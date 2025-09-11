Barby Silenzi se reinventa tras su separación: nuevo look, mensajes filosos y el inesperado gesto de El Polaco

A principio de año, Barby Silenzi y El Polaco disfrutaron d eunas vacaciones juntos pero sólo unos meses después todo terminó

El espejo de Barby Silenzi ya no muestra la imagen de antes. En las últimas horas, la bailarina dejó atrás su clásico peinado con el cabello tirante y sujetado en una colita y sorprendió con un renovado cambio de look, sumándose a una tendencia que promete arrasar en este próximo verano. Su publicación en Instagram explotó en reacciones y mensajes, pero hubo un gesto en particular que encendió las alarmas y agitó las aguas: el like de El Polaco.

Bajo una luz tenue, Barby se retrató con una selfie en la que el cabello cae en mechones suaves, soltando la rigidez de la colita alta que la había acompañado por tanto tiempo. Apostó por el “estilo mariposa”: flequillo abierto en el centro y largos que enmarcan el rostro, una jugada sugerida por los especialistas como el look infalible para cualquier tipo de cara. “¿Te animarías a cambiar así después de una gran ruptura?”, podría preguntarse cualquiera frente a su imagen. Pero ella fue un paso adelante.

Las reacciones no tardaron en llegar. Cientos de “me gusta” y halagos llenaron la publicación. Sin embargo, el pequeño corazón que El Polaco dejó entre los comentarios fue el que más resonó. Hay likes que pesan. Ese simple gesto digital destapó rumores de acercamiento, aunque por otro lado repiten que la distancia se afianza con cada día.

Barby Silenzi sorprendió con su nuevo look en Instagram

Hasta hace poco, la historia de amor entre la bailarina y el cantante había recorrido el camino de las idas y vueltas, como un loop interminable. Sin embargo, la decisión final fue la ruptura definitiva. Tras la separación, Barby no dudó en poner distancia: ocultó el tatuaje con las iniciales de El Polaco—un borrón cargado de significado, casi como una cicatriz en la piel—y lanzó dardos afilados en sus redes.

Recientemente, compartió un mensaje contundente: “No existe pérdida de tiempo más grande que vivir tratando de cambiar a alguien que no ve ningún problema en lo que hace”. El eco de esas palabras no fue solo para sus seguidores; la frase quedó flotando, como un reproche dirigido y, al mismo tiempo, una declaración de libertad.

Incluso hace apenas unas semanas, El Polaco debió someterse a una intervención. Ese momento coincidió con el viaje de egresada de su hija Sol Cwirkaluk, quien viajó con sus compañeros de curso para celebrar el fin de etapa en Bariloche, y el músico no pudo acompañarla tal como estaba previsto. Junto con el cantante, en esos días de reposo, también estuvo su madre.

La publicación de Barby Silenzi y el like de El Polaco

¿Reabrirá el like de El Polaco antiguas heridas, o es sólo un guiño nostálgico a los tiempos que pasaron? ¿Puede un cambio de look simbolizar una nueva etapa cuando las palabras aun cortan?

Por ahora, Barby sigue su propio camino, con el cabello suelto, mirando de frente a su reflejo, e invitando a todos, incluso a quienes ya no están, a mirar —y a opinar.

El cantante, por su parte, en charla con Juana Viale, fue claro respecto a su estado civil. Afirmó: “No me casé ninguna vez”, despejando cualquier especulación sobre matrimonios pasados. Sin embargo, confirmó que tuvo “tres parejas”, y que cada una es la madre de sus tres hijas.

El Polaco con Juanita

El cantante detalló: “Tengo tres hijas: Solcito, Almita y Abril”, al dejar en evidencia la diversidad de su historia familiar. Esta estructura, nacida de distintos romances, se convirtió en un pilar fundamental en su vida y en la manera en que concibe la paternidad.

El músico profundizó en las lecciones que extrajo de cada una de sus relaciones. “Yo creo que cada una de mis parejas me enseñaron cosas”, al reconocer el valor de los vínculos pasados como fuente de crecimiento personal.

Respecto del final de su vínculo con Barby Silenzi, explicó que no se trató de una ruptura abrupta ni motivada por un conflicto puntual, sino que fue el resultado de un desgaste progresivo en la convivencia. Describió la situación con estas palabras: “Nos separamos mil veces, o sea era un desgaste para todos”, lo que refleja la complejidad de mantener una relación estable en medio de las exigencias personales y profesionales.