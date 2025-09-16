La emoción de Maxi López y Daniela Christiansson en la recta final del embarazo: “Te estamos esperando”

La felicidad de Daniela Christiansson y Maxi López en los últimos tres meses de embarazo (Foto: Instagram)

Daniela Christiansson y Maxi López están viviendo uno de los momentos más felices en su matrimonio: están esperando a su segundo hijo juntos, ya que son padres de Elle. Desde el momento que anunciaron la feliz noticia en sus redes sociales, la cuenta de Instagram de Daniela se convirtió en un diario de este segundo embarazo, el que muestra cómo avanza semana a semana junto a un balance de los pormenores.

La imagen, tomada en el dormitorio de su casa, lo resume todo. Maxi, vestido casual con gorra blanca, rodea con su brazo a su esposa, que luce una panza de seis meses y una sonrisa de calma. Ella sostiene el celular, captura el momento y lo comparte en redes con un mensaje claro: “6 meses. Faltan 3 meses, te estamos esperando”, seguido de corazones y la mención a su esposo.

Pero lo que para muchos parece una escena doméstica, para el exjugador argentino también anticipa una mudanza y una convivencia singular. Maxi prepara las maletas para instalarse en Argentina y comenzar las grabaciones del reality MasterChef Celebritys (Telefe). Allí compartirá largas jornadas de trabajo con Wanda Nara, su exesposa y madre de sus tres hijos varones, en un reencuentro profesional que promete encender las cámaras tanto en el estudio como fuera de él.

Daniela entró en los últimos tres meses de su embarazo

Mientras atraviesa esta etapa de su vida, la modelo decidió darse un respiro y cambiar de rutina. Para ello eligió un destino que respira elegancia y relax: las playas de Marbella, España. En un rincón dorado del Mediterráneo, la felicidad parece fluir entre juegos de niñas, charlas de amigas y el rumor incesante de la brisa marina. Así arrancó la última escapada de la sueca junto a Filippa Papassanante, modelo y técnica especializada en nutrición, y con Elle e Isabelle, sus respectivas hijas.

Así, la dinámica se volvió perfecta: mientras las madres disfrutaban de la amistad y las charlas, las pequeñas sumaban risas y juegos, creando recuerdos únicos en este rincón del Mediterráneo. Desde el primer instante, las redes sociales de la futura mamá comenzaron a documentar el minuto a minuto de la escapada, con historias y fotos que hacían soñar a más de uno con la vida junto al mar.

Una de las primeras paradas del recorrido fueron los lujosos restaurantes de Marbella, donde Daniela y Filippa se entregaron a los sabores locales. Entre los platos destacados, compartieron pescado al horno acompañado por papas fritas crujientes y ensaladas frescas, platos pensados para disfrutar sin culpas bajo el sol del sur de España. No faltaron los postres, y cada detalle quedó registrado en las postales de la modelo, dejando en claro que la gastronomía también forma parte fundamental de unas buenas vacaciones.

Los días de Daniela Christiansson y su hija Elle en Marbella (Video: Instagram)

Otras de las protagonistas del viaje fueron Elle e Isabelle. Las niñas se convirtieron en el centro de las fotografías, con escenas de amistad y diversión. En una de las imágenes, ambas aparecen jugando junto a un auto vintage verde menta, símbolo de las postales de verano y del aire retro que le da un plus de encanto a Marbella. Otras fotos las muestran en la playa, vestidas con capelinas y trajes de baño, equipadas con baldes y palitas, entregadas a la fascinación de la arena y el mar. La felicidad infantil fue el hilo conductor de cada jornada y la excusa perfecta para desconectar del reloj.

Los días alternaron entre juego y relax, pero también se colaron paseos entre madre e hija. Una imagen especialmente tierna muestra a Daniela de espaldas, vestida con un conjunto de camisa y falda celeste, llevando el carrito de su hija mientras caminaban por el Puente Romano, una de las zonas más exclusivas y codiciadas de Marbella, llamada la “Milla de oro”. Allí, entre hoteles y resorts de lujo, cada paseo se convirtió en una postal digna de revista, con palmeras, arquitectura elegante y la brisa marina acompañando cada paso.