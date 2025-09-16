El Polaco y Valeria Aquino agasajaron a su hija Alma para su cumpleaños número 12: las inesperadas cartas juntos

El Polaco y Valeria Aquino marcaron con unas emotivas cartas una nueva etapa en la vida de su hija Alma (Foto: Instagram)

Las palabras que provienen de los padres suelen marcar momentos cruciales en la vida de un hijo, especialmente cuando son pensadas para marcar un hito en la vida. En esta línea, Valeria Aquino y Ezequiel El Polaco Cwirkaluk celebraron un nuevo paso en la vida de Alma, la hija que tienen en común. La adolescente cumplió 12 años hace un mes, y la modelo compartió los emotivos mensajes que escribieron.

En esta ocasión, la influencer mostró en sus historias las cartas que ambos escribieron para conmemorar su día especial. En su mensaje, escribió: “Almita, empieza una nueva etapa hermosa, que cada día sea una aventura para aprender, crecer y hacer muchos amigos. Estamos orgullosos de vos. Te amamos mucho, mamá”. La frase, breve pero contundente, refuerza el deseo de que su hija disfrute plenamente esta nueva etapa y también concentra la importancia de celebrar los pequeños y grandes logros, así como el apoyo incondicional que los padres suelen expresar en momentos significativos del desarrollo de los hijos. La elección de palabras transmite admiración y amor, buscando fortalecer la seguridad y la alegría de Alma en este recorrido inicial.

Por su lado, El Polaco también se sumó, pero a diferencia de la carta de su expareja, el escrito del cantante de cumbia muestra un principio un tanto ilegible, que revela la espontaneidad de la situación. Tras un enigmático tachón, puede leerse la frase: “Divertite y crece con amor… te amo y que seas feliz siempre“. La modelo no dudó en darle un tinte más íntimo, agregando una broma para el cantante de “Deja de llorar”, su caligrafía y la imposibilidad de leer el mensaje en su totalidad: “Si logran entender lo que es el papá escribió tienen premio”. Más allá de esto, las notitas se convertirán en un recuerdo que la joven llevará en la memoria por años.

Los mensajes de Valeria y El Polaco a Alma

Un mes antes, Aquino y Cwirkaluk compartieron un episodio que resaltó la unidad y la armonía en un contexto de celebración. Alma cumplió 12 años y celebró rodeada de sus padres, hermanas y seres queridos, en un festejo que evidenció la fortaleza del vínculo familiar. La escena reunió tanto a su mamá como a su papá, además de la presencia de Sol —hija de El Polaco con Karina La Princesita— y Abril —fruto de la relación del cantante con Barby Silenzi—, así como a la propia Barby, lo que volvió a avivar los rumores de una segunda vuelta al amor tras la separación.

El festejo, desarrollado en un ambiente moderno, con detalles luminosos y un gran cartel de “Happy Birthday” que se destacaba en el fondo, ofreció el marco perfecto para retratar el reencuentro de la familia en una jornada significativa. Las imágenes difundidas en redes sociales retrataron a Alma junto a sus dos padres y sus hermanas, todos abrazados y con gestos de felicidad, lo cual transmitió una sensación de cercanía genuina y superación de antiguos cortocircuitos. La elección de vestimenta en negro aportó elegancia y contraste, permitiendo que Alma, ubicada en el centro de los flashes, resaltara en su día especial.

El cumpleaños tuvo un componente especial, que estuvo dado por el festejo doble: al alcanzar la medianoche, la abuela de Alma —madre de El Polaco— también celebró su cumpleaños. El momento unió a distintas generaciones, ya que ambas soplaron las velas juntas, reforzando el lazo entre nieta y abuela y sumando una cuota de emotividad a la noche. La unidad familiar se vio fortalecida no sólo en la presencia, sino en la disposición compartida de asumir el festejo como una experiencia colectiva, donde cada integrante jugó un papel clave en el bienestar de Alma y en la creación de recuerdos compartidos.