Daniela Christiansson y Maxi López ya saben el sexo de su bebé: el motivo por el que aun no lo darán a conocer

La modelo y el exfutbolista esperan a su segundo bebé luego de Elle, su hija de dos años (Instagram)

Desde hace meses, Daniela Christiansson y Maxi López transitan a pleno la dulce espera de su segundo hijo juntos. Fieles a su bajo perfil y siempre cuidadosos con la exposición, la pareja eligió compartir con sus seguidores solo pequeños fragmentos de este momento especial, manejando con discreción los detalles más íntimos de la familia. Sin embargo, la ansiedad y expectativa crecen entre quienes siguen cada paso de los padres de Elle y, en las últimas horas, fue la propia modelo sueca quien se refirió al tema que más inquieta a todos: el sexo del bebé.

A través de sus redes sociales, Daniela publicó una imagen cargada de ternura: aparece junto a su hija Elle y, a su lado, unos cubos con la palabra “baby” en letras grandes. En su interior, globos rosados y celestes alimentan el misterio sobre el género del nuevo integrante de la familia. Lejos de generar falsas expectativas, Christiansson fue clara y directa en su mensaje: “Vamos a compartir el sexo del bebé recién después de contárselo primero a nuestros más queridos”. Ante la insistencia de algunos seguidores, amplió la explicación: “Todavía me falta abrazar y charlar con varias personas especiales”.

La decisión de la pareja de priorizar la intimidad sorprendió a muchos, pero no es nueva en ellos: eligen resguardar los primeros momentos y compartir las novedades recién cuando sienten que es el tiempo correcto. Pese a esta reserva, Daniela se mostró sincera sobre su experiencia en este embarazo. En julio, la modelo relató en un posteo los desafíos y cambios que enfrenta cada día desde que supo que estaba en la dulce espera. “Hoy cumplí 16 semanas de embarazo. Y por primera vez en mucho tiempo… siento que la energía me vuelve de a poquito”, escribió junto a una postal de perfil, reflejando el alivio tras las dificultades del primer tramo de gestación.

Daniela explicó el motivo por el que esperan para dar a conocer si tendrán un varón o una nena

Con total honestidad, la influencer describió los primeros meses como un verdadero reto. “El primer trimestre no fue nada fácil. Estaba agotada, con náuseas y con una nena de dos años no tenía el tiempo ni la energía para conectarme conmigo misma”, confesó. Sumó que, aunque mantuvo la intención de continuar en movimiento, muchas veces su cuerpo no le respondía como antes. “Supe estar muy activa (claramente la vida con una infante se vive suficientemente activa), pero no siempre tenía la energía para hacer ejercicio y moverme. Ahora siento esa energía de a poco. ¿Será que llega el famoso ‘glow’ del embarazo?”

Las reflexiones de Daniela no se limitaron a los cambios físicos. También puso el foco sobre la importancia de darle lugar al autocuidado, la alimentación y la necesidad de encontrar espacios propios en medio de la vorágine familiar: “Ahora que las vacaciones pasaron y mi familia se fue, me prometo guardar estos momentos preciados cada día, para mí. Un poco de deporte, comida saludable (aunque los gustos cambian), meditación diaria para conectar con las emociones, respirar, renovar la motivación. No es tan constante como quisiera, pero no importa, así es la vida!”.

La modelo sueca mostró la ecografía de su bebé en camino (Instagram)

El anuncio público del embarazo, lejos de especulaciones y rumores, se concretó el pasado 25 de junio. Esa vez fue López quien sorprendió con la noticia y eligió un álbum de fotos para comunicarlo al mundo digital. En las imágenes, Christiansson posa mostrando su panza incipiente, acompañada de la emoción típica de un hijo en camino. “Esta fue la sorpresa más hermosa”, escribió Daniela, mientras que el exfutbolista replicó las postales en sus propias redes. “No podemos esperar a conocerte”, agregó, dejando en claro el entusiasmo compartido por ambos ante la llegada de un nuevo miembro al clan.

Desde entonces, cada aparición de la pareja y sus hijos recibe una ola de cariño de fans alrededor del mundo. La combinación de transparencia, prudencia y detalles cuidados ha forjado una relación con sus seguidores, quienes acompañan cada etapa, pero también respetan la elección de Maxi y Daniela de compartir a su tiempo y a su modo. Por ahora, el misterio del sexo del bebé sigue intacto y la familia disfruta a pleno de la espera, aferrados a esos momentos sencillos que, lejos de los flashes, dan sentido y alegría a la rutina de todos los días.