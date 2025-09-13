La reflexión de Bárbara Lanata por el cumpleaños de Jorge: " No se conformen, no se queden quietos"

Bárbara Lanata homenajeó a Jorge con una serie de fotos vintage (Foto: Instagram)

La partida de Jorge Lanata el 30 de diciembre del año 2024 dejó un vacío no solo en la profesión sino en la vida de las tres mujeres de su vida: Bárbara y Lola Lanata, sus dos hijas, y su esposa Elba Marcovecchio, quienes todos los meses lo recuerdan con cariño. El 12 de septiembre el conductor de Lanata sin Filtro (Radio Mitre) hubiese celebrado un nuevo año de vida y las redes sociales de sus hijas y su esposa se convirtieron en un lugar de tributo. Las horas pasaron y la hija mayor del periodista, escribió una reflexión acerca de lo que vivió durante la internación de su papá y sobre el presente.

Con una serie de fotografías viejas, no solo de Jorge, sino también de ella, escribió: “’¿Cómo no me van a dejar entrar con celular? ¿Tal vez sea el último cumpleaños de mi papá y no puedo tener una foto con él?’ El 12 de septiembre de 2024 al mediodía dije esa frase en la clínica donde mi papá estaba empezando rehabilitación después de estar tres meses internado en un hospital. Lo dije para dar lástima, pero en el fondo sabía que podía ser cierto. Tres meses y medio más tarde, falleció“.

"A veces siento que me dejó más enseñanzas por las cosas que hizo mal que por las que hizo bien y no queda lindo decir eso", la confesión de la hija mayor del periodista

"No se conformen, no se queden quietos", el consejo con el que cerró la publiciación

Y siguió hablando de lo que vivió durante la internación del ganador de múltiples Martín Fierro: “Las excesivas medidas de seguridad que nos imponían a algunos miembros de la familia, fueron uno de los motivos por los que iniciamos una demanda judicial pidiendo una “red de apoyo”. El resto de la historia ya la conocen. Hoy me desperté pensando en ese día, en la impotencia, la bronca y en la verdad de una frase que en su momento sentí que había sido un tanto exagerada".

“Hace poco, en una nota, me preguntaron qué enseñanza me dejó mi papá. No supe bien qué decir. A veces siento que me dejó más enseñanzas por las cosas que hizo mal que por las que hizo bien y no queda lindo decir eso“, confesó en el texto que escribió en le pie de foto de la publicación. Esta reflexión la llevó a recordar lo que vivió en esta misma fecha, pero un año atrás: “Pero hoy me acordé de esta situación en la clínica y de algo que le escuché decir a mi papá muchas veces cuando se enojaba con personas que le imponían reglas sinsentido: ‘¡Pensá por vos mismo! ¡No me digas lo que te hace decir tu jefe! ¿No te das cuenta de que lo que repetís es una ridiculez?’ Eso mismo hubiese dicho él en la clínica, pero lo protegimos y no le contamos nada de lo que pasaba”.

Entre las fotos, Bárbara eligió una del año 98, cuando ella era una niña pequeña

“No me importan las fechas ni los posteos emotivos“, aseguró la joven. Para cerrar, decidió dar un consejo que, según ella, su propio padre habría dado de estar vivo: “Solo quiero aprovechar para decirles que en estos momentos donde el mundo se está yendo al carajo, el sistema de salud está cada vez peor y la gente repite más pavadas que nunca, si sienten que algo no está bien, que alguien que quieren no está bien cuidado, que les están dando una orden ridícula, cuestionen, pregunten, peleen, discutan, busquen lugares nuevos, abogados, pidan ayuda. No se conformen, no se queden quietos. Siempre se le puede encontrar la vuelta. Eso hubiera dicho JL”.

Este fue el segundo posteo que hijo la mayor de las Lanata, puesto que el día del cumpleaños optó recordarlo a través de un video que compartió Mavi Bourdieeu, productora de Periodismo para todos, que reflotó un antiguo video en el que su hija le canta el feliz cumpleaños al periodista. “Mini Calita y su amor por JL”, escribió Bárbara, a modo de agradecimiento.