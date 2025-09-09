La sorprendente respuesta de L-Gante cuando le preguntaron si le pidió casamiento a Wanda Nara

L-Gante habló de su relación con Wanda Nara y Tamara Báez (Video: El Trece-Puro Show)

L-Gante hace meses que se encuentra en el ojo de la tormenta a causa de su relación con Wanda Nara y la tensión con Tamara Báez, su expareja y madre de su hija y de a poco parece encontrar un cierto estado de calma. La relación con Wanda llegó a su fin, con Tamara logró llegar a un acuerdo económico, y sigue adelante con su carrera musical. En ese panorama, el cantante y la mediática coincidieron en un curso mandatario por la justicia para concientizar sobre la problemática del juego. Y tomaron actitudes diferentes ante la prensa.

Wanda llegó sin bajar le vidrio de su camioneta y se retiró de la misma manera, sin hacer declaraciones. En cambio, Elián habló antes y después de dictado el curso. Sobre el plano personal, fue consultado por sus interacciones en redes sociales, especialmente por los “likes” asignados a publicaciones de Evangelina Anderson. Ante la consulta sobre su interés en ella, el cantante respondió con simpleza: “Uno… cuando da like es porque algo le gusta”. Preguntado acerca del comentario realizado por Susana Giménez sobre la posibilidad de tener una relación íntima con Anderson, L-Gante optó por restarle importancia: “No me detengo en eso. Sí, lo he visto hoy, un clip, pero no… no me atrae para enfocarme en eso“.

El día domingo, Nara le dio una entrevista a Grego Rossello para su programa y allí reveló que cuando le puso fin a su vínculo amoroso con el cantante de cumbia 420, este le habría pedido matrimonio. Cuando le preguntaron sobre esto, el músico hizo frente a las especulaciones: “Se habló, se habló, pero no hubo ninguna propuesta de nada. Solo una, pero fue de una forma que no logró convencer“.

El abordaje sobre su vida afectiva continuó con preguntas en torno a su relación con Tamara, con quien había decidido volver a apostar por el amor tras años separados, pero las cosas no prosperaron. “Estamos en comunicación, nada más que eso”, comenzó diciendo acerca de este tema.

Con respecto al arreglo al que llegaron por la cuota alimentaria y la posibilidad de poder volver a salir del país, agregó: “Lo arreglamos y, bueno, ahora seguramente ya se hace el primer efecto de pago de este mes. Ahora mismo me voy a informar de eso, porque este jueves creo que tendría que viajar a España”.

El acuerdo al que llegaron L-Gante y Tamara Báez por la cuota alimentaria (Video: América TV-DDM)

Luego de varios meses de conflicto judicial y exposición pública, la expareja llegó a un acuerdo económico. El convenio, cuya instancia final se firmó de manera informal sobre el capó de un auto y en plena noche, fue revelado en todos sus detalles por el periodista Martín Candalaft durante el programa DDM(América TV).

La cifra fijada resultó menor a la que se discutía en instancias anteriores. Según el documento, “las partes convienen fijar la cuota alimentaria entre el señor Elián Valenzuela y Tamara Abril Báez en la suma de dos mil dólares”. Durante el debate en el piso, Mariana Fabbiani, la conductora del ciclo, recordó que en un primer momento la influencer pedía un montón superior, pero terminó aceptando menos: “Recordemos que pedían cinco mil dólares”.

Con respecto a la modalidad de pago, el convenio estipula que L-Gante debe depositar la suma acordada “entre el uno y el diez de cada mes a una cuenta bancaria” indicada por Báez, utilizando siempre “el tipo de cambio vendedor oficial del día en que efectúe la transferencia”. El solo recibo del pago funcionará como constancia y acta suficiente. Además, la cuota se actualizará automáticamente cada seis meses por el índice de inflación, el IPC. “Esto se actualiza semestralmente”, mencionó Candalaft. Esta característica generó debate sobre cómo la inflación impactará en el valor real de lo recibido hasta el próximo ajuste: “Va a estar seis meses abajo con la inflación”, opinó uno de los presentes.