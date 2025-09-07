Luisana Lopilato sorprendió con su llamativo look para buscar a sus hijos adolescentes: “¿No tenés ropa?"

Para buscar a sus hijos a la casa de sus amigos, Luisana Lopilato optó por un atuendo fuera de lo común que descolocó a su estilista (Instagram)

Luisana Lopilato encontró una nueva forma de conectar con su público y, con cada historia compartida, reafirma una habilidad inconfundible: mostrar su vida cotidiana con honestidad y humor. La actriz argentina, que creció frente a las cámaras y consolidó su carrera desde la adolescencia, también brilla hoy en el universo digital, donde suma millones de seguidores atentos a cada detalle de su día a día. En esta oportunidad, se animó a dejar de lado el glamour habitual para exponer, con total naturalidad, una de esas situaciones familiares con las que muchos pueden identificarse: la forma en que se toma el trabajo de buscar a sus hijos a la casa de sus amigos, sin preocuparse por el look.

Todo quedó registrado por el asesor de imagen Bernie Catoria, protagonista indirecto de la divertida secuencia que no tardó en viralizarse y generar risas entre los seguidores. En las imágenes se la vio decidida: el cabello recogido, una bata blanca de baño y ninguna intención de cambiarse antes de salir. “No me filmes así. Me voy a buscar a los chicos y, bueno, tengo preadolescentes. 11 de la noche, cita de juegos, y mamá los va a buscar”, explicó Luisana cuando su amigo le cuestionó el vestuario elegido para la misión nocturna. Las palabras no tuvieron efecto y, sin perder la calma, la actriz emprendió el viaje hasta la casa donde la esperaban sus hijos.

Al llegar, la secuencia cómica continuó cuando Catoria se refirió al momento que vivía a las afueras del hogar. “No la atiende nadie”, dijo mientras mostraba a Luisana esperando pacientemente en la puerta, capturando una escena tan cotidiana como simpática. La reacción detrás de cámara fue inmediata, y las risas del estilista aportaron una dosis extra de frescura a la anécdota.

Ante los reclamos del asesor de estilo, Luisana dejó en claro su preferencia por la comodidad a altas horas de la noche

La situación, lejos de ser única, se repitió la noche siguiente. De nuevo, el estilista se mostró incrédulo ante el look elegido por la actriz: “Pero esperá, ayer en bata y hoy con la toalla de los Minions, y encima al revés. Vos sos joda, si paran el auto, yo no te conozco”, le lanzó mientras la observaba salir hacia el garaje. Sin dar demasiadas explicaciones, La exintegrante de Rebelde Way respondió con la serenidad de quien tiene todo bajo control: “Tengo preadolescentes, los tengo que buscar a la noche y es de noche”.

Pero los intercambios no terminaron ahí, ya que el asesor volvió a insistir al respecto. “¿Y no tenés ropa?”, provocando una réplica tan real como categórica: “Tengo frío y ya estoy en pijama”. La actriz, lejos de enojarse, mantuvo el tono descontracturado, mostrando cómo la vida familiar puede reescribir cualquier mandato de moda.

Cabe destacar que Lopilato suele abrir las puertas de su intimidad y no es la primera vez que sus seguidores acceden al detrás de escena de su maternidad. En agosto pasado, un video sumó miles de reproducciones y carcajadas. Allí, la actriz se filmó fuera de un local decorado con flores y una máquina de burbujas mientras armaba contenido para Instagram.

En medio de un video para sus seguidores, Luisana Lopilato mostró los inconvenientes al ponerse en el rol de madre (Instagram)

“Vos, en pleno momento instagramer… hasta que…”, tituló en sus redes. La brevedad del clip no impidió que transmitiera autenticidad: en pleno juego con las burbujas, una voz infantil sonó fuera de cuadro: “¡Mamá! ¿Ma?”, reclamó una de sus hijas. La risa de Lopilato fue espontánea, frenó la grabación y se acercó a la autora del llamado. “¿Qué, mi amor? ¿Eso lo compró?”, preguntó, divertida ante la cámara, mientras el video se cerraba con un aire de misterio doméstico.

El registro mostró la dualidad constante entre el escenario cuidado de las redes y el desborde feliz de la vida real. La maternidad, los desafíos diarios y los pedidos inesperados de los hijos marcan el ritmo y cortan cualquier pose planeada. Así, Lopilato volvió a conquistar con su espontaneidad y autenticidad, dejando ver que dentro y fuera de cámara el equilibrio entre trabajo y familia nunca pierde su toque de humor y ternura.