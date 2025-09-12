Teleshow

Pablo Granados celebró sus 60 años en familia y a lo grande: playa, risas y mucho amor

Rodeado de sus hijos, su pareja y sus afectos más cercanos, el humorista compartió el festejo luciendo una remera especial y a pura gratitud

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
El festejo de cumpleaños de Pablo Granados

Cumplir años nunca fue excusa para la nostalgia en la vida de Pablo Granados. Al contrario: el humorista eligió marcar su sexta década rodeado de afectos y alegría, al abrir las puertas de la intimidad familiar a sus seguidores. ¿Cómo se festejan 60 años cuando la risa es el sello personal? Con complicidad y mucho amor, en cada gesto y cada palabra.

Desde temprano, el humorista compartió una serie de imágenes junto a su familia, donde se los puede ver a todos en medio e la soledad de una extensa playa, compartiendo juegos y risas. En otra, él y su hijo, Migue, aparecen sonriendo, luciendo remeras diseñadas especialmente para la ocasión. En esa estanpa puede leerse una leyenda inconfundible: “MIS 60”, acompañada de un collage de fotos suyas, ironizando con ternura sobre el paso del tiempo. La complicidad entre padre e hijo salta a la vista. Los dos miran a cámara, pero lo que cuentan va mucho más allá de la instantánea: la felicidad de transitar juntos los rituales familiares.

No faltó el mensaje de agradecimiento, fiel al estilo Granados. “La vida tiene que ser un evento de festejo permanente. ¡A no olvidarse! ¡Gracias a mi hermosa familia por festejar conmigo siempre y a todos los amigos que me escribieron! ¡Gracias por tanto amor!”, destacó el actor al dejar en claro su filosofía de vida y el combustible de su alegría.

La celebración reunió a sus hijos, sus respectivas parejas y sus nietos, el núcleo más íntimo de su mundo afectivo. Las butacas de madera clara, las plantas en el fondo, el aire de sobremesa: nada fue accesorio en cada una de las instantáneas. Allí, cada detalle sumó al clima agradecido y distendido que se vivió durante el festejo.

Quien tuvo un rol protagónico en esta jornada fue la actriz e influencer Cami de los Santos, pareja de Granados. Ella le dedicó un homenaje cargado de romanticismo y profundidad: “Feliz cumpleaños, amor mío. Nunca voy a poder poner en palabras todo lo que significás para mí. Te amo, me hace feliz verte feliz”. La foto de ambos, fundidos en un abrazo, acompaña el texto y habla del sostén cotidiano, esa otra cara fundamental de los festejos: la compañía incondicional. Pablo recogió el posteo y lo replicó en su perfil con una descripción breve y contundente: “La diosa que me acompaña”, junto al emoji de un corazón rojo. Una declaración que, aunque no abunda en palabras, deja en claro el lugar especial que ocupa Cami.

Pablo Granados junto con su
Pablo Granados junto con su pareja, Cami de los Santos

Los saludos no se hicieron esperar. Entre los mensajes de amigos y seguidores se destacó el de Pata Liberati, psicóloga, escritora y exmujer de Granados, madre de sus hijos. Su consigna fue simple y sentida: “Hermoso todo!!!”. Sin vueltas, sintetizó el clima de armonía y respeto que reina en la familia extendida, esa que trasciende las circunstancias y celebra el crecer juntos.

Las imágenes del festejo, colgadas en las redes sociales, conforman un álbum particular: risas, abrazos, remeras graciosas y una alegría compartida que no se disimula. Más de cien mil likes y miles de comentarios se hicieron presentes en el posteo, lo que deja a las claras el amor que transmite y el amor que recibe.

Pablo Granados cerró su día como empezó: recordando a todos que “la vida tiene que ser un evento de festejo permanente”. ¿No es acaso esa la mejor enseñanza que puede dejar un cumpleaños? Sesenta años bien vividos, en medio del abrazo de los suyos y recibiendo el cariño multiplicado. Ese es el verdadero legado, el que no entra en ninguna estadística, pero se imprime en las miradas y los recuerdos.

Temas Relacionados

Pablo GranadosMigue Granados

Últimas Noticias

Verano Trippin, la película con Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna, participará en San Sebastián y Sitges

Producida por OrcaFilms, la ópera prima de Morena Fernández Quinteros cuenta con una participación especial de Lali Espósito. El filme puede verse en los cines comerciales y se proyectará en los destacados festivales europeos

Verano Trippin, la película con

Pampita y Martín Pepa muy enamorados en la Polinesia: la primera foto juntos de su viaje romántico

La modelo y el polista sellaron definitivamente su reconciliación y se muestran felices y unidos en un destino paradisíaco

Pampita y Martín Pepa muy

La inesperada reacción de Darío Barassi ante el comentario de una participante: “¡Sacala, sacala!”

El conductor de Ahora Caigo protagonizó un tenso momento con una concursante del programa. El video

La inesperada reacción de Darío

Leandro Paredes fue a ver Rocky con su esposa en medio de los rumores: bromas, sonrisas y una gran ovación

El futbolista y Camila Galante asistieron a la obra de Nico Vázquez como una respuesta contundente a las versiones que lo vinculan con Evangelina Anderson

Leandro Paredes fue a ver

Rocío Marengo y su recorrido rumbo a la maternidad: “Me aferré a la Fe, en un momento era lo único que tenía”

El camino de la modelo estuvo marcado por tratamientos de fertilidad, desafíos emocionales y el apoyo de su pareja, Eduardo Fort. Una historia de superación que redefine el significado de ser madre

Rocío Marengo y su recorrido
ÚLTIMAS NOTICIAS
Conmovedor relato de la madre

Conmovedor relato de la madre de un joven de 18 años que se quitó la vida: “El suicidio llegó como desenlace de una enfermedad que nunca se diagnosticó”

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 12 de septiembre

Emiliano Yacobitti: “Si Diputados no ratifica la ley, la universidad que veremos a fin de año no será la misma que hoy”

La Cámara de la Construcción alertó sobre la fuerte crisis del sector: caída de la actividad, incertidumbre y paralización de obras

Empezó el New York Fashion Week con glamour urbano, moda abierta y personalidades que imponen su estilo

INFOBAE AMÉRICA
El discurso con que Rafael

El discurso con que Rafael Spregelburd entró a la Academia de Letras

La ONU publicó un informe sobre Derechos Humanos en Corea del Norte: “Ninguna otra población sufre tantas restricciones”

Gorillaz regresa con una nueva canción como adelanto de un futuro disco y gira para 2026

Pesaba 145 kilos y bajó a 62: la impactante transformación de Monica Di Giacomo, la mujer que se escondía y ahora es fisicoculturista

Saltstraumen, el lugar adonde la naturaleza crea los remolinos más peligrosos del planeta

TELESHOW
Verano Trippin, la película con

Verano Trippin, la película con Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna, participará en San Sebastián y Sitges

Pampita y Martín Pepa muy enamorados en la Polinesia: la primera foto juntos de su viaje romántico

La inesperada reacción de Darío Barassi ante el comentario de una participante: “¡Sacala, sacala!”

Leandro Paredes fue a ver Rocky con su esposa en medio de los rumores: bromas, sonrisas y una gran ovación

Rocío Marengo y su recorrido rumbo a la maternidad: “Me aferré a la Fe, en un momento era lo único que tenía”