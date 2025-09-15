Camilota contó cómo fue el momento en que se enteró del grave accidente de Thiago Medina: “Lo esperaba con pizzas”

En medio del duro momento que atraviesa su hermano, Camila Deniz recordó cómo se enteró del accidente vial en el que se vio involucrado el viernes por la noche (TN)

El mundo del espectáculo atraviesa jornadas de incertidumbre y tensión tras el grave accidente de tránsito que sufrió Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, el viernes pasado. Desde ese momento, el joven permanece internado en estado crítico, mientras sus familiares, amigos y seguidores aguardan ansiosos cualquier evolución en su delicado estado de salud. En ese clima de angustia y esperanza, fue su hermana Camila Deniz, conocida popularmente como Camilota, quien encontró fuerzas para poner en palabras el momento que atraviesan y recordó cómo fue el momento en que recibió la noticia sobre el joven.

En diálogo con TN de 6 a 10 (TN), la influencer se mostró conmovida, honesta y a la vez agradecida por el apoyo recibido. “Estamos acá, acompañándolo con la familia a él del otro lado. No estamos fuertes, pero sí de pie. Lo vi a mi hermano y es un golpe, más que eso no quiero decir. Verlo ahí y pensar que hace un rato estábamos hablando es muy fuerte, entramos con Brisa, la melliza. El apoyo fue bastante bien porque tenemos amigos y familia que nos acompañan de toda la vida. Es feo ver a tu hermano ahí, no lo podés…”, confesó, sin poder evitar que la voz se le quiebre al recordar la escena en terapia intensiva.

La repercusión del accidente de Thiago recorrió rápidamente portales, programas de televisión y redes. Ante tanta exposición y en medio de la sobreinformación, la influencer hizo un pedido directo a los periodistas y al público. “Lo único es que estamos levantados porque suena el teléfono y sé que ustedes trabajan, pero suena y pensamos que son del hospital. De las noticias falsas, cuando tengamos todo de los médicos va a salir la familia: mi hermano, Daniela y yo. Hubo demasiadas noticias falsas como las fotos y videos”, remarcó, molesta por los rumores y publicaciones inexactas que sumaron dolor en los últimos días.

El joven de 22 años continúa internado luego del accidente vial que tuvo el viernes (Instagram)

A lo largo del diálogo, la joven también recordó el último encuentro con su hermano antes del siniestro que dejó a la familia paralizada. “La última vez que hablé con Thiago fue el viernes porque vino a casa, desayunamos, tomamos unos mates y estuvimos hablando todo el día. Iba a venir con unos amigos a comer pizza, yo estaba amasando y le pedí a uno que le mande un mensajito. Lo estaba esperando como todas las noches porque vivimos juntos, yo me vine a General Rodríguez. Después recibí la llamada de Daniela y fue una pesadilla”.

El llamado a la comprensión y solidaridad, así como el agradecimiento a quienes acompañan, fue una constante en los mensajes de la influencer. “Creo que la gente tiene que entender que es un proceso y lo va a ser, es algo para largo. Lo único que queremos es que haya respeto, no digan cosas falsas y damos las gracias por todos los que nos acompañan. Se acercaron hasta pastores ayer. Hay gente que nos apoya, pero en este momento solo pedimos cadena de oración porque está peleando por su vida”, recalcó. La familia pidió a la comunidad mantenerse unida enviando energía positiva y evitar los rumores infundados.

"Iba a venir con unos amigos a comer pizza", recordó Camilota sobre el momento en que se enteró del accidente de su hermano (Instagram)

En medio de la exposición mediática, Camila fue consultada sobre las publicidades que realiza mediante su cuenta de Instagram, tema que creció en relevancia tras el accidente de Thiago. La joven fue clara y transparente: “Me da vergüenza porque no estoy pidiendo nada, sino que hice eso porque quiero trabajar y lo necesito. Doy la cara, a mis hermanos los cargo yo y todo pasa de eso. Hoy en día vivo de las redes sociales”. Cabe recordar que, desde temprana edad, la joven sostiene económicamente a la familia y no esquivó la pregunta sobre el impacto que la crisis del momento tiene en su rutina laboral.

Lejos de quedarse en la angustia, la influencer se tomó un momento para resaltar el espíritu de unión que reina en su familia: “El papá de Thiago también está apoyando, estamos todos unidos. Dentro de esta pesadilla que estamos viviendo, con mis cuatro hermanos hablamos, nos escuchamos, lloramos porque somos humanos, y estamos unidos”.

Al concluir la entrevista, Camilota optó por la prudencia y ratificó lo único seguro en este presente de incertidumbre: “Hoy van a dar un parte médico y nada más que eso”. Con ese cierre, dejó entrever el cuidado de la familia por preservar la intimidad y la verdad en medio del dolor.

Así, mientras pasan los días y la salud de Thiago sigue en estado reservado, la familia elige apoyarse en la fuerza interior, el cariño de su círculo y el respeto por la información precisa. La vigilia sigue, en el hospital y en el corazón de quienes esperan que el exparticipante vuelva, una vez más, a escribir su historia fuera de terapia intensiva.