Teleshow

Luisana Lopilato sorprendió con su llamativo look para buscar a sus hijos adolescentes: “¿No tenés ropa?"

A través de las redes sociales, la actriz llamó la atención de sus seguidores al mostrar la particular manera en que se dirigió a la casa de unos amigos de sus niños en plena noche

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
Para buscar a sus hijos a la casa de sus amigos, Luisana Lopilato optó por un atuendo fuera de lo común que descolocó a su estilista (Instagram)

Luisana Lopilato encontró una nueva forma de conectar con su público y, con cada historia compartida, reafirma una habilidad inconfundible: mostrar su vida cotidiana con honestidad y humor. La actriz argentina, que creció frente a las cámaras y consolidó su carrera desde la adolescencia, también brilla hoy en el universo digital, donde suma millones de seguidores atentos a cada detalle de su día a día. En esta oportunidad, se animó a dejar de lado el glamour habitual para exponer, con total naturalidad, una de esas situaciones familiares con las que muchos pueden identificarse: la forma en que se toma el trabajo de buscar a sus hijos a la casa de sus amigos, sin preocuparse por el look.

Todo quedó registrado por el asesor de imagen Bernie Catoria, protagonista indirecto de la divertida secuencia que no tardó en viralizarse y generar risas entre los seguidores. En las imágenes se la vio decidida: el cabello recogido, una bata blanca de baño y ninguna intención de cambiarse antes de salir. “No me filmes así. Me voy a buscar a los chicos y, bueno, tengo preadolescentes. 11 de la noche, cita de juegos, y mamá los va a buscar”, explicó Luisana cuando su amigo le cuestionó el vestuario elegido para la misión nocturna. Las palabras no tuvieron efecto y, sin perder la calma, la actriz emprendió el viaje hasta la casa donde la esperaban sus hijos.

Al llegar, la secuencia cómica continuó cuando Catoria se refirió al momento que vivía a las afueras del hogar. “No la atiende nadie”, dijo mientras mostraba a Luisana esperando pacientemente en la puerta, capturando una escena tan cotidiana como simpática. La reacción detrás de cámara fue inmediata, y las risas del estilista aportaron una dosis extra de frescura a la anécdota.

Ante los reclamos del asesor
Ante los reclamos del asesor de estilo, Luisana dejó en claro su preferencia por la comodidad a altas horas de la noche

La situación, lejos de ser única, se repitió la noche siguiente. De nuevo, el estilista se mostró incrédulo ante el look elegido por la actriz: “Pero esperá, ayer en bata y hoy con la toalla de los Minions, y encima al revés. Vos sos joda, si paran el auto, yo no te conozco”, le lanzó mientras la observaba salir hacia el garaje. Sin dar demasiadas explicaciones, La exintegrante de Rebelde Way respondió con la serenidad de quien tiene todo bajo control: “Tengo preadolescentes, los tengo que buscar a la noche y es de noche”.

Pero los intercambios no terminaron ahí, ya que el asesor volvió a insistir al respecto. “¿Y no tenés ropa?”, provocando una réplica tan real como categórica: “Tengo frío y ya estoy en pijama”. La actriz, lejos de enojarse, mantuvo el tono descontracturado, mostrando cómo la vida familiar puede reescribir cualquier mandato de moda.

Cabe destacar que Lopilato suele abrir las puertas de su intimidad y no es la primera vez que sus seguidores acceden al detrás de escena de su maternidad. En agosto pasado, un video sumó miles de reproducciones y carcajadas. Allí, la actriz se filmó fuera de un local decorado con flores y una máquina de burbujas mientras armaba contenido para Instagram.

En medio de un video para sus seguidores, Luisana Lopilato mostró los inconvenientes al ponerse en el rol de madre (Instagram)

Vos, en pleno momento instagramer… hasta que…”, tituló en sus redes. La brevedad del clip no impidió que transmitiera autenticidad: en pleno juego con las burbujas, una voz infantil sonó fuera de cuadro: “¡Mamá! ¿Ma?”, reclamó una de sus hijas. La risa de Lopilato fue espontánea, frenó la grabación y se acercó a la autora del llamado. “¿Qué, mi amor? ¿Eso lo compró?”, preguntó, divertida ante la cámara, mientras el video se cerraba con un aire de misterio doméstico.

