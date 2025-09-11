Teleshow

La romántica noche de Wanda Nara: confirmó nuevo amor con un video que después borró

La conductora compartió imágenes de su incipiente romance con Martín Migueles en sus redes sociales

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
La romántica noche de Wanda Nara y su nuevo amor (Video: Instagram)

La vida de Wanda Nara hace años que se encuentra bajo el foco de los reflectores, pero es hace tan solo unos meses que su vida amorosa está bajo la lupa. Tras su escandalosa separación con Mauro Icardi, la relación con L-Gante que no llegó a buen puerto y la vinculación con varios hombres, ahora hay un nombre que resuena más fuerte que el resto.

Se trata de Martín Migueles, un hombre identificado por la prensa como “vecino de Wanda” y con quien habría iniciado una relación recientemente. La resonancia de Migueles en los medios creció de manera significativa durante las últimas horas, principalmente por el accionar de la propia Wanda a través de sus redes sociales. En sus historias, la empresaria y conductora compartió un breve fragmento de video de seis segundos en el que avivó todas las versiones posibles sobre su vida sentimental.

El video, grabado durante la noche en la que Zaira Nara celebró su cumpleaños número 37, mostró a la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) parada frente a un espejo, luciendo un estilo cowgirl que rápidamente se asoció a la reunión familiar y festiva del sábado. El detalle que más llamó la atención fue la otra persona junto a ella, que acariciaba suavemente su vientre descubierto. Si bien en ningún momento se revela el rostro se puede advertir uno de sus brazos, fácilmente reconocible por los tatuajes, que cruzaba el cuerpo de Wanda.

Martín acompañó a Wanda al
Martín acompañó a Wanda al cumpleaños de Zaira el sábado por la noche

Horas antes de compartir este recuerdo del cumpleaños de su hermana menor, la empresaria subió un video de la cena del miércoles. En este se podía ver cómo el camarero preparaba el postre para los comensales y, apoyado en la mesa, se podía apreciar el brazo de Martín, siendo los tatuajes nuevamente los responsables de distinguirlo, ya que otra vez su rostro no aparece en primer plano.

Esta es la primera vez que se muestran juntos en las redes sociales, marcando un comienzo público en esta relación, aunque un rato después Wanda borró la publicación. Sin embargo, no se trató de la primera salida. En el recital de Lali Espósito en el estadio de Vélez Sarsfield, fue vista acompañada por Migueles. La imagen dio vueltas en redes y paneles: “Wanda Nara, en el recital de Lali en Vélez, muy bien acompañada de su entrenador Martín Migueles”, escribió Fede Flowers, junto a la captura donde se los ve juntos en las tribunas del estadio, junto a las dos hijas de la empresaria, fruto de su relación con el delantero del Galatasaray.

La seguidilla de apariciones públicas no terminó ahí, sino que salió a la luz una de días antes. Naiara Vecchio, periodista de espectáculos, sumó otra pista: “Martín Migueles la acompañó también al partido de la Selección Argentina en River”. Las imágenes de Nara y Migueles compartiendo momentos familiares no tardaron en difundirse y los rumores se intensificaron. Migueles también estuvo allí, vestido con una campera denim y buzo blanco, y algunos lo señalaron directamente como el potencial nuevo novio de Wanda.

Wanda y Martín en el
Wanda y Martín en el partido de las Eliminatorias del Mundial en el estadio Más Monumental

Previniendo cualquier especulación, Nara eligió salir al cruce y dar su versión. Días atrás, antes de que el tema siguiera escalando, la conductora de Love is Blind (Netflix) fue consultada por el equipo de LAM (América) acerca del hombre con quien la relacionaban. Fiel a su estilo, fue terminante: “No, no tengo novio. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco, así que no tengo nada para decir”, respondió. Para disipar toda sospecha, remató: “Es falso”, negando no solo la existencia de una pareja, sino hasta la posibilidad de un nuevo inicio sentimental.

Temas Relacionados

Wanda NaraMartín MiguelesMauro IcardiRomanceRedes socialesVideo

Últimas Noticias

Barby Silenzi se reinventa tras su separación: nuevo look, mensajes filosos y el inesperado gesto de El Polaco

La bailarina apostó por un nuevo estilo después de la ruptura con el músico y desató una ola de comentarios

Barby Silenzi se reinventa tras

La divertida escapada de Daniela Christiansson con su hija Elle y amigas a las playas de Marbella

Entre juegos infantiles, salidas gastronómicas y paseos exclusivos, la modelo mostró parte de su descanso a pleno bajo el sol europeo mientras transita su segundo embarazo

La divertida escapada de Daniela

Sofía Gala contó cómo se prepara para interpretar a Moria Casán en la ficción: “Es algo surrealista”

La actriz habló del gran desafío de caracterizar a su madre, una tarea que compartirá con Griselda Siciliani y Cecilia Roth en la biopic que se encuentra en preproducción

Sofía Gala contó cómo se

La fascinación de Juan Minujín por China y la Gran Muralla: “Es tremenda y emotiva”

El actor se encuentra de viaje en el país asiático y desde allí compartió postales y experiencias con sus seguidores

La fascinación de Juan Minujín

De la cama tallada al baño rosa: todos los detalles de la suite de lujo de Susana Giménez en el Palacio Çırağan

En su ciclo Por el Mundo, Marley abrió las puertas de la habitación en la que se alojó la diva durante su estadía en Turquía y mostró los objetos y rincones más sorprendentes

De la cama tallada al
ÚLTIMAS NOTICIAS
La industria global del gas

La industria global del gas resalta el valor de Vaca Muerta: “Ningún tema político obstaculizará el proyecto argentino”

Las importaciones de carne aviar aumentaron casi 300% en lo que va del año, mientras que las exportaciones cayeron

Detuvieron a un hombre que tenía a dos mujeres cautivas en su casa de Córdoba: el video del rescate

Mercados: con leves ganancias las acciones y los bonos defienden la recuperación

El plan del Gobierno para financiar provincias con fondos del BID

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia: con una ausencia, los

Bolivia: con una ausencia, los candidatos al balotaje se comprometieron a una campaña limpia

Netanyahu acusa a España de amenazar a Israel tras las declaraciones de Sánchez sobre armas nucleares y la ofensiva en Gaza

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: la incógnita sobre el destino de su imperio de 12.000 millones de euros

El voto inesperado de un juez del Supremo Tribunal brasileño sacude el juicio contra Bolsonaro

El esperado regreso de Daniel Day-Lewis: la película con su hijo, el miedo y el secreto detrás de su retiro

TELESHOW
Barby Silenzi se reinventa tras

Barby Silenzi se reinventa tras su separación: nuevo look, mensajes filosos y el inesperado gesto de El Polaco

La divertida escapada de Daniela Christiansson con su hija Elle y amigas a las playas de Marbella

Sofía Gala contó cómo se prepara para interpretar a Moria Casán en la ficción: “Es algo surrealista”

La fascinación de Juan Minujín por China y la Gran Muralla: “Es tremenda y emotiva”

De la cama tallada al baño rosa: todos los detalles de la suite de lujo de Susana Giménez en el Palacio Çırağan