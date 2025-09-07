Juana Viale sorprendió con un look primaveral en su programa: rayas irregulares, lunares y motivos florales

Juana Viale volvio a confiar en su disenador de confianza y deslumbro en el estudio de su programa (Almorzando con Juana – El Trece)

Cada mediodía, Juana Viale transforma el estudio de Almorzando con Juana (El Trece) en una auténtica pasarela televisiva donde el carisma y la moda se dan la mano ante la mirada atenta del público que la ve por la pantalla chica. Con el respaldo de su diseñador de cabecera, Gino Bogani, la conductora logra que cada ingreso a cámara sea un espectáculo visual en sí mismo. No importa cuántos programas hayan pasado, Juana sigue sorprendiendo y, en la última emisión, volvió a cautivar con una apuesta primaveral adelantando el clima y el ánimo que trae la nueva estación.

Con su energía habitual, Juana cruzó la puerta del estudio y se dirigió a la audiencia, lista para deleitar no solo con su conducción, sino también con el vestuario cuidadosamente seleccionado para la ocasión. “Miren qué belleza, qué primaveral. El invierno a Bogani lo inspira para el calor y el verano. Qué belleza. Esto que ven es mi piel”, expresó señalando el diseño de la prenda donde se podía apreciar la particular trasparencia de su atuendo. Y fue aún más detallada: “Es un vestido de rayas irregulares con lunares y encaje azul y blanco. Un corset al diez y una gran espalda con escote sostenido de manera irregular, muy lindo”.

Pero la moda no lo es todo en el universo de la presentadora. Con su característico guiño deportivo y aludiendo a la reciente jornada de Eliminatorias Sudamericanas, se tomó un momento para celebrar la victoria del conjunto nacional: “Jugó Argentina y Venezuela, lo único que puedo decir, ¡qué alegría! Parecía la despedida de Messi, pero no lo es… Tenemos Messi para rato”, bromeó con naturalidad y complicidad frente a sus televidentes.

El look de la conductora fue completado con un rodete alto y un maquillaje en tonos azules (StoryLab)

Poco después, Juana se detuvo en los detalles estéticos que completan su look cada semana. “Me peinó Juan Fojo, que hicimos un recogido alto con un poco de volumen porque veníamos del lacio. Todo eso lo piensa mi equipo, yo no. Toda la creación de ellos que sin ellos no sería nada. Y Cris Sepúlveda me hizo esto que parecían alitas de mariposa cuando me vi al espejo, ¡me voy volando!”, compartió emotiva, agradeciendo y destacando el trabajo en equipo que da forma y acompaña cada una de sus emisiones.

En la emisión anterior, aunque el clima porteño amenazaba con lluvias y ráfagas, su energía positiva consiguió traspasar la pantalla. “Qué colorcito que tengo hoy, ¿cómo están? ¡Santa Rosa! Hay lluvias, vientito, pero cada vez nos acercamos más a la primavera deseada”, saludó, llenando el estudio de simpatía y buen humor. Las cámaras, atentas a cada paso, documentaron el momento en que Juana posó y presentó su look del día.

Fue precisa en la descripción del outfit: “Un top de encaje, cuello volcado drapeado, sostenido por un lazo de gasa, como podemos observar, sobre un amplio pantalón todo papaya y melón de la parte de adentro”. Además, la elección cromática no pasó desapercibida y se sumó la tribuna digital al debate. “Fue un debate. En sus casas, ¿qué dicen? ¿Qué color es? Pueden poner el que quieran. Blanco y negro también vale”, invitó, abriendo la puerta para la interacción del público.

Una vez más, Juana apostó por su diseñador de confianza, Gino Bogani, para ser vestida (StoryLab)

Para completar la escena, Juana destacó los últimos toques del look: “Me peinó Juan, hoy planchamos. Sacamos la plancha a relucir, que hace tiempo que no vamos con esto. Y me maquilló Cris que me hizo con unos amarillos muy bonitos en composé”, relató, dejando en evidencia la minuciosidad y la pasión que hay detrás de cada aparición en pantalla.

Así, edición tras edición, el mediodía del domingo se convierte en un verdadero desfile de creatividad, diseño, texturas y tonalidades que encandilan por igual a críticos, especialistas y, sobre todo, al público que la sigue fielmente desde el otro lado de la pantalla.