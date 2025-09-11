Adrián Suar con Mario Pergolini recordaron el día que casi terminan a las piñas: “Pocas veces me putearon tanto en mi propia casa”

Adrián Suar con Mario Pergolini recordó el día que casi se van a las piñas (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

En plena promoción de Las hijas, obra en la que Adrián Suar debuta como director teatral, él estuvo como invitado en Otro día perdido, el ciclo de Mario Pergolini en el que recordaron la pelea que tuvieron allá por 2001.

En aquel momento, Suar acababa de asumir la gerencia artística de Eltrece, luego de su éxito como productor en el canal con ficciones como Gasoleros y Vulnerables, y el conductor estaba al frente de CQC, otro suceso que marcaba más de 30 puntos de rating en esa misma pantalla. “Muy pocas veces a mí me han puteado de local en mi casa”, comenzó introduciendo el tema el actor. ¿El detonante de una pelea que casi termina en trompadas? El cambio de horario del mítico programa del animador.

Pero antes de que Adrián cuente su versión de los hechos, en un clima distendido en donde pueden recordar con humor un episodio difícil para ambos, Pergolini hizo una advertencia. “Nosotros teníamos un programa que nos iba bastante bien, una cosa que usábamos anteojos, no importa... Caiga quien caiga, una pavada, a lo mejor ni se la acuerdan”, lanzó, con su ironía habitual.

"Se fue de mi oficina y se escucha una voz en off, con ese vozarrón que tiene, que le dice a mi secretaria: ‘Decile a tu jefe que es un pelotudo’”, relató Adrián Suar frente a Mario Pergolini (Otro día perdido, Eltrece)

“Nosotros teníamos un día, íbamos los martes, este problema fue por los martes. El señor asume, entonces, quería darle su cambio, su impronta y ponerle mucha fuerza a la ficción, que fue lo que termina realmente marcando gran parte de su gestión. Me llamó a una reunión para cantarme que cambiábamos de día... Ahora sí, seguí”, rememoró. “Yo estaba feliz de tener Caiga, pero yo ya tenía en ese horario, para los martes, el horario de los unitarios de Polka con Vulnerables, Verdad/ Consecuencia”, se defendió el programador.

“Entonces, me reúno con Mario y Pablo Codevilla me dice ‘¿Querés que hable yo primero?’. Digo ‘con Mario hablo yo, olvídate’. Nos sentamos. ¿Café? Sí, sí, sí. Estaba Pablo y Diego Guebel", detalló, sobre aquella reunión. “Yo estaba con el café pensando ‘¿qué nos querrá decir?’“, acotó Mario. “Igualmente, cuando lo vi entrar, no era esta persona más o menos seria que ven ahora, estaba así en la oficina”, recordó, mientras se estiraba en el sillón con las piernas en una mesa de centro. “En la oficina dije ‘bueno, qué difícil va a ser esto’”, pormenorizó, con timing.

Adrián Suar: "Yo pensaba ‘¿esto termina en que nos agarramos a trompadas?’. ‘Es difícil el alto, el alto es bravo’“

Una segunda temporada del unitario Vulnerables y la noticia del cambio de horario de CQC sirvieron para que Pergolini le exprese todo su enojo a Suar: “Hacía 30 puntos de rating, que era lo mismo que hacía Caiga... pero era un programa que para mí, emocionalmente, me había marcado mucho en mi carrera como productor. ‘Vamos a cambiar, vas a ir los jueves’. Pausa. No dijo ni perdón y ya le vi los ojos celestes que parecían tener fuego”, continuó. “Diego Guebel, que siempre se ve que lo medica después de tantos años, se para y le toca la mano. ‘¡Uy, qué mal se pone eso!’, pensé. Veo que me mira con odio, deseándome lo peor y me dice ‘no, yo no voy a hacer eso’“. ”No va a pasar", lo corrigió Pergolini, risueño, sobre sus dichos.

“Bueno, pero perdoname, Mario, no es que no va a pasar, es lo que yo tengo decidido. No es en contra tuya, andá a los jueves, que te va a ir muy bien”, repitió Suar sus palabras, mientras la discusión iba tomando calor. “Él me decía ‘martes es un clásico’... Hasta que dijo la palabra ‘me chupa un huevo’. Y ahí cuando dijo me chupa un huevo, dije... ‘Esto se desmadró’. Se desmadró”, siguió. “Entonces yo pensaba ‘¿esto termina en que nos agarramos a trompadas?’. Yo pensé ‘es difícil el alto, el alto es bravo’“, agregó, sonriente, haciendo que Pergolini vuelva a intervenir. ”Pero si sirve para la historia, no es que él agarró y se fue para atrás. Él dio dos pasos para adelante”, lo chicaneó.

"El señor asume y quería darle su cambio, su impronta y ponerle mucha fuerza a la ficción, que fue lo que termina realmente marcando gran parte de su gestión", rememoró Mario Pergolini

“Mario se dio cuenta, tuvo un rapto de lucidez. También dijo ‘agarrarse a trompadas no va’. No dijo nada, se fue y la anécdota genial es que cuando se va de mi oficina, se escucha una voz en off, con ese vozarrón que tiene, que le dice a mi secretaria de ese momento: ‘Decile a tu jefe que es un pelotudo’”, remató, divertido. “Además, yo en ese momento, era un tipo más o menos importante de la tele. Jamás me habían dicho tan de cerca que yo era un pelotudo. Soy un pelotudo, pero no tanto”, agregó.

El movimiento de Suar con CQC dio en la tecla, pero unos años más volvieron a tener un encontronazo. Marcelo Tinelli, el motivo. “Fueron muchos años buenos. Fue a los jueves y tuvo un exitazo en el canal hasta que se volvió a pelear cuando vino el otro”, se despachó Adrián. Pergolini reflejó ese momento. “Él me dice ‘tengo algo que va a ser tremendo porque logro tener todo lo que le puede pasar a un canal’. Me dice ‘viene Marcelo’. Y yo dije ‘OK, tengo que tomar una decisión’”, aseveró. El desembarco de Tinelli significó la partida de Pergolini con su nave insignia a Telefe.

“Y así, otra vez, otro distanciamiento...”, finalizó Adrián Suar. “Hasta que volví ahora acá”, cerró el conductor del programa, sobre su vuelta a la televisión con el late show. Una revancha después de más de dos décadas.