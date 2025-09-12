Quién es el futbolista que fue visto junto a Evangelina Anderson paseando en un shopping: el video

Entre viajes, paseos y llamativos rituales, Evangelina Anderson disfruta de su soltería tras sus separación de Martín Demichelis. Lejos de la tristeza, la influencer se muestra enfocada en disfrutar del día a día y con la mente puesta en su carrera. En ese marco, en las últimas horas, rumores de noviazgo tocaron la puerta de la modelo. Todo comenzó cuando, según informaron en LAM (América) la futura participante de Master Chef Celebrity fue relacionada con un jugador de fútbol.

“Que raro que a Evangelina no la encuentra nadie nunca en ningún lado, siempre está escondida, justo va a un shopping y se muestra jocosa, amorosa, con esta persona. Dimos con quién es él. Es un jugador conocido. No es argentino”, comenzó diciendo Pepe Ochoa al mostrar el video del instante en que se la ve a Anderson relajada mientras hacía compras.

Luego, el panelista agregó información sobre el recorrido de la modelo en el establecimiento: “Ahí está Evangelina con este personaje, me cuentan que ella estuvo con este señor, que estuvo entre tres y cuatro horas en el shopping, que se paseaban por todos lados y en un momento estuvieron de la mano y que se fueron juntos en una Jeep colorada. En un momento existieron caricias y mimos. Hace un tiempo yo tenía un dato de una persona que Evangelina había empezado a seguir y likeaba, y dije, ¿será este?. Este señor tiene un tatuaje peculiar. El círculo cierra la historia”.

Juanjo Purata, el futbolista mexicano que fue visto paseando junto a Evangelina Anderson en México (Instagram)

Fue entonces cuando Juli Argenta agregó: “Qué loco que sea en México, porque recuerden que ella se mudó con Demichelis”. En línea con el comentario de su compañera, Ochoa detalló el diálogo que tuvo con colegas mexicanos: “Hoy hablé con varios periodistas de México y, en un momento, existió un run run entre este señor y ella. Me sorprende que esto aparezca ahora, ¿por qué no en el medio de todos los rumores?, ¿Evangelina no querrá desviar la atención?. Desde que tiene memoria, y desde que empezó a estar con Demichelis no le conocemos nada, estaba blindada, ¿por qué ahora se muestra?”.

Luego de la descripción del video, Argenta hizo referencia al futbolista y comentó: “Sumo un poco de data, se llama Juanjo Purata, tiene 27 años, es mexicano, es defensor de Tigres. Juega en la selección mexicana. Majo Martino confirmó una información que dimos acá en LAM, ellos se separaron mucho antes de cuando comunicaron su separación, hace un año que venían separados, y por eso cobra sentido de que así como a él lo veíamos suelto, que se notaba que estaba soltero, me llegaba la data del entorno de él que ella también estaba más suelto”.

Antes de llegar a Tigres, Juanjo Purata jugó en Atlanta United, en la MLS (Instagram)

Días atrás, Anderson arribó al país lista para vivir sus primeras vacaciones de soltera tras confirmar su ruptura con Martín Demichelis, exfutbolista y actual entrenador. En la quietud renovada de esta etapa, la exmodelo se rodeó de sus hermanas y de su madre y compartió cada momento, cada ráfaga de sol y color, con sus seguidores en redes sociales. La modelo y empresaria encuentra relax bajo el cielo mexicano, mientras la brisa cálida le despeina el cabello junto a la piscina.

En las imágenes que se desprenden de su cuenta, Evangelina Anderson aparece enmarcada por la luz y el agua. Entre los reflejos de un exclusivo complejo, bajo el sol ardiente, la cámara la descubre sumergiéndose hasta los hombros en un contenedor negro colmado de agua helada. Lleva un traje de baño rojo y extiende los brazos, como si intentara abarcar el instante. “Baño de hielo, inmersión en agua fría o crioterapia... como quieran llamarle”, describe ella misma el instante. La piscina y las sombrillas blancas, el ambiente distendido y la expectativa de lo nuevo delinean el clima de su viaje. A su salida, la satisfacción de haberlo logrado.

Pero no todo resulta lujo y descanso. El recorrido de Anderson la llevó también a recorrer tiendas de artesanías mexicanas, en plena inmersión cultural. Se la ve luciendo un vestido plateado metálico y un sombrero tradicional mexicano violeta, mientras en una de las imágenes sostiene dos maracas rosas entre las manos. Los fondos, cubiertos de sombreros y textiles multicolores, contagian la energía de una fiesta perpetua.