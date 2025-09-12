Leandro Paredes fue a ver Rocky con su esposa en medio de los rumores: bromas, sonrisas y una gran ovación

Leandro Paredes fue a ver Rocky al teatro

El telón se levanta en el teatro Lola Membrives. Las luces se apagan, pero las miradas no solo se dirigen hacia el escenario. Entre la multitud, Leandro Paredes, el futbolista de Boca, se encuentra en la platea tomado del brazo de su esposa Camila Galante. Esta no es una noche cualquiera: es la aparición pública de la pareja tras los insistentes rumores que vincularon sentimentalmente al mediocampista con Evangelina Anderson. ¿Hay crisis? ¿Separación en puertas? La respuesta negativa se advierte en el ademán de sus sonrisas y la naturalidad de sus gestos.

Eligiendo el ritmo de la cotidianidad por encima del escándalo, Paredes y Galante asistieron a la función de Rocky, la obra encabezada por Nico Vázquez y Dai Fernández. La sala estaba colmada. En el aire flotaba cierta expectativa: ¿acudirían juntos? ¿Cómo se mostrarían? Como ya sucedió con Lionel Messi días atrás, el público los recibió con una ovación: los aplausos subrayaron la simpatía popular hacia el volante de la Selección y despejaron cualquier resquicio de crisis de pareja.

Esa ovación quedó registrada en un video, subido por el propio Vázquez a su cuenta de Instagram. Las imágenes no dejan lugar a dudas, hay complicidad, risas y una cercanía que desafía los límites. Subido al escenario, el futbolista tomó el micrófono y, con sinceridad, confesó: “Creo que nosotros en una Copa América miramos todas las películas de Rocky. Fanático, fanático. Felicitarlos a todos, a nosotros nos encanta venir a verlos, así que estamos felices”. El auditorio se encendió de nuevo. Pero aún faltaba la sorpresa: “Es verdad, te traje una camiseta de Boca”, le anunció a Nicolás Vázquez, quien recibió el obsequio con entusiasmo genuino y un dejo de ironía dada su reconocida simpatía por River Plate.

Las fotos y los videos del encuentro comenzaron a circular por las redes. Un texto sintetizó la emoción compartida: “Gracias Leo Paredes por tu cariño y generosidad. Una vez más viniste a vernos a un espectáculo, y encima viniste en familia. Tenía muchas ganas de que veas Rocky. Sos un campeón, un crack. Te quiero y admiro”. La frase quedó flotando sobre las imágenes de sonrisas francas y abrazos.

Leandro Paredes y Nico Vazquez, en el camarín en la previa del show

Mientras tanto, afuera del teatro algunos fans aguardaron pacientes para saludar, pedir una foto y llevarse una anécdota. Ellos también presenciaron la escena: no hay rastros de distanciamiento ni conflicto. La pareja disfruta su presente, al amparo de la exposición pública, pero firme en su desenfado.

La reacción de Camila Galante no tardó en hacerse pública. Mucho antes de la función, respondió de forma directa sobre el presunto affaire de su esposo con Evangelina Anderson, la ex pareja de Martín Demichelis. A través de un mensaje de WhatsApp enviado a la periodista Paula Varela y reproducido al aire en Intrusos (América), sentenció: “Lo vi. Imaginate que la noticia me la mostró él. Lo vimos juntos, pero él me dijo que no conoce a Evangelina”. Breve, firme. Frente a la consulta sobre qué hará respecto a los rumores, Galante aclaró: “Por ahora lo dejo pasar, a menos que se haga una bola más grande”.

Así, el matrimonio reapareció sonriente y unido, disfrutando de su vida en Buenos Aires. El mensaje es claro: el afecto se impone a la suspicacia del rumor.

Leandro Paredes y Camila Galante desterraron los rumores de un distanciamiento

Del otro lado, Evangelina Anderson también quebró el silencio. Harta de ser señalada, utilizó a su representante, Paul García Navarro, para negar tajantemente todo. Fue la conductora Nazarena Vélez quien, en reemplazo de Ángel de Brito en LAM (América), relató: “Hoy me llamó Paul García Navarro, que es el representante de Evangelina, para decirme que Evangelina desmiente absolutamente todo lo de Paredes. Que es mentira, que no es así”.

Por último, la periodista remarcó la aclaración referida a la expareja de Anderson: su vínculo con Martín Demichelis había llegado a su fin en México. “Cumplo en contar lo que me dice Paul García Navarro. Que hay gente que me está llamando, que dice que cuando ellos (Evangelina y Martín Demichelis) fueron a México no estaban separados. Bueno, sí, para mí sí y la remaron un montón. Habrán remado en un comienzo, pero ya en México hubo una separación”.

¿Qué queda después de tanta exposición? Una pareja que no teme mostrarse pública y feliz. Y una negación rotunda de todo vínculo que no sea el de la propia escena familiar. ¿Dónde termina el rumor y comienza la realidad? El telón baja en el Lola Membrives, pero la función de la vida sigue.