El registro mostró la dualidad constante entre el escenario cuidado de las redes y el desborde feliz de la vida real. La maternidad, los desafíos diarios y los pedidos inesperados de los hijos marcan el ritmo y cortan cualquier pose planeada. Así, Lopilato volvió a conquistar con su espontaneidad y autenticidad, dejando ver que dentro y fuera de cámara el equilibrio entre trabajo y familia nunca pierde su toque de humor y ternura.

Temas Relacionados

Luisana LopilatoLookHijosBernie CatoriaAdolescentesOutfit

Últimas Noticias

La excéntrica fiesta de cumpleaños de Zaira Nara con Wanda, familia y amigos famosos: looks cowboy en una noche mágica

Con outfits cuidadosamente elegidos, luces de neón y una torta de tres pisos color rosa, la modelo marcó tendencia y reafirmó su lugar como referente de la moda y las redes sociales en una celebración inolvidable

La excéntrica fiesta de cumpleaños

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul disfrutaron del show de Lali Espósito en Vélez y causaron furor en las redes

En medio de un público eufórico, la pareja fue vista cantando al ritmo de los temas de la artista y pusieron punto final a los viejos rumores de enfrentamiento

Tini Stoessel y Rodrigo De

Una mesa, 20 años y una reconciliación: la historia detrás del reencuentro entre Mirtha Legrand y Nora Cárpena

En La noche de Mirtha, la actriz y la presentadora dejaron atrás viejos rencores y compartieron risas tras un enfrentamiento que las mantuvo alejadas toda una generación

Una mesa, 20 años y

Shakira y Antonio de la Rúa: la historia de amor que comenzó en Buenos Aires hace 25 años y los rumores de reconciliación

La artista y su expareja volvieron a verse tras años de caminos separados. La imagen íntima del reencuentro y los gestos recientes devolvieron al centro de la escena un amor que marcó una época y tuvo fecha de inicio: el 26 de marzo de 2000

Shakira y Antonio de la

Mirtha Legrand relató que tuvo un nuevo encuentro con Nico Vázquez y volvió a pedirle perdón

En una nueva emisión de su clásico programa, la diva contó cómo dejó atrás su exabrupto contra el actor en medio de su separación de Gimena Accardi

Mirtha Legrand relató que tuvo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones Buenos Aires 2025, en

Elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: pasado el mediodía, la participación electoral no llegaba al 30% del padrón

La web para consultar el padrón estuvo caída y desde LLA apuntaron contra el gobierno bonaerense

Perlitas de las elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: un joven salió corriendo para no ser presidente de mesa, pero la Policía lo persiguió y lo obligó a cumplir con esa función

Uno por uno: cuáles son y cuánto cuestan los 10 SUV más baratos del mercado

Axel Kicillof votó en La Plata, habló de una elección “muy importante” y dijo que ganará “quien tuvo más votos”

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército de Israel destruyó

El Ejército de Israel destruyó otro edificio utilizado por los terroristas de Hamas en ciudad de Gaza

El auge de las “parejas virtuales” entre los jóvenes y sus efectos en la salud mental

La OPEP+ aumentará en octubre su producción de petróleo en 137.000 barriles diarios

Detienen a miembro de Pussy Riot en la frontera polaca

El santuario perdido de Odiseo en Ítaca sale a la luz tras un hallazgo arqueológico sorprendente

TELESHOW
La excéntrica fiesta de cumpleaños

La excéntrica fiesta de cumpleaños de Zaira Nara con Wanda, familia y amigos famosos: looks cowboy en una noche mágica

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul disfrutaron del show de Lali Espósito en Vélez y causaron furor en las redes

Una mesa, 20 años y una reconciliación: la historia detrás del reencuentro entre Mirtha Legrand y Nora Cárpena

Shakira y Antonio de la Rúa: la historia de amor que comenzó en Buenos Aires hace 25 años y los rumores de reconciliación

Mirtha Legrand relató que tuvo un nuevo encuentro con Nico Vázquez y volvió a pedirle perdón