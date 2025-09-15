El tenso momento que se vivió al aire de Crónica TV: un hombre irrumpió en el estudio con un arma blanca

El momento en que el intruso ingresó a Crónica TV (Video: Crónica TV)

En la madrugada de este lunes en la sede de Crónica TV se vivió un escenario inesperado. Un hombre con antecedentes penales irrumpió en el edificio y amenazó al personal con un cuchillo, lo que rápidamente infundió el terror entre quienes se encontraban allí. Todo sucedió poco después de las cinco: en el aire se cortó de golpe la normalidad de la transmisión del canal de la avenida Juan de Garay al 100, en el corazón de San Telmo.

El atacante, con prontuario por drogas, robo, tentativa de robo y hurto, tenía además una condena en suspenso dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59. A esa lista ahora se le suma la irrupción violenta en el canal. Al grito de “soy el mejor y me quieren matar”, logró pasar los controles de seguridad tras increpar al personal de seguridad de la entrada y avanzar con un arma blanca.

En esos instantes, el aire de Crónica TV se interrumpió bruscamente: el primer noticiero de la jornada fue cortado de inmediato, en momentos en que su conductora, Barbi Pereyra Corvalán se encontraba dando las noticias de espectáculos del inicio de la jornada.

“El joven increpó al personal de seguridad, logró sortear el ingreso y se dirigió directamente al estudio”, relataron desde la señal. El pánico se instaló durante minutos en cada rincón. Nadie podía explicar aun cómo el hombre había llegado tan lejos, pero la amenaza era clara: “un sujeto armado y absolutamente fuera de sí” había convertido el canal en zona de peligro.

Así fue la negociación en Crónica TV (Video: Crónica TV)

En sus palabras, el hombre relató: “Me siento muy mal, siento que mi familia está muy en peligro últimamente. Tengo cinco hijos. Hasta mi madre. Mi hermana es policía. Terminé viviendo en la calle por problemas de adicción”, expresó.

La Policía de la Ciudad llegó al lugar, y ante la negativa del hombre a retirarse, se requirió la intervención del grupo especial de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas. “Tras las palabras de la negociadora de la Policía para que le explique qué es lo que quería, irrumpió el grupo GEOF hasta llegar al sector donde se encontraba el hombre, dentro del canal tras dos horas adentro”, reconstruyeron desde la señal.

El personal logró permanecer ileso, aunque el lugar ya nunca será el mismo para ellos. Solo después de la intervención de las fuerzas, el atacante fue reducido y asistido por SAME psiquiátrico antes de ser derivado al hospital Argerich. La Unidad de Flagrancia Este labró actuaciones por violación de domicilio y daños, ya que el atacante rompió un vidrio al ingresar intempestivamente.

Pero la historia no comenzó esa mañana. El jueves y el viernes anteriores, el hombre ya había pasado por el canal. El jueves estaba con dos personas más. Nadie sospechó entonces: “No llamó la atención en ese momento, porque en la entrada del canal suele haber gente intentando hablar con alguien, contactarse para lograr hacer una nota. Hay gente que incluso viene a buscar un diario gratis, ya que no puede comprarlo”, explicó al aire Gustavo Chapur, uno de los históricos conductores del canal, quien añadió: “Pero es raro que el jueves estaba con dos personas más, lo que puede dar a pensar que estaba estudiando la logística del lugar”.

Los efectivos policiales, el personal del canal y los vecinos de la zona se preguntan todavía qué lleva a alguien a preparar la irrupción en un canal de televisión de manera violenta y a cualquier precio. El vidrio roto, las miradas en vilo, los minutos de encierro y el miedo: todo queda latente, como un temblor residual.