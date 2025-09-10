Teleshow

Luisana Lopilato mostró cómo su hija Cielo organizó el almuerzo familiar y se enterneció: “Me derrite”

La actriz capturó el momento en que la pequeña tomó la iniciativa y acomodó la mesa para compartir una comida en su hogar

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Luisana Lopilato captó cómo su hija menor la ayudó a organizar la mesa (Instagram)

Luisana Lopilato volvió a conquistar a sus seguidores al compartir divertidos y tiernos momentos del día a día junto a su hija menor, Cielo. Con esa mezcla de honestidad, humor y naturalidad que la caracteriza, la actriz argentina mostró cómo transcurre su vida familiar lejos de los sets y las alfombras rojas, y una vez más dejó ver la conexión que mantiene con su público a través de las redes sociales.

Esta vez, el foco estuvo en Cielo, la más pequeña de sus hijos, quien fue protagonista de un gesto tan cotidiano como enternecedor. Todo comenzó con un video, publicado en las historias de Instagram de Luisana, donde la niña, de espaldas y concentrada, acomoda la mesa familiar para el almuerzo. Se la ve tomando uno de los vasos rojos de plástico y llevándolo de un punto a otro. “Ayer alguien quiso poner la mesa”, escribió tanto en español como en inglés y anticipando lo que vendría después.“Mi grito del final”, una advertencia divertida respecto al audio del clip, que le sumó aún más cercanía a la publicación.

Unos minutos más tarde, la actriz subió la postal final del trabajo de su hija: platos con dibujos de cocodrilos alineados alrededor de la mesa, cada uno con su vaso correspondiente. En el centro, un rollo de servilletas de cocina, tres latas de gaseosa y una jarra de agua completaban la escena. “Su mesa me derrite”, sintetizó sobre la imagen, acompañando sus palabras con un emoji de corazón rojo y otro de carita emocionada.

El resultado final de la pequeña

Así, Lopilato volvió a dar muestra del delicado equilibrio entre su intensa agenda laboral y la vida familiar. No es la primera vez que lo demuestra: días atrás, publicó otra escena que muchos padres reconocerían de inmediato. Fue después de una salida nocturna a buscar a sus hijos a la casa de unos amigos, sin preocuparse ni un segundo por el look. La espontaneidad fue clave: cabello recogido, bata blanca de baño y la convicción de no cambiarse para cumplir con su rol de madre. Toda la secuencia fue registrada por Bernie Catoria, amigo y asesor de imagen, que hizo preguntas desde atrás de cámara.

La escena no tardó en disparar las risas. “No me filmes así. Me voy a buscar a los chicos y, bueno, tengo preadolescentes. 11 de la noche, cita de juegos, y mamá los va a buscar”, justificó Luisana, mientras su amigo objetaba su elección de vestuario. Pero nada le impidió salir, decidida, a la casa donde la esperaban sus hijos. Catoria, testigo privilegiado y cronista improvisado, sumó humor cuando, al llegar, relató: “No la atiende nadie”, mientras la actriz esperaba fuera de la casa.

Para buscar a sus hijos a la casa de sus amigos, Luisana Lopilato optó por un atuendo fuera de lo común que descolocó a su estilista (Instagram)

Pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente, la situación se repitió: el estilista volvió a sorprenderse, esta vez al verla con la toalla de los Minions puesta al revés. “Pero esperá, ayer en bata y hoy con la toalla de los Minions, y encima al revés. Vos sos joda, si paran el auto, yo no te conozco”, le soltó, entre risas e incredulidad, mientras la observaba salir hacia el garaje. Luisana, siempre tranquila y dueña de sus decisiones, respondió: “Tengo preadolescentes, los tengo que buscar a la noche y es de noche”. La broma continuó con una última pregunta del amigo: “¿Y no tenés ropa?”. La actriz, lejos de incomodarse, remató la charla con una frase tan real como efectiva: “Tengo frío y ya estoy en pijama”.

Así, la actriz reconfirma su lugar como referente de autenticidad: lejos de cualquier pose, muestra que la maternidad, la profesión y la vida cotidiana pueden convivir en un mismo plano con simpleza y humor, generando identificación y empatía con miles de familias que se ven reflejadas en cada una de sus historias.

Temas Relacionados

Luisana LopilatoCieloHijosAlmuerzo

Los servicios del tren Mitre

Los servicios del tren Mitre estarán interrumpidos por obras: cómo afectará al servicio

Manejaba borracho, a alta velocidad y fue detenido: tenía 1,55 gramos de alcohol en sangre

Llegó a su casa y encontró a tres delincuentes que atacaban a su madre y a sus hermanas: seis detenidos

El asteroide Apophis pasará cerca de la Tierra: cuándo y cómo verlo

Imputaron a Julieta Makintach por cohecho, abuso de autoridad y malversación en la causa que lleva la justicia de San Isidro

El primer ministro de Qatar

El primer ministro de Qatar dijo que el ataque de Israel a Doha “mató cualquier esperanza” de un acuerdo por los rehenes en Gaza

Cómo la globalización está redefiniendo la confianza en los casinos en línea

Israel intensificó su ofensiva contra los hutíes: lanzó otro ataque con drones

El líder de la ONU advirtió sobre el “riesgo real” de una expansión de la guerra de Ucrania tras la incursión de drones rusos en Polonia

La Corte Suprema de Chile expulsó a la jueza Verónica Sabaj por sus vínculos con un caso de corrupción

