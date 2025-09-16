Teleshow

La particular frase que Mauro Icardi le dedicaba a Wanda Nara y que repitió con la China Suárez

El delantero del Galatasaray copió un piropo que usaba con su exesposa y lo destinó a su actual pareja. La reacción de los usuarios en las redes

Martina Cortés

Por Martina Cortés

El futbolista se convirtió en el centro de críticas al repetir una frase que usó con su expareja (Instagram)

Desde que comenzó su historia de amor con la China Suárez, Mauro Icardi no dejó de compartir sus sentimientos y detalles de la relación con la actriz, siempre desde la inmediatez de las redes sociales. En contraste con los años turbulentos y mediáticos que vivió junto a Wanda Nara, relación marcada en el presente por peleas y polémicas judiciales, Icardi parecía empeñado en dar vuelta la página. Hace apenas unas semanas, el futbolista sorprendió a todos al mostrar que había borrado de su piel los tatuajes dedicados a su exesposa, buscando cierre y un nuevo comienzo. Sin embargo, las redes notaron que para el corazón, a veces, no basta con borrar un dibujo.

En las últimas horas, el delantero del Galatasaray se convirtió en el blanco de críticas y burlas online, no por declaraciones explosivas o gestos polémicos, sino por un detalle que no tardó en viralizarse: la dedicatoria que le hizo a la China Suárez. Todo comenzó cuando, a modo de cierre del día, Mauro publicó una historia en Instagram con una foto romántica de la China y la frase: “Buenas noches a todos. Las mías a tu lado son increíbles. Gracias por y para siempre”. El mensaje de amor parecía uno más de la cadena de gestos y posteos que intercambia la pareja a diario, hasta que la memoria colectiva de Internet jugó su carta obsesiva y nada dejó pasar desapercibido.

A medida que pasaban las horas, usuarios de redes sociales comenzaron a desempolvar un mensaje idéntico que Mauro Icardi ya había dedicado a Nara en 2015. En X, antes conocido como Twitter, desde su cuenta oficial @mauroicardi, el futbolista había escrito las mismas palabras. “Buenas noches a todos, las mías siempre buenas noches a tu lado”, acompañado de la mención a Wanda y la sigla “M&W”. Ese posteo sumaba un “te amo” y una imagen de su entonces pareja acostada en la cama, luciendo un pijama sensual. La repetición de las palabras, los gestos y hasta el formato de la publicación se volvieron rápidamente materia de comentarios filosos y comparaciones en redes.

El romántico posteo dedicado a la China Suárez (Instagram)

¿Tanto le cuesta ser un poco original?”; “No se la puede olvidar”; “Soltala, Mauro, soltala”; “La China siempre como segundona hasta en los piropos”; “Qué vergüenza ajena”, fueron solo algunas de las muchas frases que se destacaron. Los usuarios analizaron cada palabra, marcaron la coincidencia y expusieron la sombra de la relación anterior sobre la actual, generando debates sobre la autenticidad de las muestras públicas de amor y la supuesta incapacidad de Icardi para cerrar definitivamente el capítulo con Nara.

El eco de la polémica se amplificó por el contexto reciente. No hace mucho, el delantero se había encargado de compartir con sus seguidores el proceso de borrado de los tatuajes que llevaba en homenaje a Wanda. En su cuenta, mostró el paso a paso de su nuevo diseño: una escena de bosque acompañada de lo que parece un amanecer y la cabeza de un lobo erguida sobre dos cruces superpuestas, todo realizado con extremo detalle. El mensaje, tanto en la tinta como en la intención, era claro: el nombre, las iniciales y el rostro de Wanda desaparecían definitivamente de su brazo. Un capítulo cerrado… al menos en la piel.

La misma frase había sido utilizada para Wanda Nara en 2015 (X)

No obstante, la respuesta virtual de Wanda no se hizo esperar. En lo que muchos interpretaron como una sutil, pero calculada, devolución de gentilezas, la empresaria compartió en sus historias de Instagram una foto desde un auto, con su melena rubia perfectamente peinada y la canción “Loba” de Shakira como música de fondo. La elección del tema no pareció casual: el lobo del tatuaje de Mauro y la letra de la canción se fundieron en una especie de cruce simbólico y mediático que todos leyeron como una indirecta a su expareja. La escena sumó así un nuevo capítulo a la saga de mensajes cruzados y simbologías entre ambos.

Así, mientras el delantero del Galatasaray intenta apostar por el presente y declarar su amor a la China en público, los fantasmas del pasado se cuelan en cada posteo y cada dedicatoria. El intento de cerrar historias, borrar tatuajes y rehacer el guion amoroso se vuelve un juego de espejos donde cada gesto, frase o canción, inevitablemente, remite a lo que fue y lo que ya no es… pero todavía resuena. Mientras tanto, para seguidores y detractores, la novela Icardi-Nara-China suma un episodio más, donde la piel borra, pero las redes jamás olvidan.

