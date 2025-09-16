Teleshow

Benjamín Vicuña, Celeste Cid, Juli Poggio y Santiago Korovsky en la avant premiere de Papá x Dos: las fotos

La comedia protagonizada por Benjamín Vicuña y Celeste Cid tuvo su presentación con una gran alfombra roja

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
El elenco de Papá x
El elenco de Papá x Dos celebró el estreno en la alfombra roja (Crédito: RS Fotos)

Este jueves por la noche, el DOT Baires Shopping sirvió como marco de la gran avant premiere de Papá x Dos, la nueva comedia argentina protagonizada por Benjamín Vicuña y Celeste Cid. Con una gran alfombra roja, flashes y un clima donde se vio, principalmente, alegría, el estreno reunió a figuras del espectáculo, colegas, familiares y amigos que se acercaron a celebrar el lanzamiento del film dirigido por Hernán Guerschuny.

Benjamín Vicuña dijo presente en
Benjamín Vicuña dijo presente en la avant premiere de Papá x Dos
Con una gran sonrisa, Celeste
Con una gran sonrisa, Celeste Cid posó en la alfombra roja del estreno
Lucas Akoskin, parte del elenco,
Lucas Akoskin, parte del elenco, disfrutó del lanzamiento de la película
Risas y complicidad entre los
Risas y complicidad entre los protagonistas en la presentación de la película

La película, que llegará a las salas el próximo 18 de septiembre, cuenta la historia de Santiago (Vicuña), un hombre que sueña con formar una familia junto a Ana (Cid). Todo parece ir sobre ruedas hasta que ella le anuncia que está embarazada… pero el padre es su ex. A partir de allí, la convivencia con Pancho (Lucas Akoskin) desencadena una disparatada guerra por conquistar a Ana, en medio de enredos y situaciones tan absurdas como divertidas. El elenco se completa con María Gracia Omegna, Tati Fernández, Sergio Freire, Julieta Poggio, Homero Pettinato, Eugenia Guerty y Pablo Fábregas, entre otros.

La noche comenzó con la llegada de los protagonistas. Celeste Cid deslumbró con un vestido azul eléctrico de corte recto, con brillo y escote profundo, que acompañó con sandalias plateadas y un peinado suelto, sencillo pero elegante. Su compañero en la ficción, Benjamín Vicuña, optó por un traje azul marino clásico, combinado con una camisa blanca y sin corbata, logrando un estilo relajado pero sofisticado. A su lado estuvo su pareja, Anita Espasandín, quien eligió un mono azul oscuro de mangas largas, de inspiración minimalista.

Con mucho estilo, Santiago Korovsky
Con mucho estilo, Santiago Korovsky y Celeste Cid dijeron presente en la premiere
Benjamín Vicuña y Anita Espasandín,
Benjamín Vicuña y Anita Espasandín, juntos en la alfombra roja de Papá x Dos
Vicuña y sus hijos compartieron
Vicuña y sus hijos compartieron la alegría del estreno
La alfombra roja recibió al
La alfombra roja recibió al director de la película, Hernán Guerschuny, que se mostró feliz por el estreno
Productores, actores y directores juntos
Productores, actores y directores juntos en la alfombra roja
El equipo de trabajo se
El equipo de trabajo se mostró unido en la función especial

Entre los looks más comentados de la velada se destacó el de Juli Poggio, quien apostó a un total white con transparencias y un diseño vanguardista que se robó varias miradas. Mili Roque Pitt, productora e ideóloga del proyecto, lució un conjunto completamente negro, elegante y moderno, fiel a su estilo. Por su parte, Gabriel Schultz y Pablo Fábregas optaron por outfits más descontracturados, con blazers combinados con zapatillas, marcando el tono casual de la noche.

Uno de los momentos más celebrados se dio cuando Fernán Mirás, con una remera estampada de Taxi Driver y jeans oscuros, posó para los fotógrafos con su característico aire relajado. También se lo vio a Santiago Korovsky, con un look urbano de zapatillas blancas, jeans y gafas redondas, quien posó sonriente junto a Celeste, con quien está en pareja desde el año pasado.

La alfombra roja recibió a
La alfombra roja recibió a Julieta Poggio, que se mostró feliz por el estreno
Los protagonistas compartieron la alegría
Los protagonistas compartieron la alegría de una nueva aventura cinematográfica
El evento al que también
El evento al que también asistió Sebastián Wainraich tuvo lugar en los cines de la cadena Cinemark Hoyts, en el Dot Baires Shopping
Todos juntos, celebrando el estreno
Todos juntos, celebrando el estreno de la comedia en los cines
Fernán Mirás en el estreno
Fernán Mirás en el estreno de Papá x Dos
Con un look moderno, Eugenia
Con un look moderno, Eugenia Guerty dijo presente en la función especial

La buena onda entre todos los integrantes del filme fue la nota dominante de la velada. El director Hernán Guerschuny y los productores Fernando Blanco, Alejandro Cacetta y Lucas Akoskin se mostraron orgullosos del proyecto, destacando la oportunidad de apostar a una comedia fresca y familiar. Además, los más pequeños del elenco, Molly Madrid y Filippo Carrozza, se robaron aplausos con su simpatía al desfilar por la alfombra roja.

