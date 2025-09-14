Juana Viale a puro rojo pasión: su look con flores y maxifalda en su programa

En el inicio de su programa, Juana Viale volvió a sorprender con un outfit con tintes primaverales a una semana del cambio de estación (Almorzando con Juana – El Trece)

El estudio de Almorzando con Juana (El Trece) vuelve a brillar cada mediodía de domingo, pero hay algo en el aire cuando se aproxima la primavera y Juana Viale lo sabe. Más allá de la mesa, la conversación y los invitados, la expectativa gira también en torno a su presencia: la conductora transforma cada entrada en un ritual de estilo, donde la moda y la energía se dan cita bajo los reflectores y el entusiasmo del público en sus casas. Ella, fiel a su costumbre, apuesta a sorprender con la complicidad de su equipo y la impronta distintiva de Gino Bogani, su diseñador de cabecera, al volver a adelantarse a la estación de las flores.

Como cada domingo, Juana renovó la alegría y la espontaneidad en el saludo al público con su sello personal: “¿Cómo están? No aplauden más nada. Estamos llegando a fin de año y escasea todo. ¿Cómo están en sus casas? Ya está llegando la primavera. Sí, ya viene el calorcito. Ya no queda nada. Brotan las alergias. ¿Hacia qué? ¿Hacia las plantas o hacia las personas? Pero me encanta este clima. Ya veo todos los árboles que están brotando, todos los brotes nuevos, me encantan. Así que estoy muy feliz por esta época del año, que es la que más me gusta”.

Sin perder tiempo, y ante las cámaras, desplegó la complicidad y el humor que la caracterizan para describir su look. “Bueno, miren lo que tengo puesto, que es una belleza absoluta”, dijo con alegría. Y acto seguido, invitó al público a detenerse en cada detalle del trabajo realizado por Bogani: “Es un top bordado y ribeteado en relieve negro. Todo esto está hecho a mano, así como lo ves y lo escuchás. Todo esto hecho a mano, así que es un laburo, te digo. Miren qué bonito. Es increíble”.

El look completo de la conductora para recibir a sus invitados este domingo (Instagram)

El relato de Viale sobre su outfit incluyó también la falda elegida para la jornada: “Con una pollera lápiz con profunda abertura velada por una caída al diez que le da el movimiento. Muy bonito, muy bonito”. Y no faltó el guiño sentimental, con la referencia al anillo especial que la conecta con su hija, Ámbar de Benedictis: “Voy a mostrar el anillito que me regaló mi hija. Me encanta, que lo mandamos achicar y ahora lo estoy usando”.

El despliegue de estilo no termina en la ropa: el trabajo del peinador Juan Fojo se hizo notar con unas trenzas cosidas y dos rodetes que, como confesó Juana entre risas, “eran cuatro, me quejé y fueron dos y nunca me di cuenta”. Al maquillaje de Cris Sepúlveda también le dedicó elogios: “me hizo este delineado rojo también divino, me encanta. Moderno, rojo. Muy bonito”.

Juana Viale volvio a confiar en su disenador de confianza y deslumbro en el estudio de su programa (Almorzando con Juana – El Trece)

La semana anterior ya había anticipado el espíritu primaveral, luciendo un vestido con transparencias y encaje azul y blanco. “Ya está llegando la primavera, ya viene el calorcito, ya no queda nada… Me encanta este clima, los árboles con brotes nuevos, ¡la época que más disfruto!”, remarcó, dejando claro su alegría. Y también aprovechó para referirse a su diseñador de confianza. “El invierno a Bogani lo inspira para el calor y el verano. Es un vestido de rayas irregulares con lunares y encaje azul y blanco. Un corset al diez y una gran espalda con escote sostenido de manera irregular, muy lindo”, contó.

Por último, la conductora nunca deja de valorar a quienes hacen posible cada detalle: “Todo eso lo piensa mi equipo, yo no. Toda la creación de ellos, sin ellos no sería nada. Cris me hizo esto que parecían alitas de mariposa, ¡me voy volando!”. Así, en cada emisión, Juana convierte el estudio en una fiesta de color, diseño y frescura, de la mano de su impronta, la creatividad de Bogani y el profesionalismo de su staff.