familiar. Además, los más pequeños del elenco, Molly Madrid y Filippo Carrozza, se robaron aplausos con su simpatía al desfilar por la alfombra roja.

Entre otras figuras conocidas que asistieron al evento, también dijeron presente Sebastián Wainraich, Laura Azcurra, Verónica Pelaccini, Hernán Lombardi (Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires) y Nahuel Celerier (Subsecretario de Políticas Productivas de la Ciudad de Buenos Aires), entre otros.

Con risas, abrazos y flashes, la avant premiere de Papá x Dos dejó en claro que la película llega con grandes expectativas. Con un elenco de lujo, una historia disparatada y la combinación perfecta entre humor y ternura.