Entre otras figuras conocidas que asistieron al evento, también dijeron presente Sebastián Wainraich, Laura Azcurra, Verónica Pelaccini, Hernán Lombardi (Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires) y Nahuel Celerier (Subsecretario de Políticas Productivas de la Ciudad de Buenos Aires), entre otros.

Pablo Fábregas disfrutó de una
Pablo Fábregas disfrutó de una noche a pura celebración por el lanzamiento del film
Una de las figuras destacadas
Una de las figuras destacadas en la alfombra roja fue Sebastián Wainraich
Gabriel Schultz posó en la
Gabriel Schultz posó en la avant premiere
Laura Azcurra fue parte de
Laura Azcurra fue parte de los invitados especiales de la función
Verónica Pelaccini acompañó con entusiasmo
Verónica Pelaccini acompañó con entusiasmo la avant premiere
Una postal que resume el
Una postal que resume el espíritu de Papá x Dos: alegría y unión
Entre risas y abrazos, los
Entre risas y abrazos, los actores posaron juntos
Gastón Portal y sus hijos
Gastón Portal y sus hijos disfrutaron de una velada especial en los cines
Molly Madrid fue parte de
Molly Madrid fue parte de la esperada noche de estreno
La comedia reunió, incluso, a
La comedia reunió, incluso, a los actores más jóvenes de la película
Hernán Lombardi, Ministro de Desarrollo
Hernán Lombardi, Ministro de Desarrollo Económico CABA, y Nahuel Celerier, Subsecretario de Políticas Productivas de CABA, dijeron presente en la gala de estreno
Pablo Fábregas e Inés García
Pablo Fábregas e Inés García Baltar disfrutaron juntos de la gran noche
Benjamín Vicuña y el relacionista
Benjamín Vicuña y el relacionista público Leo Mateu

Con risas, abrazos y flashes, la avant premiere de Papá x Dos dejó en claro que la película llega con grandes expectativas. Con un elenco de lujo, una historia disparatada y la combinación perfecta entre humor y ternura.

Temas Relacionados

Celeste CidBenjamín VicuñaPapá x DosLucas AkoskinJulieta Poggio

Últimas Noticias

Nicki Nicole debutó como coach en La Voz Argentina: “Voy a estar reemplazando a Lali que confió en mí”

La cantante rosarina se sumó al reality musical en reemplazo de la artista, quien se ausentó por compromisos profesionales

Nicki Nicole debutó como coach

El desconsolado llanto de Camilota, la hermana de Thiago Medina: “Tengo el alma destrozada porque es como mi hijo”

La participante de Cuestión de peso, en un móvil desde el hospital en el que se encuentra internado su hermano, abrió su corazón. Sus palabras

El desconsolado llanto de Camilota,

María Becerra y Tini Stoessel anunciaron su nueva colaboración musical: “Qué hermoso volver a compartir juntas”

Las artistas vuelven a colaborar juntas con la canción “Hasta que me enamoro”, luego del éxito que cosecharon en sus dos anteriores producciones

María Becerra y Tini Stoessel

Nacha Guevara: “Muchas veces he pensado si volver a la Argentina fue la decisión correcta”

La cantante visitó el programa de Ángel de Brito en Bondi Live en donde dio su visión sobre la situación actual del país y las oportunidades que tuvo en su carrera en el exterior

Nacha Guevara: “Muchas veces he

Murió el chef Ramiro Rodríguez Pardo, figura fundamental de la gastronomía argentina y de la cocina en TV

A los 87 años falleció el hombre que supo hacer dupla con el Gato Dumas en la pantalla chica y en restaurantes como Catalinas, La Chimère y Drugstore. El emotivo recuerdo del cocinero David Veltri a Teleshow

Murió el chef Ramiro Rodríguez
ÚLTIMAS NOTICIAS
Anunciaron nuevas medidas para agilizar

Anunciaron nuevas medidas para agilizar trámites y combatir estafas de la VTV en la provincia de Buenos Aires

Así reaccionó el arco político a la presentación de Javier Milei del Presupuesto 2026

Dólar, inflación, consumo y PBI: cuáles son las pautas macro del proyecto del Presupuesto 2026

“Tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos”: las principales frases de Milei en cadena nacional

Qué dice la ciencia sobre el vínculo entre la contaminación del aire y la enfermedad de Parkinson

INFOBAE AMÉRICA
María, una madre judía a

María, una madre judía a la que le mataron a su hijo Jesús

“Encontrémonos en Buenos Aires”: la inquietante propuesta de Eric Hobsbawm a su esposa Marlene

EEUU señaló al dictador Nicolás Maduro de liderar una de las redes de cocaína más grandes del mundo

EEUU incluyó a Colombia y Afganistán en la lista de países que “han fallado demostrablemente” en el combate antidrogas

El inconsciente copa la pasarela: cómo una exposición en Nueva York explora la moda desde Freud a Lacan

TELESHOW
Nicki Nicole debutó como coach

Nicki Nicole debutó como coach en La Voz Argentina: “Voy a estar reemplazando a Lali que confió en mí”

El desconsolado llanto de Camilota, la hermana de Thiago Medina: “Tengo el alma destrozada porque es como mi hijo”

María Becerra y Tini Stoessel anunciaron su nueva colaboración musical: “Qué hermoso volver a compartir juntas”

Nacha Guevara: “Muchas veces he pensado si volver a la Argentina fue la decisión correcta”

Murió el chef Ramiro Rodríguez Pardo, figura fundamental de la gastronomía argentina y de la cocina en TV