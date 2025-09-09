Teleshow

Mauro Icardi mostró el proceso para borrar el tatuaje de Wanda Nara de su brazo y despertó críticas en las redes

El delantero compartió en detalle el impactante trabajo que está realizando el tatuador, y los usuarios no dejaron pasar el momento en su cuenta de Instagram

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
Mauro Icardi se animó a mostrar el nuevo diseño en tinta que plasmó su tatuador y el resultado atrajo críticas en las redes (Instagram)

En medio de la agitada transición tras la separación de Wanda Nara y en plena construcción de su nueva vida junto a la China Suárez en Turquía, Mauro Icardi sorprendió a todos con una decisión inesperada y cargada de simbolismo: se tatuó y tapó el brazo con el nombre, las iniciales y la imagen de Wanda. Un gesto que no tardó en generar repercusiones entre sus seguidores y en avivar las especulaciones sobre sus verdaderos sentimientos.

El delantero, siempre activo en las redes, eligió primero el hermetismo. “Trabajo en progreso”, escribió en inglés al compartir una serie de imágenes y un video donde el proceso de tatuado quedaba detallado desde el antebrazo hasta las puntas de los dedos. Una de las primeras postales mostró una escena de bosque en lo que parece ser un amanecer, junto a la cabeza de un lobo sobre dos cruces superpuestas, todo ejecutado con un nivel de detalle llamativo. Otras imágenes permitieron ver al arcángel San Miguel sosteniendo su espada sobre un demonio, símbolo habitual de protección, valentía y victoria frente al mal, y con intensas sombras negras que se extendían hasta los nudillos del jugador.

El nuevo diseño se sumó a una serie de tatuajes que Mauro ya tenía en el brazo y marcó, según intuyen sus seguidores, el inicio de una nueva etapa. Detrás de ese cuidado trabajo artístico apareció, además, el misterio: el futbolista no terminó de mostrar en detalle el resultado final, especialmente en la zona donde estaban tatuados los nombres de los hijos de la empresaria con Maxi López, Valentino, Constantino y Benedicto.

El antes y el después
El antes y el después del brazo del futbolista

La respuesta por parte de sus seguidores no se hizo esperar. Apenas subidas las fotos, las redes sociales se colmaron de comentarios críticos y de análisis en tiempo real. “Ahora entendemos cuáles son tus prioridades”; “Ni así te olvidas de Wanda”; “Denme al hombre más dolido”; “Se le sigue notando los ojos y labios de Wanda”; “Te la sacás de la piel, pero no del corazón”; “¿Y a la China cuándo te la tatuás?”; “¿Los chicos también la ligaron?”; “Ahora, tatuate sin llorar”; “Tatuate mejor porque se sigue notando”; “Piensa que con eso empieza otra vida”; “Soltá, flaco, soltá”, fueron algunas de las respuestas que se destacaron en la sección de comentarios, mostrando que la decisión artística del futbolista no pasó inadvertida y, menos aún, generó indiferencia.

El contexto de la publicación agrega una capa de significado a todo el fenómeno virtual. Hace solo unos días, Mauro había llamado la atención durante una sesión de fotos para la UEFA Champions League. En esas imágenes, divulgadas a través de Instagram, el brazo del delantero del Galatasaray apareció inesperadamente sin el tatuaje con el nombre de Wanda. El cambio, que luego se supo que fue obra de una edición digital mediante Photoshop, disparó todo tipo de interpretaciones y reacciones. Muchos lo leyeron como una provocación más en medio de una separación marcada por tensiones y una disputa judicial que no da tregua.

Icardi lució el nuevo diseño
Icardi lució el nuevo diseño de su brazo a poco tiempo de pasar por el estudio de su tatuador
El diseño de arcángel San
El diseño de arcángel San Miguel se destacó de la imagen (Instagram)

Por el momento, el futbolista evitó ofrecer explicaciones públicas sobre el verdadero significado de los nuevos tatuajes, pero los indicios visuales y temporales no pasan desapercibidos para el ojo atento de los fanáticos. En especial, porque las imágenes anteriores y posteriores al proceso ya se prestan a la comparación de detalles y guiños visuales que alimentan el debate público.

El tatuaje, lejos de ser solo un dibujo, se convirtió en una nueva pantalla donde la vida íntima del jugador y el eco de sus amores pasados y presentes vuelven a ponerse en juego. Y, aunque esta vez el fútbol no sea la noticia, Icardi volvió a anotar otro tanto en la pulseada de su propia historia.

Temas Relacionados

Mauro IcardiWanda NaraChina SuárezTatuajeTurquíaGalatasaray

Últimas Noticias

El día de campo de Wanda y Zaira Nara: fotos a caballo, risas entre hermanas y un picnic provocativo

La modelo y la conductora compartieron una serie de imágenes que transitan entre el relax y la audacia

El día de campo de

Las coincidencias en redes sociales entre Trueno y Teresa Prettel

Desde hace algunos días se vincula al rapero con una modelo española y sus perfiles hablan por ellos

Las coincidencias en redes sociales

Darío Cvitanich contó cómo está su relación con Ivana Figueiras y habló de su separación de Chechu Bonelli

El exfutbolista dio detalles de su romance con la modelo y se refirió a la ruptura con la conductora, quien también expresó su punto de vista

Darío Cvitanich contó cómo está

La sorprendente respuesta de L-Gante cuando le preguntaron si le pidió casamiento a Wanda Nara

El cantante y la empresaria coincidieron en un encuentro ordenado por la Justicia. Ella eligió el silencio y él contestó todo: Tamara Báez, Evangelina Anderson y los rumores de boda

La sorprendente respuesta de L-Gante

Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que esperan su primer hijo: “Esto no es IA”

A casi una década de haber comenzado su relación, los actores confirmaron el embarazo con una tierna foto en las redes sociales. La emoción de Florencia Bas

Úrsula Corberó y el Chino
ÚLTIMAS NOTICIAS
iPhone 17 Air en pesos:

iPhone 17 Air en pesos: cuándo llegará a la Argentina y cuánto costará el nuevo “tanque” de Apple

Un estudio global encontró altos niveles de drogas estimulantes en ríos de Sudamérica

El peronismo recuperó el quorum en el Senado bonaerense y Kicillof tendrá más alfiles en la Legislatura

Un juez federal le ordenó pagar a “Guille” Cantero 130 mil pesos por quemar un colchón en la cárcel

Argentina lideró el crecimiento de tráfico aéreo en la región durante julio

INFOBAE AMÉRICA
Se siente temblor de magnitud

Se siente temblor de magnitud 5.3 en Caleta El Cobre

Cuánto tiempo se tarda en formar el hábito de ir al gimnasio, según la ciencia

Donald Trump no apoya el ataque de Israel contra Doha: “Qatar es un aliado y amigo de Estados Unidos”

El Tapiz de Bayeux desata una batalla cultural entre Francia y Reino Unido por su polémico préstamo

Condena internacional tras el ataque de Israel en Doha: “Es una flagrante violación de la soberanía qatarí”

TELESHOW
El día de campo de

El día de campo de Wanda y Zaira Nara: fotos a caballo, risas entre hermanas y un picnic provocativo

Las coincidencias en redes sociales entre Trueno y Teresa Prettel

Darío Cvitanich contó cómo está su relación con Ivana Figueiras y habló de su separación de Chechu Bonelli

La sorprendente respuesta de L-Gante cuando le preguntaron si le pidió casamiento a Wanda Nara

Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que esperan su primer hijo: “Esto no es IA”